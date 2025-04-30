«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург», который состоится 3 мая 2025 года

«Боруссия» Дортмунд

«Желто-черные» взяли себя в руки и начали побеждать в чемпионате Германии, но место в Лиге чемпионов команде далеко на гарантировано. Сейчас «Боруссия» Дортмунд идет на шестом месте с 48 баллами и на три пункта отстает от четвертой позиции. Только победа оставит шансы хозяевам побороться за топ-4 Бундеслиги, хотя даже в такую возможность для «шмелей» еще месяц назад никто не верил.

26 апреля «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Хоффенхайм» (3:2), а 20 числа обыграла «Боруссию» М (3:2).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» проиграл практически все последние матчи в чемпионате Германии, что сразу перечеркнуло все амбициозные цели клуба. Команда может просто доигрывать оставшиеся туры, ведь сейчас занимает 12 место с 39 баллами и не претендует на высокие места. В выездной игре с «Боруссией» Дортмунд гости могут помешать сопернику пробиться в Бундеслигу, но не более того.

26 апреля «Вольфбсург» проиграл на своем поле «Фрайбургу» (0:1), а 19 числа сыграл вничью с «Майнцом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.33

Ничья – 5.9

Победит «Вольфсбург» – 7.6

Тотал больше 3.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.95

Статистика

«Вольфсбург» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Германии

«Боруссия» Дортмунд выиграла шесть из десяти поединков за последнее время во всех турнирах

«Вольфсбург» проиграл «шмелям» три из пяти последних матчей при двух ничьих в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. На данном отрезке сезона между клубами большая разница и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать крупную победу над «Вольфсбургом».