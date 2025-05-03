Война «Реала» с судьями: к чему всё идёт

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сегодня, 19:02

Агрессивные методы решения проблемы в исполнении мадридцев.

Конфликт «Реала» с судейским корпусом в Испании – давно не новость. Однако в текущем сезоне он обрел нездоровые оттенки, а перед финалом Кубка Испании против «Барселоны» вспыхнул так, что обожгло даже тех людей, которые и футболом-то весьма опосредованно интересуются. Плачущие арбитры, угрозы на пресс-конференции от судей, риск бойкота со стороны «Реала» — все не выглядит так, будто с арбитражем в Испании дела обстоят нормально. Но давайте посмотрим, с чего все начиналось и к чему может прийти.

Пламя недовольства

Судьями в Испании управляет Технический комитет (CTA), который подотчетен Королевской федерации футбола (RFEF). Как и в любой лиге, здесь нередки жалобы на судейство – процедуры их рассмотрения вполне понятны. Интересно, что в апреле 2023 года Ла Лига пыталась предложить реорганизовать структуру работы судей, однако клубы высказались против, в том числе «Реал», который, как заявил президент лиги Хавьер Тебас, вообще показал весьма безразличное отношение к вопросу.

Тем не менее, именно в 2023 году зародилось зерно нынешнего противостояния. Оно кроется в «деле Негрейры», подробности которого тогда постепенно вскрывались. Уголовное дело до сих пор рассматривается. О нем много говорилось, но если вкратце: «Барселона» за 17 лет перевела суммарно 8,4 миллиона евро компаниям, связанным с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, который был вице-президентом CTA в период с 1994 по 2018 год. Пока решения суда нет: ему предстоит выяснить, оказывал ли Негрейра и эти переводы какое-то влияние на результаты матчей с участием «Барселоны» или ее конкурентов с помощью судей. То есть пока это не доказано – есть лишь факт выплат. Но для выражения недоверия к арбитрам со стороны противников каталонского клуба этого достаточно.

Постепенно «Реал» увлекся поиском причин неудач в судейских решениях. И выбрал для этого удобный инструмент – клубное телевидение. Там увлеченно, с криминалистическим анализом рассказывали обо всех судьях, работающих на матчах «Реала», об их прошлом, об истории принятия решений, об ошибках – словом, обо всем, что градус сомнений и подозрений только повысит. Но можно быть уверенным: любое клубное ТВ на любого арбитра в любой стране нароет удобную подборку. Дело в другом. Если бы этот инструмент существовал сам по себе и развлекал мадридскую публику, никакого скандала не возникло бы.

Но концентрированные всполохи недовольства и яда достигали такого накала, что это все выливалось и в иные СМИ , и даже на поле, в саму команду, отравляя отношение к делу. Когда условный Винисиус, встречаясь в очередной раз с оппонентом на фланге, думает не о результате, не об игре, не о своих конкретных действиях, а о том, что арбитр, как ему показалось, не свистнул или не дал желтую карточку, или не дал красную, или еще что-то не так сделал, это не способствует повышению качества игры. Это засоряет головы самим футболистам и сбивает их с эмоционально правильного настроя. Они зачастую уже на матчи выходят с таким сбитым настроем. Но это мы отвлеклись.

Итак, «Реал ТВ» занялось разбором действий арбитров. Периодически на репортажи реагировали резко. Президент CTA Луис Медина Канталехо заявлял в марте 2024 года, что ни одно клубное телевидение таким не занимается, и это вредит самому футболу. Даже президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который порой и сам о судьях высказывается, выражал изумление тоном и подходом разборов, называл ролики «позорными» и просил RFEF «вмешаться».

Совсем уж с катушек «Реал ТВ» сорвался в феврале этого года, когда команда отдала стратегическую инициативу в чемпионской гонке «Барселоне», потеряв семь очков в трех матчах подряд. В матче с «Эспаньолом» судья, по мнению клубного телевидения, должен был удалять Карлоса Ромеро за фол на Килиане Мбаппе. Позднее не удаленный игрок стал автором победного гола. Через неделю «Реал» сыграл вничью с «Атлетико», когда ВАР, по мнению «сливочных», назначил более чем спорный пенальти в пользу «матрасников».

Еще через неделю «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» — в том поединке в первом тайме арбитр удалил Джуда Беллингема за нецензурную брань в свой адрес. Если сильно тянуть за уши, то, конечно, можно рассмотреть в любом эпизоде спорные оттенки. Но вот взять удаление англичанина – он уже был накручен отношением к судьям. В том числе тем самым «Реал ТВ». Не будь этой атмосферы вокруг, Джуд мог бы и не ругаться так эмоционально в эпизоде. И так далее. Скажем, для подтверждения заговора нужно нечто большее, чем обиженные вопли.

А после игры с «Эспаньолом», видимо, редактор «Реал ТВ» добрался и до официальной почты клуба, потому что «сливочные» накатали страстное письмо в RFEF и даже Министерство спорта. В нем заявили, что превышены все допустимые пределы человеческих ошибок и судейских интерпретаций, а произошедшее – кульминация дискредитации всей системы судейства, нацеленной на фальсификацию результатов против «Реала». Клуб запросил аудиозаписи между главным арбитром и ВАР, получив их в итоге.

Письмо поразило многих. Тебас заявил, что мадридцы буквально «сошли с ума», пытаясь «изображать жертву». Президент «Севильи» обвинил «Реал» в создании атмосферы нетерпимости и попытке уничтожить испанский футбол. «Атлетико» троллил «сливочных», обвиняя в давлении на судей. В феврале же RFEF запустила кампанию в защиту арбитров: команды Ла Лиги фотографировались с надписью «Уважай судью, уважай футбол» перед матчами. На «Сантьяго Бернабеу» ее появление, конечно, встретили громким свистом.

К чему идет?

Никто не спорит с тем, что судейство в Испании далеко от идеала. Но в посылах «Реала» есть ключевое искажение: ошибки арбитров – это данность, с которой сталкиваются все, а не признак заговора против конкретного клуба. Вот с этим согласятся многие, а с манипуляциями против мадридцев – нет. Даже самые умеренные тренеры и игроки согласны с тем, что перемены нужны. В январе Ягоба Аррасате из «Мальорки» признавался, что утрачивает энтузиазм, глядя на судейство, и уже «разлюбил этот вид спорта».

При этом у испанских судей одна из самых высоких зарплат в мире среди коллег. Базовый годовой оклад составляет 168 000 евро и может вырасти до 265 000 евро с учетом бонусов. Но если взять международную арену, то нельзя сказать, что испанские арбитры высоко котируются. Посмотрим на скорый клубный чемпионат мира. Там будут работать 117 судей: 35 главных, 58 ассистентов, 24 ВАР из 41 страны. Только двое – видеоассистенты Карлос дель Серро Гранде и Алехандро Эрнандес – испанцы. Для сравнения, шесть человек делегирует Англия, семь – Франция, четыре – Германия.

Начиная с 2023 года, президент «Реала» Флорентино Перес (напомним, что в том же году весной клуб проголосовал против реформ) настойчиво и регулярно твердит, что срочно нужны перемены, предлагает создание нового органа, структурную перестройку CTA. Он это говорит и публично, и в беседах с официальными лицами, в СМИ , с чиновниками – по всем фронтам поддерживает атаку клубного ТВ. То предлагает звать английских судей, то подсчитывает, скольких конкретно трофеев его команда недосчиталась из-за рефери.

Арбитры отсиживаться не намерены. Возможно, прозвучавшая на пресс-конференции от судьи фраза про то, что они так это не оставят, которая позднее была вырвана «Реалом» из контекста и предъявлена как доказательство предвзятости, относилась к будущему созданию нового органа. Но не в том виде, какого хочет «Реал». Это может быть отдельное от CTA объединение арбитров для повышения их юридической защищенности и независимости. Тогда нас могут ждать бойкоты уже с другой стороны.

Можно ожидать, что из-за пика конфронтации RFEF летом попытается снизить градус напряжения и отправит в отставку руководителя CTA и главу ВАР Карлоса Клоса Гомеса. Но вряд ли это исправит отношение «Реала» к арбитрам. Боюсь, это случится только тогда, когда «Реал» снова воцарится во главе Ла Лиги – но для этого нужно осознать, что трофеи потеряны не из-за ошибки судьи, а из-за игры команды. В любом случае клуб уже стоит на грани перестройки. Но важно обновить не только фасад, а еще и свой внутренний мир.