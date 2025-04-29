В матче РПЛ пропадала связь между арбитром и VAR по двум каналам

В службе коммуникаций РФС рассказали источнику, из-за чего во время матча 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (2:1) VAR работал с ограничениями.
На 15-й минуте матча в штрафной «Рубина» произошёл эпизод со столкновением игроков. VAR попросил арбитра не продолжать игру, так как шла проверка.
После этого между VAR и арбитром матча пропала связь по основному и резервному каналу. На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что VAR работает с ограничениями. Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр.
VAR разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле.
Специалисты РФС смогли оперативно возобновить работу основного канала, поэтому после этого эпизода система VAR работала штатно.
в компании со сбоями ...
в компании со сбоями ...