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В матче РПЛ пропадала связь между арбитром и VAR по двум каналам

вчера, 08:42
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В службе коммуникаций РФС рассказали источнику, из-за чего во время матча 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (2:1) VAR работал с ограничениями.

На 15-й минуте матча в штрафной «Рубина» произошёл эпизод со столкновением игроков. VAR попросил арбитра не продолжать игру, так как шла проверка.

После этого между VAR и арбитром матча пропала связь по основному и резервному каналу. На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что VAR работает с ограничениями. Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр.

VAR разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле.

Специалисты РФС смогли оперативно возобновить работу основного канала, поэтому после этого эпизода система VAR работала штатно.

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Все комментарии
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 15:30, ред.
Это мелочь,вот в Испании на всей территории пропало электричество,как выяснилось из за резких перепадов температуры в течении нескольких дней.Кого наказывать КДК? В Грозном за отключении электроэнергии на несколько минут нашли к чему придраться,а тут как))))),наверно думают,но ничего в голову не лезет,вот невезуха.))))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:04
Кто-то глушит)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:18
Вспомнил сюжет из "Операции Ы...", когда на экзамене преподаватель использовал радио помехи для того, чтобы нарушить связь между экзаменующимся в исполнении В.Павлова и его другом, радиолюбителем.
112910415
112910415
вчера в 10:51
техника приходит к нам не одна ! -
в компании со сбоями ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:20
А связиста с катушкой,не догадались пустить, что б он им хоть временную "нитку кинул"? )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:12
Не ну ужас прям! Я вот вспомнил тоже как же до этого то жили без вара)))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:03
А без ВАР никак нельзя? Судьи сами уже не в состоянии определить правильность в спорных моментах. Совсем расслабились, нюх потеряли. Хотя, был ли он у них?
nubom
nubom
вчера в 09:01
А ВАРу и не нужна никакая связь ни с судьями, ни с футболистами. Они сами по себе зарабатывают...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:47, ред.
Но если что то есть и четвёртый, телепатический. Они нам хотят похвастаться какие они продуманные чтобы мы не думали что они косячные
Гость
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