В матче РПЛ пропадала связь между арбитром и VAR по двум каналам

В службе коммуникаций РФС рассказали источнику, из-за чего во время матча 26-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (2:1) VAR работал с ограничениями.

На 15-й минуте матча в штрафной «Рубина» произошёл эпизод со столкновением игроков. VAR попросил арбитра не продолжать игру, так как шла проверка.

После этого между VAR и арбитром матча пропала связь по основному и резервному каналу. На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что VAR работает с ограничениями. Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр.

VAR разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле.