«Факел» собирается обратиться в ЭСК в связи с неназначением пенальти

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику о намерении обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу решения арбитра Романа Сафьяна о неназначении пенальти в ворота «Рубина» во время матча 26-го тура РПЛ (1:2).
Речь идёт о моменте на 15-й минуте, когда полузащитник казанского клуба Дмитрий Кабутов, находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежской команды Игоря Калинина. Бригада VAR отреагировала на этот эпизод, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение момента для оценки произошедшего. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями VAR».
Через 30 минут VAR сработал после нарушения правил Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный судья удалил хавбека «Факела».