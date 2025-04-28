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«Факел» собирается обратиться в ЭСК в связи с неназначением пенальти

вчера, 10:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику о намерении обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу решения арбитра Романа Сафьяна о неназначении пенальти в ворота «Рубина» во время матча 26-го тура РПЛ (1:2).

Речь идёт о моменте на 15-й минуте, когда полузащитник казанского клуба Дмитрий Кабутов, находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежской команды Игоря Калинина. Бригада VAR отреагировала на этот эпизод, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение момента для оценки произошедшего. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями VAR».

Через 30 минут VAR сработал после нарушения правил Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный судья удалил хавбека «Факела».

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Все комментарии
w46upm9k99hq
w46upm9k99hq
вчера в 12:59
Цифровой геноцид набирает обороты, а мошенники этим и пользуются! Это и в футболе, и во всем .......
Juriur
Juriur
вчера в 12:11
Факел напоследок решил громко хлопнуть дверью ЭСК.
Futurista
Futurista
вчера в 11:24
На домашнем стадионе VAR показывает картинку только хозяевам)...
Futurista
Futurista
вчера в 11:19
Рубиновые ногу сломали футболисту Факела и отскочили...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:06
От вылета хоть 10 одобрений ЭСК после матча вас не спасёт. Играть надо на поле и выигрывать. Хотя мне вот конкретно Факел не жалко в ФНЛ отпускать
wq44863x7gpc
wq44863x7gpc
вчера в 10:56
Такое уже не исправишь. Это футбол!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Эх ребята , прежде всего в создавшейся ситуации виноваты вы сами.
Гость
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