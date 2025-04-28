«Факел» собирается обратиться в ЭСК в связи с неназначением пенальти

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вчера, 10:26

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику о намерении обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по поводу решения арбитра о неназначении пенальти в ворота «Рубина» во время матча 26-го тура РПЛ (1:2).

Речь идёт о моменте на 15-й минуте, когда полузащитник казанского клуба , находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежской команды . Бригада VAR отреагировала на этот эпизод, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение момента для оценки произошедшего. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями VAR ».