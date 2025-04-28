Кукуян рассудит «Спартак» и «Динамо» в матче Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов и первую игру финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/25.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап
29 апреля, вторник
«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
30 апреля, среда
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Олег Соколов.
Путь РПЛ. Финал. 1-й матч
30 апреля, среда
«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.
ответ :" Ку-Ку,Ку-Ку,Ку-Ку......!!!"
ответ :" Ку-Ку,Ку-Ку,Ку-Ку......!!!"