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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2024/2025

Кукуян рассудит «Спартак» и «Динамо» в матче Кубка России

вчера, 12:23

Назначены арбитры и инспекторы на матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов и первую игру финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/25.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап

29 апреля, вторник

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

30 апреля, среда

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Олег Соколов.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч

30 апреля, среда

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:31
Дай Бог чтобы отработал на должном уровне!
shur
shur
вчера в 16:57, ред.
...встань к Лукойлу "Открытие" передом, к Петровскому задом и произнеси : Кукушка, Кукушка, тьфу ты Кукуян,Кукуян....сколько Динамо напихают?",а в
ответ :" Ку-Ку,Ку-Ку,Ку-Ку......!!!"
lotsman
lotsman
вчера в 15:48
Лишь бы Кукуян не накукуянил.)
x97bygf63dfz
x97bygf63dfz
вчера в 14:17
Что бы не нервировать Динамо Карасева отправили в Питер.
zu3t26v8we7x
zu3t26v8we7x
вчера в 14:12
Для спартака лучше бы был Москвалев, все-таки свой.
4RT
4RT
вчера в 13:53
Очередной раз отмазываться будут
lotsman
lotsman
вчера в 13:39
Иванов хороший судья, не должен накосячить.
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
На таком матче хочется чтобы все было без косяков....
протон
протон
вчера в 12:25
Главное что бы не оплошал. Удачи в адекватном судействе
Гость
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