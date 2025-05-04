Юноша из «Челси». Закупка звёзд не вытеснила таланты

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сегодня, 01:14

Дебютант удивил Англию.

Чем хороша Лига конференций? Помимо того, что это уникальный турнир, о котором до финала практически никто ничего не услышит, это еще возможность для реально топовых клубов обкатывать молодежь, которая во внутренних чемпионатах вряд ли сможет получить шанс. Но кто бы мог подумать, что клубом, который решится довериться юноше, станет «Челси»? Переполненный десятками покупок разной степени нужности коллектив.

Что можно сказать о турнире, в полуфинале которого сходятся «Челси» и шведский «Юргорден»? Наверное, что это не самое статусное соревнование. В принципе, Энцо Мареска показал свое отношение к матчу еще в стартовом составе, когда выпустил в нем Тайрика Джорджа, например, в нападении, а на воротах вышел Филип Йоргенсен. Но присутствие Энцо Фернандеса, Марка Кукурельи и Джейдона Санчо показывало, что все же лондонцы не относятся совсем наплевательски к игре.

Выход на несколько минут

И вот когда счет уже был 4:1 в пользу «Челси» (а дело было на выезде), на поле вышел как раз вместо Джорджа юный нападающий Реджи Уолш. Он едва своим же первым касанием с линии штрафной не забил. Была бы идеальная история, конечно. Но и без этого Уолш заставил о себе говорить всю Англию. Потому что его выход оказался невероятно символичным – поводом обсудить, как работают академии больших английских клубов, которые тратят миллиарды на покупку уже звездных или только перспективных ребят со всех концов мира.

Уолш вышел на игру, не имея профессионального контракта с «Челси». Он его чисто юридически не может ещё иметь, потому что 17 лет парню исполнится лишь в октябре этого года. Реджи стал третьим по возрасту футболистом, сыгравшим за основную команду «Челси». Двое предыдущих установили этот рекорд в относительно «дикие» времена – в 1967 году. Это был полузащитник Иэн Хэмилтон и вратарь Кингсли Уиффен, который дебютировал в 16 лет шесть месяцев и 11 дней. С тех пор столь юных ребят «Челси» в своей основе не выпускал. И вот теперь появился Уолш. Разумеется, о нем в английской прессе говорили после Лиги конференций больше, чем о результате, который почти гарантировал «Челси» выход в финал турнира. Вряд ли и в самом клубе об этом всерьез задумывались – они и так катком прошлись по лиге, еще раз подчеркнувшей свою сомнительную необходимость.

И после матча Мареске задавали вопросы не о содержании игры, не о тактике, а о том, почему он решил дать шанс Уолшу. Вот что сказал тренер:

Он очень молод, но идеален в том стиле, который мы хотим видеть от команды. Ему еще нужно учиться, нужно расти, нужно много работать. Однако мы счастливы. В клубе мне сказали, что в текущем сезоне в основной команде дебютировали восемь человек из академии. Думаю, это хороший показатель.

Дальше Мареску спросили о том, что должно сейчас беспокоить Уолша, и он ответил, что это экзамены в школе. Действительно, на следующий день к полудню ему нужно было спешить в школу, чтобы не получить нагоняй и успешно справиться с выходными испытаниями. Сейчас ты творишь историю в полуфинале еврокубка, а на следующий день перед учителем биологии оправдываешься, почему Менделя спутал с Менделеевым. Таковы реалии современного футбола, который стремительно молодеет.

Путь воспитанника

К слову, Уолш присоединился к системе «Челси» в семь лет. Он прошел все возрастные группы под пристальным вниманием тренеров академии. Его довели до юношеских сборных Англии до 15 и 17 лет. Так что о таланте Реджи было известно. Журналисты, кстати, спросили еще Мареску о том, что он шептал на ухо Уолшу перед тем, как выпустить его на поле против «Юргордена». Энцо не стал скрывать своих слов:

Я сказал ему, чтобы он наслаждался моментом, был счастлив и играл так, как тренируется с нами каждый день. Он так хорош ровно потому, что делает все очень легко.

Тут важно отметить, что мудрый наставник не пытается юношу перегрузить какими-то сложными схемами, тактическими изворотами или стратегическими премудростями. В голове Уолша в этот момент стоял наверняка звон. Просто звон счастья от того, что он получил свой шанс. И все эти сложные мысли и системы не дошли бы до парня совершенно точно. Мареска говорил об эмоциях, говорил на том языке, который в тот момент был абсолютно понятен школьнику.

Чтобы раскрыть талант, нужно порой отдаться просто этому ощущению, чувству мяча и игры. Об этом отчасти говорил и Николас Джексон после матча. Да, его тоже спросили о дебюте Уолша. Вот что сказал автор дубля:

Он очень хороший игрок. Высочайшего качества. Наверняка он далеко пойдет. Я очень рад, что он сейчас дебютировал. Надеюсь, у него впереди еще много интересного. Очень рад за него.

Действительно, мы еще наверняка услышим об Уолше. Даже если ему не удастся блеснуть в «Челси», он всегда сможет направить свою карьеру на другой путь. Но что интересно: мы рассуждали после безумных трат лондонцев о том, что этими закупками они убивают молодежь, местные таланты. Но сочетание дальновидности Марески с необходимостью клуба выращивать своих ребят из академии хотя бы для продажи, чтобы не попасть под финансовые санкции, дает плоды. «Челси» может и вынужден давать шансы таким ребятам.

И может оказаться в этом даже эффективнее, чем некоторые клубы, которые вроде как сумасшедших денег не тратят, но и не находятся в стесненных обстоятельствах, вынуждающих их раскрывать воспитанников хотя бы для дальнейшей продажи. Где-то в стороне за границей усмехаются Галлахер и МакТоминэй, которых волна вынесла в топы других чемпионатов именно из-за таких вот обстоятельств в их родных клубах. Может, это новый тренд?