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Игроки академии «Динамо» выиграли турнир, обыграв в полуфинале «Баварию»

вчера, 08:59

Московское «Динамо» приняло участие в международном детском турнире Junior World Cup, выступив тремя командами — 2011, 2012 и 2013 годов рождения, став победителями в двух возрастах:

Команда 2011 года в полуфинале обыграла «Баварию» со счётом 2:0 на глазах у Франка Рибери, а в финале оказалась сильнее «Строгино» (1:0).

Игроки 2012 года рождения в финале турнира победили чемпиона Германии этого возраста «Кёльн» (4:0).

В соревновании, которое проходило в Турции, также принимали участие «Манчестер Сити», «Копенгаген», местные клубы и другие команды.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 20:22
Растим, а сохранить не умеем, везём из африки и ю.америки...
Илья Кириллов
Илья Кириллов
вчера в 18:16
Несмешно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:07
Молодые Кокорины заявили о себе на всю Турцию
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:43
Это не просто победа, это намного больше.
Пусть встречались не взрослые команды России и Германии, а мальчишки, но это хороший предвесник будующего.
Спорт должен быть без политики и пусть пацаны покажут пример взрослым!!!
Палыч82
Палыч82
вчера в 16:42
Роман Адамов тоже как то против Тони Крооса золото выигрывал по юности)
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:54
Ничего ты не пошутил. Да ладно, без разницы.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Это я так пошутил, а ты всерьёз.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:14
Ну вот, когда вырастут, тогда будет видно. Это не носки на вырост покупать ребенку...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:05
Они же растут!
альсато
альсато
вчера в 12:05
как говорил мне знакомый из Японии: "все, что вы делаете руками и ногами-ни в одни ворота, а вот ДЕТИ у вас хорошие")))))
Bad Listener
Bad Listener ответ leo2011-12 (раскрыть)
вчера в 11:53
Ну я как ты не знаю, а я тут точно на долго, авось и застану, но это конечно мечты фантазии ещё раз подчеркну
leo2011-12
leo2011-12 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:52
"...жаль только жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне,ни тебе"
баск
баск
вчера в 11:28, ред.
Ну, переоценивать это тоже не стОит, представительность турнира была крайне слабой для того, чтобы громко называться "World Cup".
Неизвестно ещё, что это была за "Бавария".

Реал тоже фигурировал, но под мутным названием "Real Madrid Foundation"
и клубной эмблемой с выхолощенными цветами, в общем левый какой-то Реал..))

Подавляющее же большинство участников были детскими командами футбольных школ турецких клубов самого разного уровня, от Галатасарая до таких подвалов, названия которых я даже не слышал, хотя представление о турецком футболе имею неплохое..

Ценность участия в таком турнире в существующих условиях прежде всего
в том, что хоть кто-то играет международные матчи, хотя бы детишки,
юниоры и молодёжь..
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:04
Кто зазвездятся, дети?! Ты о чём?!
Сп62
Сп62
вчера в 10:44
Надо продавать пока не зазвездились.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:35
Молодцы ребята! Надо возрождать российский футбол.
112910415
112910415
вчера в 09:24
молодцы детишки !
shlomo
shlomo
вчера в 09:21
Новость просто великолепная.... удачи пацанам в дальнейшем...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:10, ред.
Во, это приятно читать, появились мечты фантазии о сильном поколении российских футболистов в масштабах мирового футбола, кто знает может лет через 20 мы будем рвать и метать и возьмём наконец Евро или Чемпионат Мира
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:09, ред.
А че толку ? Всё равно талантливый молодняк во взрослый футбол не попадёт. Там все места куплены на 10 лет вперёд.

Представьте как основной состав Динамо играет с нынешней Баварией...
Представили ? Мне тоже смешно..., как и Рибери.)
Гость
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