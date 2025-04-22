Игроки академии «Динамо» выиграли турнир, обыграв в полуфинале «Баварию»

1745301568

вчера, 08:59

Московское «Динамо» приняло участие в международном детском турнире Junior World Cup, выступив тремя командами — 2011, 2012 и 2013 годов рождения, став победителями в двух возрастах:

Команда 2011 года в полуфинале обыграла «Баварию» со счётом 2:0 на глазах у Франка Рибери, а в финале оказалась сильнее «Строгино» (1:0).

Игроки 2012 года рождения в финале турнира победили чемпиона Германии этого возраста «Кёльн» (4:0).

В соревновании, которое проходило в Турции, также принимали участие «Манчестер Сити», «Копенгаген», местные клубы и другие команды.