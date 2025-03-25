Ветеран указал на пижонство Ямаля. Заметил тревожные звоночки в поведении звезды-тинейджера

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сегодня, 16:31

За вингера бывает тревожно.

Не для всех отбор на Чемпионат мира 2026 стартовал в марте. Кто-то приступил к матчам плей-офф Лиги наций. И одна из самых ярких пар четвертьфинала – столкновение Испании и Нидерландов. «Красная фурия» со свойственной молодой команде нестабильностью сыграла вничью в первом матче, выдала неровный ответный матч и по пенальти сломила «оранжевых», отправившись в полуфинал.

Игры получились интересными – но появился и сюжет, который заслуживает отдельного упоминания. Случилась мини-конфронтация между двумя звёздами – прошлого (Рафаэл ван дер Варт) и настоящего/будущего (Ламин Ямаль). На слова голландца вингер ответил делом (подробнее – ниже), при этом поднятый вопрос актуален – он касается ажиотажа вокруг тинейджера и потенциального дурного влияния ранней славы.

Отметили недостаток старания

В преддверии ответного матча четвертьфинала Рафаэл ван дер Варт высказал свои опасения относительно поведения Ламина Ямаля:

Показалось, что Ямалю не понравилось играть против Хато. Я обращаю внимание на такие вещи, и то, что я вижу, начинает слегка меня беспокоить. Приспущенные шорты, недостаток старания, немного несерьезное поведение… И тогда я подумал, что, будучи таким молодым, нужно радоваться каждой минуте, сыгранной за сборную Испании. Неважно, насколько ты хорош – в таком возрасте ты должен доказывать это каждую минуту и в каждом матче. Но это не отменяет того, что Хато просто держал его в кармане.

17-летний исполнитель быстро нашёл, чем ответить ветерану. В дополнительное время вингер забил третий мяч испанцев и отпраздновал, показательно приспустив шорты. После победы испанец написал в соцсетях: «Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал».

И ведь вопрос действительно важный. Ламин аномально рано закрепился в европейском гранде – и с такой же скоростью стал лидером команды. В 17 лет он уже победитель Евро, а теперь имеет возможность взять требл с «Барселоной». Внимание к тинейджеру с таким резюме соответствующее. Представьте, насколько тяжело сохранить профессионализм, продолжать выкладываться, когда медиа твердят, что футбол у твоих ног, когда за каждым действием и словом пристальное внимание. Взрослому человеку тяжело сохранить рассудок в таких условиях – а о 17-летнем тинейджере и говорить нечего.

Не стоит забывать, что Ламину 17 лет

С другой стороны, нельзя забывать о возрасте Ламина. Вингеру всего 17 лет – это многое объясняет. Прежде всего, все молодые игроки подвержены спадам – играют они в «Велесе» или в «Барселоне». Ямаль выдаёт яркие отрезки и для своего возраста правда аномально хорош – и это на уровне топ-5 чемпионатов Европы, при сильнейшем сопротивлении. Но это не повод задирать планку, требовать от него высочайшей результативности на уровне праймовых Месси и Роналду. Иначе может появиться второй Фати.

Если и есть место недоработкам, нехватке серьёзности, возраст это тоже отлично объясняет. Каталонцы пока не завалили его деньгами, он ещё не брал «Золотой мяч». Его путь только начинается – и начинается запредельно насыщенно для 17 лет (вы тоже в этом возрасте получали такую характеристику от тренера «красной фурии»?). Кто в этом возрасте бы соблюдал режим, следил за питанием и поведением, тем более не отвечал на критику? Наоборот, хорошо, что Ямаль это делает – наличие нагловатого талантливого юниора делает футбол не таким серьёзным. Более ярким, живым, вызывающим эмоции. Наблюдать за перформансами, как с приспущенными шортами, интереснее, чем за сухой борьбой компьютеров – если, конечно, за этими выходками сохраняется и сам футбол. Ямалю этот баланс удерживать удаётся. Он находит время и для важных голов, и для детских (а главное – безобидных) выходок.

Потенциально Ямаль – Неймар здорового человека

Хамес Родригес – одна из жертв современных трендов футбола. Полузащитник ярко вспыхнул на Чемпионате мира 2014, но вскоре классические «десятки» вышли из моды. Хавбек как никто знаком с переменами в футболе – и он отмечает:

[Футбол наводит на меня скуку], потому что он очень однообразный, прямолинейный, быстрый, игроков, за которыми хочется наблюдать, мало. Этот парень [Ламин Ямаль] станет топ-игроком. У него не так много навыков, как у Месси, но он может выйти на тот же уровень или на уровень Неймара.

Сейчас погоду делают тренеры, игроки – лишь часть механизма. Универсальные солдаты без яркой индивидуальности. Если Ямаль свою индивидуальность сохранит, это будет самое приятное исключение. И вот сравнение с Неймаром – очень важное.

У вингеров очень много пересечений, Ямаль же рос на игре бразильца, перенял его стиль. Но в нём может реализоваться позитивный вариант истории Нея. Если бы его карьера не пришлась на пик Месси и Роналду, если бы не пришлось искать команду, в которой стал бы главной звездой, если бы не выбрал тусовки и деньги парижских шейхов, а потом – аравийцев. Если бы любовь к футболу осталась на первом месте – и не потребовалось в 33 года возвращаться доигрывать на родину.

Ламину не придётся бороться с талантами калибра Лео и Рона – а это уже снимает многие проблемы. Остаются медные трубы. Представьте, что со всем этим Ламин постепенно справится – и в итоге возьмёт «Золотой мяч». Вот это была бы красивая история. Но для этого нужны такие люди, как ван дер Варт – те, кто будет иногда заземлять юношу критикой.