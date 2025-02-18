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Сын Буффона получил вызов в сборную Чехии U18

вчера, 16:30

Луи Буффон, сын бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, получил вызов в сборную Чехии U17.

Матерью футболиста является Алена Шередова - чешская фотомодель, бывшая жена Буффона. Луи имеет итальянское и чешское гражданства.

Вызов Буффона-младшего осуществлен в рамках программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией.

Решение и вызове игрока согласовано с его матерью.

Буффон-младший выступает за молодежную команду «Пизы».

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:15
Странная свадьба
qc4etw5wtxu7
qc4etw5wtxu7
вчера в 18:23
А позицию на поле его не пояснили
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Как же у них там все смешалось...
5x5k8wgsyn9t
5x5k8wgsyn9t
вчера в 17:36
Ради приличия что ли пригласили в сборную.
shur
shur
вчера в 17:26
...несколько лет спустя...!!!
drug01
drug01
вчера в 17:24
Интересно на какой позиции он играет?
shur
shur
вчера в 17:22
....как молоды мы были, как искренне любили
.....и верили в Любовь!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Если есть возможность то почему бы и нет.
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