Сын Буффона получил вызов в сборную Чехии U18

Луи Буффон, сын бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, получил вызов в сборную Чехии U17.
Матерью футболиста является Алена Шередова - чешская фотомодель, бывшая жена Буффона. Луи имеет итальянское и чешское гражданства.
Вызов Буффона-младшего осуществлен в рамках программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией.
Решение и вызове игрока согласовано с его матерью.
Буффон-младший выступает за молодежную команду «Пизы».
.....и верили в Любовь!!!
.....и верили в Любовь!!!