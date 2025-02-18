Сын Буффона получил вызов в сборную Чехии U18

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вчера, 16:30

Луи Буффон, сын бывшего вратаря сборной Италии , получил вызов в сборную Чехии U17.

Матерью футболиста является Алена Шередова - чешская фотомодель, бывшая жена Буффона. Луи имеет итальянское и чешское гражданства.

Вызов Буффона-младшего осуществлен в рамках программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией.

Решение и вызове игрока согласовано с его матерью.

Буффон-младший выступает за молодежную команду «Пизы».