Ямаль уже лучше Месси и Роналду. Впереди лишь Марадона и Пеле

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сегодня, 13:00

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль, возможно, лучший игрок своего возраста в истории футбола.

Это большой комплимент, но он не такой преувеличенный, как вы можете подумать, если учесть, чего Ямаль уже достиг за свою карьеру. Футболистам крайне редко удаётся пробиться на такой высокий уровень в столь молодом возрасте.

17-летний Ламин недавно стал самым молодым игроком в истории европейского футбола, достигшим отметки в 100 официальных матчей, и, похоже, он становится только лучше.

Назвать Ямаля величайшим игроком в возрасте до 18 лет в истории футбола, конечно, нельзя, ведь это командная игра. У каждого болельщика будут своё мнение, но давайте просто сопоставим достижения Ламина с уровнем, на котором находились великие игроки в его возрасте.

Ламин Ямаль

Начнём именно с испанца. Ямаль побил, наверное, все виды рекордов «самого молодого игрока в истории»: в «Барселоне» и сборной Испании. Некоторые болельщики «Барселоны» считают, что Ямаль сыграл незаметную роль в сезоне 2022/23, но тогда Ламин уже был в обойме Хави – многие понимали, что парень – настоящий талант.

Настоящий прорывной сезон Ямаля в «Барселоне» закончился без трофеев, но прошлым летом он блистал за сборную Испании на триумфальном для них Евро-2024. Ламину было всего 16 лет, когда он огорчил дальним ударом сборную Франции в полуфинале. Почти сразу после 17-летия отдал голевую передачу Нико Уильямсу в финале против Англии.

Сейчас он уже стал одним из лучших и самых важных игроков для «Барселоны». Чего только стоит его дриблинг – великолепная техника, которая в теории может стать ещё лучше. На его счету в марте 20 голов и 26 результативных передач в 92 матчах за «Барселону» и четыре гола и девять результативных передач в 19 матчах за Испанию. Напоминаем, что Ямалю исполнится 18 лет только в июне. Когда вы будете читать эту статью, он может увеличить эти показатели.

Килиан Мбаппе

Ещё совсем недавно Мбаппе был подростком, который ворвался на мировую футбольную сцену в «Монако», потом перешёл в ПСЖ и выиграл чемпионат мира в 19 лет. Но Килиан ещё даже не дебютировал в 18 лет за сборную Франции, однако потом он заявил о себе в плей-офф Лиги чемпионов, когда «монегаски» дошли до полуфинала в сезоне 2017/18.

Про Мбаппе всегда говорили, что это очень талантливый парень, он тогда стал самым молодым дебютантом в истории «Монако» — в возрасте 16 лет и 347 дней, побив предыдущий рекорд, установленный Тьерри Анри в 1994 году. Четыре гола и пять результативных передач в 21 матче Лиги 1 – это хороший результат для такого возраста, но это меркнет по сравнению с показателями Ямаля.

Лионель Месси

В 2005 году в интервью FourFourTwo обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо сказал:

Эта награда говорит о том, что я лучший игрок в мире, но я даже не лучший игрок в «Барселоне». Одно имя, на которое я бы обратил внимание, — это Лионель Месси. Он здесь как мой младший брат – он из Аргентины, а я из Бразилии, но я присматриваю за ним. Он будет великолепен.

Волшебник знал, о чём говорит. В том же году Месси исполнилось 18 лет. Все в «Барселоне» понимали, что у них появился гений, но до своего 18-летия (в июне 2005 года) Лео не показывал такой футбол, как это делает Ямаль.

Криштиану Роналду

Похожая история. В «Спортинге» все хвалили Криштиану, готовились к продаже.

Воспоминания Роя Кина о той знаменитой игре Криштиану в товарищеском матче против МЮ , которое убедило «красных дьяволов» подписать португальца:

Я видел, насколько хорош был Роналду в тот день. Ему противостоял Джон О'Ши. Джон обратился к врачу в перерыве, потому что у него действительно были приступы головокружения.

Но Роналду исполнилось 18 лет за шесть месяцев до того знаменитого товарищеского матча летом 2003 года. Даже тогда Криштиану был ещё слаб – не смог забить в первые свои 30 матчей в Лиге чемпионов. Ямаля уже боятся все защитники мира. Криштиану забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 20 матчах за «Спортинг» в сезон, когда на носу было 18-летие.

Уэйн Руни

Руни, конечно, не добился высот Месси и Роналду, но мы ведь говорим именно о футболистах до 18 лет, верно? А Уэйн тогда просто взорвал все СМИ Англии. Он был просто великолепен, когда в 16-летнем возрасте прорвался в главную команду «Эвертона». Руни перерос «Эвертон» очень быстро, стал легендой, но Ямаль ярче. Хотя в защиту Уэйна отметим, что «ириски» всё же будут уровнем, мягко скажем, ниже, а молодым людям в АПЛ играть, пожалуй, сложнее, чем в Ла Лиге.

Пеле

Великий бразилец победил на чемпионате мира, когда ему было 17 лет. Этот успех Ямаль никогда не повторит. Вспоминая тот ЧМ Пеле говорил:

Чемпионат мира 1958 года был мечтой. Я был ребёнком. Никто этого не ожидал. В нас никто не верил. Я помню, как некоторые репортёры говорили: «Как они могут взять 17-летнего парня на финал чемпионата мира?»

Легенда сборной Франции Жюст Фонтен забил 13 голов на чемпионате мира в Швеции, но позже он сказал:

Когда я увидел игру Пеле, мне показалось, что я должен повесить бутсы на гвоздь.

Выступления Пеле тем летом по праву стали легендарными. Ямалю исполнится 19 лет во время следующего чемпионата мира в США , Канаде и Мексике. Но если он сможет привести «Барселону» к треблу в этом сезоне, то это тоже будет великое достижение.

Диего Марадона

Тренер молодёжной команды «Аргентинос Хуниорс» Франсиско Корнехо делится воспоминаниями о первой встречи с Марадоной:

Когда Диего приехал в «Аргентинос Хуниорс» на просмотр, я был действительно поражён его талантом и не мог поверить, что ему всего восемь лет. Мы были уверены, что он старше, пусть он и выглядел как ребёнок и был им, но Диего играл как взрослый. Когда мы поняли, что ему действительно 8 лет, то начали заботиться о Марадоне и развивать его талант.

У Марадоны не было такого грандиозного достижения, как победа на чемпионате мира в возрасте 17 лет, но все, кто с ним сталкивался в то время, говорят про инопланетный талант. Марадона дебютировал на профессиональном уровне за «Аргентинос Хуниорс» за 10 дней до своего 16-летия. Через несколько минут он уже прокинул мяч между ног соперника.

Но, к сожалению, во времена Марадоны и Пеле не было таких технологических возможностей, поэтому детально изучить игру великих мы не сможем. Поэтому утверждать, что Марадона в этом возрасте был сильнее Ямаля нельзя, это очень спорно. Да и все эти рассуждения, как мы в самом начале отметили, тоже. На вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Но как вы думаете – сможет ли Ямаль превзойти Месси, Роналду, Пеле и Марадону?