Тинейджеры захватили «Ман Сити». Пеп нашёл выход из кризиса – спасают воспитанники

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вчера, 16:26

Многообещающая поросль.

В последних матчах «Ман Сити» мало похож на себя. Нет, забивают по-прежнему, добиваются побед – только в протоколе от матча к матчу появляются незнакомые имена. «Небесно-голубые» не провернули трансферную кампанию втихаря – просто пришло подкрепление из клубной академии.

Фоден был первопроходцем

Прежде всего стоит вспомнить первопроходца. Фил Фоден, по сути, стал для клуба ролевой моделью воспитанника, которого должна выпускать академия. Универсал, приносящий пользу на разных позициях, способный выполнять самые разные установки на игру. Футболист постепенно влился в основную обойму, а в последние годы детище Гвардиолы невозможно представить без вингера. 11 голов в 32 матчах АПЛ -22/23, 19 на следующий год – у англичанина отличные показатели в родном клубе.

И даже сейчас, когда у «горожан» совсем не задаётся сезон, именно на Фила надеются в финальной трети. Всё же «небесно-голубым» необходимо омоложение: до недавних пор костяк состоял исключительно из возрастных Уокера, Кевина Де Брюйне, Бернарду Силвы. Фоден – пожалуй, единственный представитель молодого поколения среди лидеров «Ман Сити».

В текущий сезон вступали с преемником Уокера

Новой надеждой «горожан» стал Рико Льюис. Защитник появился на горизонте в сезоне-22/23. Его начали подпускать к играм за основу, когда обострилась необходимость в ротации состава. Особенно это касалось второй части сезона – тогда он в январе и мае получал длительные отрезки игровой практики, в нескольких играх подряд появляясь в стартовом составе. При этом два предыдущих сезона Рико был не более чем опцией для Пепа.

Начиная с текущей кампании, защитник стал для испанца незаменимым. Гвардиола по полной использовал универсальность молодого исполнителя – выпускал его в опорной зоне и ближе к атаке, переводил на левый фланг обороны. Но его профильная позиция – правый защитник. Там у Пепа был стареющий Кайл Уокер. Менеджер понимал суть проблемы, но не решался на перемены. Пока не стало ясно, что Кайл уже не тянет прежние скорости, из-за чего оголяются его недостатки. Когда Уокера отправили в «Милан» на правах аренды, именно Льюис стал ему заменой.

Всё ближе подпускают Макати

Две предыдущие фамилии уже стали чем-то привычным, а вот Макати – серди тех, кто появился недавно. Воспитанник «Сити» получал в родном клубе минимум игрового времени и запомнился скорее болельщикам «Шеффилд Юнайтед», куда хавбек на протяжении двух сезонов кряду ездил в аренду. И вот в текущей кампании Джеймса решили оставить в обойме.

За весь 2024 год у него всего два матча чемпионата в составе «Сити» (в обоих выходил на 90-й минуте). Ситуация кардинально изменилась после «боксинг дэй». Макати получил 24 минуты в матче против «Лестера», позднее выходил на замену в играх с «Вест Хэмом», «Брентфордом», «Ипсвичем» – и с последними наконец воспользовался своим шансом (забил первый гол за «Сити»).

Макати по-прежнему считается не более чем игроком обоймы для «горожан», при этом периодически делает разницу в атаке. В его активе уже три забитых мяча. Один из них он отправил в ворота «Пэлас» – матч завершился разгромом «орлов» (5:2).

О’Райли показал, что способен делать разницу

Самый молодой в этой группе – Нико О’Райли. Дебют в Премьер-лиге пришёлся на текущий сезон, при этом в стартовую обойму он влетел стремительно. Сначала сидел на скамейке, ждал шанса. Потом, в январе 2025-го, вышел против «Ипсвича» на 18 минут, это был его первый матч в чемпионате.

На контрасте с этим – статистика в апреле. Нико принял участие во всех четырёх матчах АПЛ . Так Пеп смог найти решение на флангах обороны, где раньше не хватало свежести, скорости принятия решений. Теперь же главный тренер активно выпускает О’Райли слева и Нуньеша/Льюиса справа. При этом футболист отметился сразу двумя забитыми мячами. Сначала забил последний гвоздь в крышку гроба «Пэлас». А потом выдал главный для себя матч сезона – дожал «Эвертон». К 80-й минуте «ириски» удерживали ничейный счёт – при этом «Челси», «Ноттингем» и «Вилла» продолжали дышать в спину, права на ошибку не было. И тут на 84-й минуте 20-летний Нико открывает счёт. Его мяч стал победным для «горожан». Пеп это наверняка отметил.

«Сити» превратился в пионеротряд

Помимо них можно вспомнить Оскара Бобба, но вингер в текущем сезоне ничем примечательным пока не отметился. Возможность ещё наверняка подвернётся. Но в целом «Сити» превратился в довольно молодой коллектив. Сейчас мы назвали воспитанников – внутренние активы, которые удержали кризисный «Сити» на плаву (дали необходимое качество ротации). Но помимо них есть пришедшие извне – и тоже довольно молодые.

Савиньо, пришедшему минувшим летом из «Труа», 21 год – он регулярно выходит в старте. Жереми Доку проводит второй сезон в команде, ему 22. Хусанов, Эчеверри, Гонсалес, Рейс пополнили состав «горожан» в декабре-январе, им всем не больше 23-х, Йошко Гвардиол – 23-летний лидер обороны команды.

Правильный ход Гвардиолы

Хотя бы потому, что на каждого такого молодого футболиста приходится ветеран. Эдерсон, Стоунз, Де Брюйне уже не так эффективны, Пепу было жизненно необходимо омоложение, перезапуск проекта. А сейчас команда уже потеряла шансы на престижные трофеи – чем ещё заняться, кроме как обновлением состава? Молодёжи нужен опыт и игровая практика, испанец это даёт, при этом не сразу бросает на «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», а постепенно интегрирует в основу – через «Эвертон», «Пэлас». Это отличная школа под следующий сезон и перестройку.