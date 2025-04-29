В «Динамо» поддержали идею фанатов провести крестный ход вокруг стадиона

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вчера, 18:35

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что клуб поддерживает идею болельщиков о проведении крестного хода вокруг домашнего стадиона команды.

Инициативу болельщиков с крестным ходом вокруг стадиона клуб поддержал. Что касается проклятья, то лично я в них не верю.

Ранее стало известно, что фанаты «Динамо» намерены устроить этот крестный ход в надежде избавиться от проклятия, которое, по их мнению, мешает команде завоевать титул чемпиона, не выигранный с 1976 года.