В «Динамо» поддержали идею фанатов провести крестный ход вокруг стадиона

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб поддерживает идею болельщиков о проведении крестного хода вокруг домашнего стадиона команды.
Инициативу болельщиков с крестным ходом вокруг стадиона клуб поддержал. Что касается проклятья, то лично я в них не верю.
Ранее стало известно, что фанаты «Динамо» намерены устроить этот крестный ход в надежде избавиться от проклятия, которое, по их мнению, мешает команде завоевать титул чемпиона, не выигранный с 1976 года.
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О чем речь? Что за 25 лет у Спартака?
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О чем речь? Что за 25 лет у Спартака?
И кто совершит Крестный Ход, те, кто понятия не имеет об истории клуба, кто не видел настоящего советского Динамо?
И кто совершит Крестный Ход, те, кто понятия не имеет об истории клуба, кто не видел настоящего советского Динамо?
этих,даже не знаю как назвать, "незабываемых дней"...!
этих,даже не знаю как назвать, "незабываемых дней"...!