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В «Динамо» поддержали идею фанатов провести крестный ход вокруг стадиона

вчера, 18:35

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб поддерживает идею болельщиков о проведении крестного хода вокруг домашнего стадиона команды.

Инициативу болельщиков с крестным ходом вокруг стадиона клуб поддержал. Что касается проклятья, то лично я в них не верю.

Ранее стало известно, что фанаты «Динамо» намерены устроить этот крестный ход в надежде избавиться от проклятия, которое, по их мнению, мешает команде завоевать титул чемпиона, не выигранный с 1976 года.

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Все комментарии
viv
viv ответ rvqthxq8cwa2 (раскрыть)
вчера в 19:17
но надеяться нужно, спартак уже 25 лет надеется
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О чем речь? Что за 25 лет у Спартака?
112910415
112910415
вчера в 19:07
Пивоваров раздаст народу продукцию нового партнёра
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Никто. Это только слухи о том, что, якобы, жена А.А.Севидова прокляла Динамо, после того, как его вторично уволили. Глупость. Просто у каждого Великого Клуба бывают провалы в истории, у кого-то они длятся недолго, у других дольше.
И кто совершит Крестный Ход, те, кто понятия не имеет об истории клуба, кто не видел настоящего советского Динамо?
shur
shur
вчера в 18:58, ред.
...Лев Ивановыч,светлая память! Прости дорогой,что дожили до
этих,даже не знаю как назвать, "незабываемых дней"...!
rvqthxq8cwa2
rvqthxq8cwa2
вчера в 18:58
Вряд ли это поможет Динамо, но надеяться нужно, спартак уже 25 лет надеется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:44
А кто их проклял-то?
9ehy6t7dqczn
9ehy6t7dqczn
вчера в 18:37
Поп-парада на Динамо ещё точно никогда не было
Гость
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