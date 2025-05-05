«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Мальорка», который состоится 5 мая 2025 года

«Жирона»

Каталонская команда не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится на расстоянии одной победы от зоны вылета. «Жирона» очень сдала в результатах, ведь в этом сезоне играла в Лиге чемпионов, а сейчас может покинуть Ла Лигу. Чтобы этого не случилось, хозяева приложат все усилия, чтобы обыграть «Мальорку» и постараться подняться выше по турнирной таблице.

24 апреля «Жирона» сыграла вничью на выезде с «Жироной» (1:1), а 21 числа на своем поле проиграла «Бетису» (1:3).

«Мальорка»

«Мальорка» борется за место в еврокубках, но сейчас ситуация у клуба очень непростая. Команда занимает девятое место с 44 баллами и уступает «Райо Вальекано» по разнице мячей, однако имеет игру в запасе. В игре с «Жироной» гости приложат максимум усилий, чтобы добыть победу и сравняться по очкам с «Сельтой», которая располагается на седьмом месте.

22 апреля «Мальорка» минимально проиграла на выезде «Барселона» (0:1), а 19 числа поделила очки с «Леганесом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 2

Ничья – 3.3

Победит «Мальорка» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.12

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Жирона» не может выиграть на протяжении последних 11 матчей подряд

«Мальорка» выиграл два из десяти последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мальорки», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что «Жирона» в этом матче не сможет изменить свою игру и вновь останется без набранных баллов.