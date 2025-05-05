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«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:11
«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Мальорка», который состоится 5 мая 2025 года

«Жирона»

Каталонская команда не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится на расстоянии одной победы от зоны вылета. «Жирона» очень сдала в результатах, ведь в этом сезоне играла в Лиге чемпионов, а сейчас может покинуть Ла Лигу. Чтобы этого не случилось, хозяева приложат все усилия, чтобы обыграть «Мальорку» и постараться подняться выше по турнирной таблице.

24 апреля «Жирона» сыграла вничью на выезде с «Жироной» (1:1), а 21 числа на своем поле проиграла «Бетису» (1:3).

«Мальорка»

«Мальорка» борется за место в еврокубках, но сейчас ситуация у клуба очень непростая. Команда занимает девятое место с 44 баллами и уступает «Райо Вальекано» по разнице мячей, однако имеет игру в запасе. В игре с «Жироной» гости приложат максимум усилий, чтобы добыть победу и сравняться по очкам с «Сельтой», которая располагается на седьмом месте.

22 апреля «Мальорка» минимально проиграла на выезде «Барселона» (0:1), а 19 числа поделила очки с «Леганесом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Жирона» – 2
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Мальорка» – 4.2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.12
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

  • «Жирона» не может выиграть на протяжении последних 11 матчей подряд
  • «Мальорка» выиграл два из десяти последних поединков на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мальорки», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что «Жирона» в этом матче не сможет изменить свою игру и вновь останется без набранных баллов.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:13
Хозяева не проиграют этот матч и много голов мы не увидим... 1Х + Тм 3,5
Гость
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