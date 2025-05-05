«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Мальорка», который состоится 5 мая 2025 года
«Жирона»
Каталонская команда не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится на расстоянии одной победы от зоны вылета. «Жирона» очень сдала в результатах, ведь в этом сезоне играла в Лиге чемпионов, а сейчас может покинуть Ла Лигу. Чтобы этого не случилось, хозяева приложат все усилия, чтобы обыграть «Мальорку» и постараться подняться выше по турнирной таблице.
24 апреля «Жирона» сыграла вничью на выезде с «Жироной» (1:1), а 21 числа на своем поле проиграла «Бетису» (1:3).
«Мальорка»
«Мальорка» борется за место в еврокубках, но сейчас ситуация у клуба очень непростая. Команда занимает девятое место с 44 баллами и уступает «Райо Вальекано» по разнице мячей, однако имеет игру в запасе. В игре с «Жироной» гости приложат максимум усилий, чтобы добыть победу и сравняться по очкам с «Сельтой», которая располагается на седьмом месте.
22 апреля «Мальорка» минимально проиграла на выезде «Барселона» (0:1), а 19 числа поделила очки с «Леганесом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 2
- Ничья – 3.3
- Победит «Мальорка» – 4.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.12
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Жирона» не может выиграть на протяжении последних 11 матчей подряд
- «Мальорка» выиграл два из десяти последних поединков на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Мальорки», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.2. Предполагаем, что «Жирона» в этом матче не сможет изменить свою игру и вновь останется без набранных баллов.