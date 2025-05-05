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«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 18:25
«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Милан», который состоится 5 мая 2025 года

«Дженоа»

«Дженоа» располагается на 13 месте в чемпионате Италии и набрала 39 очков. Команда отстает на пять пунктов от ближайшего соперника, но в целом ступенька выше в таблице коллективу мало что даст. Однако, в домашней игре с «Миланом» хозяева хотят проявить себя и добиться приемлемого результата, чтобы порадовать пришедших болельщиков.

27 апреля «Дженоа» на выезде проиграл «Комо» (0:1), а 23 числа команда проиграла «Лацио» (0:2).

«Милан»

«Россонери» в последних матчах чаще добиваются побед, однако даже до шестого места добраться у команды вряд ли получится. «Милан» постарается перезагрузиться в межсезонье и сделать упор на борьбу за самые высокие места в чемпионате Италии и наверняка без участия в еврокубках, если не выиграет кубок Италии. Гостей в этом поединке наверняка устроит победа или ничья, кроме поражения, которое привлечет на себя массу критики в средствах массовой информации.

27 апреля «Милан» обыграл на выезде «Венецию» (2:0), а 23 числа в полуфинале кубка Италии разгромил «Интер» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 4.8
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Милан» – 1.79
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

  • «Милан» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Дженоа» проиграл два из десяти домашних матчей на своем поле
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что команды в этой встрече не смогут порадовать зрителей забитыми голами, а исход поединка решит 1-2 мяча.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:50
Ставлю на Милан - считаю , что класс всё таки повыше - П2.
Гость
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