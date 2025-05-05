«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 18:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» – «Милан», который состоится 5 мая 2025 года

«Дженоа»

«Дженоа» располагается на 13 месте в чемпионате Италии и набрала 39 очков. Команда отстает на пять пунктов от ближайшего соперника, но в целом ступенька выше в таблице коллективу мало что даст. Однако, в домашней игре с «Миланом» хозяева хотят проявить себя и добиться приемлемого результата, чтобы порадовать пришедших болельщиков.

27 апреля «Дженоа» на выезде проиграл «Комо» (0:1), а 23 числа команда проиграла «Лацио» (0:2).

«Милан»

«Россонери» в последних матчах чаще добиваются побед, однако даже до шестого места добраться у команды вряд ли получится. «Милан» постарается перезагрузиться в межсезонье и сделать упор на борьбу за самые высокие места в чемпионате Италии и наверняка без участия в еврокубках, если не выиграет кубок Италии. Гостей в этом поединке наверняка устроит победа или ничья, кроме поражения, которое привлечет на себя массу критики в средствах массовой информации.

27 апреля «Милан» обыграл на выезде «Венецию» (2:0), а 23 числа в полуфинале кубка Италии разгромил «Интер» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 4.8

Ничья – 3.9

Победит «Милан» – 1.79

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

«Милан» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Дженоа» проиграл два из десяти домашних матчей на своем поле

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что команды в этой встрече не смогут порадовать зрителей забитыми голами, а исход поединка решит 1-2 мяча.