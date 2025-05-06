От разочарования «Барсы» до претендента на «Золотой мяч». У лидера ПСЖ – самый драматичный сезон

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сегодня, 19:01

Намёк на сюжет, по которому можно снимать фильм.

Задержался в детстве – но намёки на реабилитацию были ещё при Хави

Усман постучался в эшелон элитных исполнителей примерно одновременно с Килианом Мбаппе. Воспитанник «Монако» выдал феерический сезон за «монегасков», когда вингер обратил на себя внимание в «Боруссии». В одно лето они стали двумя трансферными бомбами – Килиан отправился в Париж с мечтой о Мадриде, а Дембеле сразу оказался в «Барселоне». При этом в дальнейшем развитии карьеры – никаких параллелей. Если развитие Мбаппе напоминает стабильную восходящую линию (спад – только после недавнего исполнения мечты), то у его соотечественника – сплошные зигзаги.

Быстро вскрылась главная проблема – незрелость вингера. Усман был абсолютно не готов ко взрослой жизни, тем более под давлением топ-клуба. Постоянные видеоигры, отказ следить за питанием, травмы. Дембеле так бы и остался главным разочарованием «сине-гранатовых» – но пришёл Хави. Тренер заложил основу, которая позднее поможет вингеру окончательно переродиться.

Менеджер поверил в исполнителя. Плюс осенью 2022 года у него появился ребёнок – тогда вингер пробыл на родах всю ночь, а потом попросил у Хави выпустить его на игру с «Эльче». Эти моменты и стали для него поворотными. Вингер вернулся в стартовый состав и даже стал полноценным лидером «сине-гранатовых».

Переход в ПСЖ считали предательством – слишком рискованный шаг для вингера

И как же обидно было наблюдать за происходящим летом 2024 года. Для Хави Усман был важным футболистом команды – он наконец добился, чтобы Усман заиграл на уровне, которого от него давно ждали. При этом сам футболист соблазнился вариантом с переходом в «Пари Сен-Жермен». Это более стабильный проект с возможностями и деньгами – а каталонцам приходилось каждый евро считать. В конечном итоге француз решил не испытывать удачу и согласился на более прибыльный контракт. Мало того, всплыли подробности сделки – как выяснилось, каталонцы от продажи своего лидера смогли получить только 50 % суммы компенсации (25 миллионов евро из выплаченных 50). Остальная часть отошла игроку и агенту – такой пункт был прописан в контракте.

Учитывая финансовые проблемы «Барсы», это был удар под дых. Да и сам факт перехода в ПСЖ не очень хорошо говорит об игроке. Это только репутационные потери – а ведь были и спортивные риски. ПСЖ стал золотой клеткой. Шейхи упорно создают «галактикос» по-парижски, не обращая внимания на командную химию, атмосферу в раздевалке, сбалансированность состава. Клеймо еврокубковых неудачников, неполноценного гранда прилипло очень прочно.

Пример Неймара прекрасно показал, что уготовано Усману. Талантливый вингер пришёл в ПСЖ в поисках топ-проекта, где он сможет стать главной звездой. На деле Париж остался так же далёк от победы в ЛЧ , как и был до Неймара. Сам бразилец постоянно получал по ногам, практически прописался в лазарете, на нервной почве перестал следить за режимом. И в итоге распрощался с мечтами о ЗМ . Дембеле вполне мог повторить его судьбу.

Причины успеха – личный рост, мотивация, конспекты Энрике и Хвича

В отличие от Неймара, у Дембеле паззл сложился. Прежде всего – о его личных качествах. Усман вернулся в Лигу 1 уже не ребёнком в теле взрослого, а человеком, которому нужно содержать семью. У игрока появилась большая ответственность, и главное – он её осознал и принял. Это уже позволило избежать провала. А дальше помогли сопутствующие факторы. Луис Энрике любит атлетичных быстрых вингеров – поэтому дисциплинированный Усман получил доверие со стороны менеджера.

А главная перемена случилась с началом нового года. Перемены наметились ещё в конце декабря – вингер забил «Лиону» и положил дубль с «Монако», хотя в предыдущих восьми турах отметился только одним голом. После паузы – дубль «Сент-Этьену», дубль «Монако» во втором круге, гол «Реймсу» и хет-трик «Бресту». Всё это – подряд. Примерно в тот же период состав ПСЖ пополнил Хвича Кварацхелия. У парижан и так были укомплектованы фланги, оставалось найти форварда. В итоге Дембеле стал ложной «девяткой». И в этом амплуа раскрылся с новой силой – настолько, что залетел в топ-5 претендентов на ЗМ .

Пишется сюжет для крутой спортивной биографии

Сейчас Усман – форвард с впечатляющей статистикой. Футболист за 28 матчей чемпионата забил 21 мяч, плюс отметился шестью голевыми передачами. И в Лиге чемпионов стал для команды важной фигурой. Он положил начало камбэку с «Сити», приложился к разгрому «Бреста» в стыковом раунде, а в 1/8 финала именно его гол перевёл противостояние с «Ливерпулем» в серию пенальти. ПСЖ совершил прорыв – и прошёл команду-открытие сезона. Теперь парижане готовятся к домашнему матчу против «Арсенала» после победы в гостях, которую опять же принёс Дембеле.

Парижане в шаге от выхода в финал и потенциально – главного достижения в клубной истории. И самое важное – тут командная драма может переплестись с личной. В другой части сетки с прагматичным «Интером» за путёвку в финал борется как раз «Барселона». Клуб, в котором вингер реанимировал свою карьеру – и после этого поддался парижскому лоску. Такая вывеска стала бы украшением сезона. Столкновение непризнанного никем проекта и дерзкой молодёжи. Столкновение двух философий – тотального футбола Флика и игры во владение Энрике. Столкновение бывших. В ближайшие два дня будет написана одна из решающих глав, ведущих к кульминации. И Дембеле примет участие в написании, несмотря на травму в первом матче.