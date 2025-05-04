Коварство Гвардиолы и трагедия «Ноттингем Форест». В АПЛ дикая борьба в зоне Лиги чемпионов

1746354514

сегодня, 13:28

Четыре путёвки и шесть претендентов.

Теоретически «Арсенал» может опуститься ниже пятого места. Маловероятное развитие событий, но поражение от «Борнмута» позволило Гвардиоле подобраться ко второй строчке на расстояние в три пункта. У «Арсенала» матч против «Ливерпуля» впереди, могут проиграть. После серии побед «Манчестер Сити», который уступил в 9 турах АПЛ сезона, включился в борьбу за второе место. Также Гвардиола улучшил положение «горожан» в гонке за путевку в Лигу чемпионов. Благодаря удачным выступлениям клубов в Европе у АПЛ будет пять путевок. Также в Лигу чемпионов могут попасть «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед», ведь они фавориты на участие в общем финале Лиги Европы. «Борнмут» выбыл из гонки до победы над «Арсеналом». Зато интересно оценить заслуги шести претендентов. Каждый хочет в престижный турнир, где «Арсенал» уже в полуфинале.

«Арсенал»

Претендовали на чемпионство. Не хватило сил и энергичности. Зато у «Арсенала» всего четыре поражения. Меньше только у чемпионов из «Ливерпуля», две осечки на данный момент. У Артеты объективно сильная команда. Допустили огрехи на стандартах против «вишенок», пропустили от Дембеле в первом домашнем полуфинале Лиги чемпионов. Пройти ПСЖ будет сложно, но «Арсенал» победами над «Реалом» подчеркнул право на путевку в ЛЧ . Сильный состав, не хватает только лидера обороны Габриэля и центрального форварда. Но будут важные трансферы. «Канониры» не избавились от репутации неудачников. Однако глупо называть слабой команду, которая продолжает сражение за выход в главный финал сезона. С яркостью появились проблемы, но Артета пойдет ва-банк – Микелю нужен финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»

Гвардиола вылетел от «Реала» в плей-офф. До этого уступал ПСЖ в важном поединке на общей стадии. «Манчестер Сити» переживает неожиданный кризис. Переосмыслят подход и состав. Уходит Де Брюйне. Молодые футболисты затаили дыхание. Впереди вердикт по делу о возможном мошенничестве руководства клуба. Апелляцией затянут применение санкций, если коснутся снятия очков. «Манчестер Сити» в подвешенном состоянии. Зато снова побеждают. На отрезке в шесть последних туров «горожане» лучшие в АПЛ по очкам. Дальше идут «Ньюкасл» и «Астон Вилла», ещё две команды в этом списке. Гвардиола обыграл Эмери. Не все успехи «горожан» легкие, игра далека от былых идеалов. Зато снова набирают очки. Обновленный проект точно заслуживает места в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Будут перестановки и ждут новые трансферы.

«Ньюкасл»

В случае победы над «Брайтоном» команда Хау поднимется на третью строчку. Прекрасные результаты. Особенно с учетом победы над «Ливерпулем» в финале Кубка лиги. «Сороки» дрались в трёх матчах без тренера. Хау подхватил пневмонию. Был госпитализирован. Теперь Эдди вернулся, а «Ньюкасл» снова побеждает. Неожиданно крупно уступили 1:4 в Бирмингеме, но «Астон Вилла» опасная, это знают гранды в Мюнхене и Париже. У «сорок» жесткий календарь. Их ждёт матч с «Арсеналом», а также поединок против «Челси». Показательная особенность гонки – многие конкуренты сыграют между собой. «Ньюкасл» заслужил место в Лиге чемпионов, поскольку Исак выдал сказочный сезон. Конечно, шведа потеряют летом, но останутся другие прекрасные мастера. Пока есть толковый тренер Хау, «сороки» подходят для еврокубков.

«Челси»

Проект за миллиард фунтов должен быть в Лиге чемпионов, чтобы сохранить смысл вложений. Несколько владельцев, которые выкупили клуб у Абрамовича, совершили много ошибок. С другой стороны, Мареска лишь начал путь в большом футболе. В отличие от Лэмпарда, который дерется в Чемпионшипе, ученик Гвардиолы имеет шансы на высокое место в АПЛ . Но молодой команде «Челси» не повезло с календарем. Сегодня организуют чемпионский коридор «Ливерпулю». Прямо по курсу «Ньюкасл» и МЮ . А в последнем туре матч против «Ноттингем Форест». Если добавить ответный поединок с «Юргорденом» и финал Лиги конференций, то усталость гарантирована. Зато у «Челси» есть Палмер, Кайседо, Эрнандес и Джексон. Никто из состава не стабилен. Но глупо не вернуться в Лигу чемпионов, накупив таких футболистов. У «Челси» всегда есть козырь в рукаве.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в списке самая толково собранная команда. У «Арсенала» кризис идентичности. В погоне за трофеями перешли на более оборонительные настройки, хромали в атаке. А Эмери зимой завербовал парочку форвардов, хотя у него без свежих трансферов была органичная команда. «Астон Вилле» не хватило класса для сенсации в матчах с невероятным в новом году ПСЖ . Зато подергали французов не менее успешно, чем «Ливерпуль» и «Арсенал». Бирмингемцы заслуживают путевку в Лигу чемпионов, потому что у них есть спортивный директор Мончи, тренер Эмери и симпатично собранный состав от вратаря Мартинеса до форварда Уоткинса. Только календарь мешает. Впереди «Борнмут», «Тоттенхэм» и МЮ . Солидные соперники. К сожалению, для двух команд из шестерки гонка за ЛЧ завершится тотальным разочарованием.

«Ноттингем Форест»