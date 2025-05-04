Боязнь выездных матчей и поражения от середняков. Семь причин, почему «Спартак» снова не чемпион

Новая осечка «красно-белых».
Поражения от середняков
Нормально обменяться победами с «Краснодаром» и ЦСКА. Особенно с учетом, что «горожане» выдали победную серию осенью. А у «армейцев» нет поражений в РПЛ весной. «Спартак» обыгрывал в этом сезоне «Зенит» и «Локомотив». Станкович громил в гостях «Ростов». И ещё может одержать победу над «Динамо» после ничьей в первом круге. А в Кубке страны «спартаковцы» выбили этого соседа совсем недавно. Так что Станкович умеет настроить на победный лад в центральных поединках. Против Семака у «Спартака» ничья и победа. А ещё светит новый поединок в Суперфинале Кубка. В РПЛ ситуация куда хуже, поскольку «красно-белые» проиграли «Оренбургу», «Рубину» и «Динамо» из Махачкалы. Набирайте 9 пунктов – выходите на первое место в случае победы над «Факелом». Но сегодня в Воронеже случилась осечка в меньшинстве.
Нестабильность нападающих
Левый вингер Маркиньос не забивал в РПЛ. У центрального форварда Гарсии тоже ни одного гола в чемпионате. Нападающий Угальде не забивал в разных турнирах со второго марта, как и новичок команды Солари. Бонгонда время от времени радует голами. Но Тео совершенно не контролирует свою форму, как и его коллега по амплуа Медина. У «Спартака» много нападающих, но это нестабильные мастера. Шамар Николсон, хотя ямаец покинул Москву зимой и выступает в Мексике, успел забить три мяча в РПЛ в первой части сезона. Самый дорогой новичок клуба Леви Гарсия пока не выполнил даже «норму» запасного нападающего, которого списал тренер Станкович. Конечно, приятно иметь поддержку хавбека Барко. Но аргентинец Эсекьель хорош в реализации пенальти. «Спартаку» не хватило надежных выступлений игроков атаки. Гарсия помог в Кубке, но подвел в РПЛ.
Результаты выездных матчей
«Спартак» терял очки дома, но на выезде у них до этого тура было 6 осечек в 12 матчах. А теперь семь неудачных матчей, ведь удаление Литвинова в первом тайме испортило игру против «Факела». Конечно, результаты гостевых поединков сильно сказываются на дистанции. Дома «красно-белые» набирают очки чаще. Разница не шокирует, но «Зенит» опережал «Спартак» после 26 туров всего на четыре очка. Если бы Станкович настраивал свою команду в Оренбурге, Казани и в Каспийске, где допустили ничью с «Динамо» из Махачкалы в первом круге, то могли получить очки и уверенность. «Спартак» не умеет работать против команд определенного склада. Можно назвать их упрямыми, резкими, агрессивными и неуступчивыми. Сложно стать чемпионом страны, если даришь четыре очка за сезон «Динамо» из Махачкалы, новичку высшего дивизиона.
Отказ от усиления обороны
Денисов, Дуарте и Рябчук не подходят для создания чемпионского состава. Оборона с Максименко и Бабичем уже прыгнула выше головы. Также играли в центре обороны Чернов, Абена и Литвинов. Никто из них не впечатлил, а Руслан сегодня подставил команду. Впрочем, отсутствия вариантов справа было достаточно, чтобы «Спартак» допустил ряд обидных ошибок в прошлых турах. Никто не говорит, что сезон для Денисова, Дуарте и особенно Рябчука сложился строго негативно. Нет, под руководством Станковича они точно не хуже, чем были в тренерских руках Абаскаля. Но результат одинаковый – нет чемпионства. Возможно, дело в самих футболистах? «Спартаку» нужно подумать о подписании крутых защитников. Также важно не потерять Бабича, поскольку серб зимой заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Богатым командам шейхов нужны защитники.
Банальная позиционная игра
«Спартаку» отдают мяч. И не всегда постоянное давление «красно-белых» растет из явного футбольного преимущества. Конечно, фактор невезения не отрицаем. По ожидаемым очкам именно «Спартак» является первой командой сезона. То есть чисто по цифрам количественно моментов хватало, чтобы опережать «Краснодар» и «Зенит». Москвичей подвела не реализация, а банальность комбинаций и подходов «Спартака». По ходу сезона соперники сначала испугались Угальде, а потом выучили ходы Манфреда и стали его успешнее закрывать. Ещё один пример – Маркиньос. Техничный и шустрый ассистент. Но невысокого левого форварда не выпускают на ударные позиции, не забивает победные голы. Футболисты группы атаки Солари, Гарсия и компания тоже грешат индивидуальными ходами. Даже Барко не добился командной синхронности в нападении «Спартака».
Схема без мощного опорника
Наиль Умяров может остаться основным хавбеком «Спартака» в новом сезоне. Но игрок его позиции в классических схемах Станковича должен быть двуликим. По отборам и перехватам Умяров лидирует. Однако это не второй Барриос лучших чемпионских сезонов в «Зените». И не новый Вернблум из ЦСКА по жесткости и хитрости. Умяров достаточно хороший футболист, но в 24 года тяжело завести нестабильную команду на первое место. А вот если бы по мастерству третий хавбек в треугольнике с Барко и Мартинсом оказался настолько крутым, как Фернандо в чемпионском сезоне, то могли вести разговор о прямой связи между классной статистикой «Спартака» и конечным результатом команды. А вот Умяров пока не во всех центральных матчах сезона сыграл круто. Посмотрим на решение Станковича. Может запросить новичка на позицию опорника и первого диспетчера.
Сырость проекта Станковича
Эмоции порой подводили – хватало глупых красных и желтых карточек, но дело не только в средней дисциплине и заведенных игроках. «Спартак» имени тренера Станковича слишком сырой проект, чтобы уверенно идти на первой строчке. Видно, что с потенциалом. Мало кто может выиграть столько центральных поединков. Более того, часто смотреться не хуже соперников, даже в дни ничьих. Но Станкович недавно в клубе. Выбил себе трансферы, только не все позиции получили необходимое усиление. Разовые ошибки могут оказаться роковыми, когда соперники упрямые, как клубы из Казани и Махачкалы. «Спартак» сейчас не в чемпионской борьбе, ведь сбавили. Победная серия подчеркнула правильность ходов Станковича. А новые неудачи напомнили, в каком клубе серб оказался. «Спартак» давно не гегемон в РПЛ, а Деян попытался выиграть турнир с позиции фаворита. Просчитался, зато учтет негативный опыт в новом сезоне.
И по поводу перспективности проекта Станковича - ну полный же бред с реальностью не связанный, сезон подходит к концу - прогресса нет - перспективность есть. Так разве бывает? Спартаку, особенно такому, нужен тренер который может на своих ошибках учиться хотя бы и отслеживать что он делает и к чему это приводит, человек готовый трудиться, отсматривать матчи противников, готовиться к играм. Человек которому не всё равно. А Станкович похож на того кто приехал зарабатывать без души, малой кровью. Проект Станковича может стрельнуть если купить человек 15 звёзд европейского футбола и он будет просто сидеть на лавке смотреть как они играют. Тогда да, не зря именитую прокладку между полем и лавкой держим, а с таким составом такой незрелый неосознанный ленивый тренер обречён вечно барахтаться в райне 5го места. Ну точнее вечно не получится, когда гнев народный через край начнёт переливать нужно же будет кого то крайнего найти на увольнение. Медина все косяки менеджмента Лукойла на своих плечах не вывезет.
И по поводу перспективности проекта Станковича - ну полный же бред с реальностью не связанный, сезон подходит к концу - прогресса нет - перспективность есть. Так разве бывает? Спартаку, особенно такому, нужен тренер который может на своих ошибках учиться хотя бы и отслеживать что он делает и к чему это приводит, человек готовый трудиться, отсматривать матчи противников, готовиться к играм. Человек которому не всё равно. А Станкович похож на того кто приехал зарабатывать без души, малой кровью. Проект Станковича может стрельнуть если купить человек 15 звёзд европейского футбола и он будет просто сидеть на лавке смотреть как они играют. Тогда да, не зря именитую прокладку между полем и лавкой держим, а с таким составом такой незрелый неосознанный ленивый тренер обречён вечно барахтаться в райне 5го места. Ну точнее вечно не получится, когда гнев народный через край начнёт переливать нужно же будет кого то крайнего найти на увольнение. Медина все косяки менеджмента Лукойла на своих плечах не вывезет.
так, могут выдать шикарный матч, и запросто проиграть любой команде.
так, могут выдать шикарный матч, и запросто проиграть любой команде.