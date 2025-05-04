Боязнь выездных матчей и поражения от середняков. Семь причин, почему «Спартак» снова не чемпион

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сегодня, 16:39

Новая осечка «красно-белых».

Поражения от середняков

Нормально обменяться победами с «Краснодаром» и ЦСКА . Особенно с учетом, что «горожане» выдали победную серию осенью. А у «армейцев» нет поражений в РПЛ весной. «Спартак» обыгрывал в этом сезоне «Зенит» и «Локомотив». Станкович громил в гостях «Ростов». И ещё может одержать победу над «Динамо» после ничьей в первом круге. А в Кубке страны «спартаковцы» выбили этого соседа совсем недавно. Так что Станкович умеет настроить на победный лад в центральных поединках. Против Семака у «Спартака» ничья и победа. А ещё светит новый поединок в Суперфинале Кубка. В РПЛ ситуация куда хуже, поскольку «красно-белые» проиграли «Оренбургу», «Рубину» и «Динамо» из Махачкалы. Набирайте 9 пунктов – выходите на первое место в случае победы над «Факелом». Но сегодня в Воронеже случилась осечка в меньшинстве.

Нестабильность нападающих

Левый вингер Маркиньос не забивал в РПЛ . У центрального форварда Гарсии тоже ни одного гола в чемпионате. Нападающий Угальде не забивал в разных турнирах со второго марта, как и новичок команды Солари. Бонгонда время от времени радует голами. Но Тео совершенно не контролирует свою форму, как и его коллега по амплуа Медина. У «Спартака» много нападающих, но это нестабильные мастера. Шамар Николсон, хотя ямаец покинул Москву зимой и выступает в Мексике, успел забить три мяча в РПЛ в первой части сезона. Самый дорогой новичок клуба Леви Гарсия пока не выполнил даже «норму» запасного нападающего, которого списал тренер Станкович. Конечно, приятно иметь поддержку хавбека Барко. Но аргентинец Эсекьель хорош в реализации пенальти. «Спартаку» не хватило надежных выступлений игроков атаки. Гарсия помог в Кубке, но подвел в РПЛ .

Результаты выездных матчей

«Спартак» терял очки дома, но на выезде у них до этого тура было 6 осечек в 12 матчах. А теперь семь неудачных матчей, ведь удаление Литвинова в первом тайме испортило игру против «Факела». Конечно, результаты гостевых поединков сильно сказываются на дистанции. Дома «красно-белые» набирают очки чаще. Разница не шокирует, но «Зенит» опережал «Спартак» после 26 туров всего на четыре очка. Если бы Станкович настраивал свою команду в Оренбурге, Казани и в Каспийске, где допустили ничью с «Динамо» из Махачкалы в первом круге, то могли получить очки и уверенность. «Спартак» не умеет работать против команд определенного склада. Можно назвать их упрямыми, резкими, агрессивными и неуступчивыми. Сложно стать чемпионом страны, если даришь четыре очка за сезон «Динамо» из Махачкалы, новичку высшего дивизиона.

Отказ от усиления обороны

Денисов, Дуарте и Рябчук не подходят для создания чемпионского состава. Оборона с Максименко и Бабичем уже прыгнула выше головы. Также играли в центре обороны Чернов, Абена и Литвинов. Никто из них не впечатлил, а Руслан сегодня подставил команду. Впрочем, отсутствия вариантов справа было достаточно, чтобы «Спартак» допустил ряд обидных ошибок в прошлых турах. Никто не говорит, что сезон для Денисова, Дуарте и особенно Рябчука сложился строго негативно. Нет, под руководством Станковича они точно не хуже, чем были в тренерских руках Абаскаля. Но результат одинаковый – нет чемпионства. Возможно, дело в самих футболистах? «Спартаку» нужно подумать о подписании крутых защитников. Также важно не потерять Бабича, поскольку серб зимой заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Богатым командам шейхов нужны защитники.

Банальная позиционная игра

«Спартаку» отдают мяч. И не всегда постоянное давление «красно-белых» растет из явного футбольного преимущества. Конечно, фактор невезения не отрицаем. По ожидаемым очкам именно «Спартак» является первой командой сезона. То есть чисто по цифрам количественно моментов хватало, чтобы опережать «Краснодар» и «Зенит». Москвичей подвела не реализация, а банальность комбинаций и подходов «Спартака». По ходу сезона соперники сначала испугались Угальде, а потом выучили ходы Манфреда и стали его успешнее закрывать. Ещё один пример – Маркиньос. Техничный и шустрый ассистент. Но невысокого левого форварда не выпускают на ударные позиции, не забивает победные голы. Футболисты группы атаки Солари, Гарсия и компания тоже грешат индивидуальными ходами. Даже Барко не добился командной синхронности в нападении «Спартака».

Схема без мощного опорника

Наиль Умяров может остаться основным хавбеком «Спартака» в новом сезоне. Но игрок его позиции в классических схемах Станковича должен быть двуликим. По отборам и перехватам Умяров лидирует. Однако это не второй Барриос лучших чемпионских сезонов в «Зените». И не новый Вернблум из ЦСКА по жесткости и хитрости. Умяров достаточно хороший футболист, но в 24 года тяжело завести нестабильную команду на первое место. А вот если бы по мастерству третий хавбек в треугольнике с Барко и Мартинсом оказался настолько крутым, как Фернандо в чемпионском сезоне, то могли вести разговор о прямой связи между классной статистикой «Спартака» и конечным результатом команды. А вот Умяров пока не во всех центральных матчах сезона сыграл круто. Посмотрим на решение Станковича. Может запросить новичка на позицию опорника и первого диспетчера.

Сырость проекта Станковича