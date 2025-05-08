«Челси» собирает уникальную коллекцию в еврокубках. Боятся превратиться в МЮ и «Тоттенхэм»

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сегодня, 12:35

Англичане претендуют на утешительные кубки.

Успех аутсайдеров АПЛ вызвал дискуссию о формате ЛЕ

Венгер поставил под сомнение право обладателя Лиги Европы на путевку в главный еврокубок. Реформатор из ФИФА в последнее время высказывает много противоречивых идей. Тот факт, что в финале Лиги Европы могут сыграть две английские команды, не меняет правила турнира. Нельзя забирать заслуженную в борьбе путевку, поскольку в этот раз она может достаться «Тоттенхэму». Постекоглу прав, в прошлые годы эту дискуссию никто не начинал.

Места «Манчестер Юнайтед» и «шпор» в АПЛ здесь не имеют значения. Когда команда выигрывает Лигу чемпионов, то автоматически попадает в следующий сезон, независимо от результатов в национальной лиге. А клуб, который заберет кубок УЕФА – награду лучшему в Лиге Европы, получит право сыграть на общем этапе самого престижного кубка. «Тоттенхэм» провел в Лиге Европы 13 матчей. Уступил только «Галатасараю» и АЗ Алкмар в гостевых поединках.

На прошлой неделе «шпоры» правильно подготовились к матчу против сенсации сезона «Будё-Глимт». Победа в Лондоне 3:1 позволяет надеяться на выход в финал. Хотя гол ветерана соперника Салтнеса оставляет клубу с российским вратарем Хайкиным шансы на камбэк. Как и репутация «Тоттенхэма». «Шпоры» в прошлом вырывали путевку в финал Лиги чемпионов камбэком против «Аякса». Не хотят сегодня оказаться на месте клуба из Амстердама.

У «Тоттенхэма» есть футболисты, которые заслужили трофей. После победы Кейна и Дайера с «Баварией» в Бундеслиге вырос список экс-футболистов «шпор» с успехами в большом футболе. Многие из состава, невзирая на ужасный сезон в АПЛ , заслужили порадовать фанатов. Кореец Сон оправится от травмы колена и должен сыграть в финале, если «Тоттенхэм» туда отправится. Мэддисон, Ромеро и многие другие заслужили шанс, как и верные фанаты команды.

«Манчестер Юнайтед» заждался света в конце тоннеля

Болельщики «Тоттенхэма» не помнят чемпионство 1961-го. Только старички, которые с детства за «шпор», застали второй и последний титул. А победу «Манчестер Юнайтед» в АПЛ двенадцать лет назад помнят многие. Как и успех в Лиге Европы с Моуриньо восемь лет назад. Также «красные дьяволы» проиграли финал второго еврокубка «Вильярреалу» четыре года тому назад. Здесь воспоминания свежие, и каждый потерянный сезон задевает старые раны.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему среди самых богатых клубов мира, как и «Тоттенхэм». Команда слишком долго существовала под руководством тен Хага. А теперь Аморим расхлебывает слабую подготовку во всех плоскостях: неудачные трансферы, слабый менеджмент, тактические дыры. Всё вместе позволяет клубам АПЛ часто обыгрывать «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне слабые аутсайдеры. Иначе пришлось бы воевать за выживание в дивизионе.

«Красные дьяволы» скатились на дно. При этом высокомерные футболисты с огромными зарплатами понимают, что успех в Лиге Европы – их свет в конце тоннеля. Аморим может получить трофей, что неплохо. А самое главное, клуб заработает деньги в Лиге чемпионов. Это важно накануне новых продаж и покупок. «Манчестер Юнайтед» удачно сыграл в Бильбао, удивив уверенной победой 0:3. Баски просчитались. Тренер Вальверде не второй Эмери в еврокубках.

Но поражение от «Брентфорда» на выходных напоминает, что «красные дьяволы» умеют начудить. Вряд ли вылетят до финала, но «Тоттенхэм» прекрасно знает потенциального соперника. В шести последних матчах у команды Аморима ни одной победы над «шпорами». В феврале Постекоглу выиграл 1:0. В Кубке Лиги в декабре выбили МЮ в хоккейном стиле 4:3. А на «Олд Траффорд» в сентябре был разгром 0:3. «Тоттенхэм» – неудобный соперник для МЮ .

«Челси» может собрать уникальную коллекцию кубков

Тренер Моуриньо выиграл три действующих еврокубка. Лигу конференций португалец взял с «Ромой». А два главных турнира покорил в сумме четыре раза с «Порту», «Интером» и «Манчестер Юнайтед». Когда существовал Кубок кубков, то у пяти клубов получилось собрать священный Грааль. «Ювентус», «Аякс», «Бавария», МЮ и «Челси» выиграли по три престижных еврокубка. Лондонская команда будет первой, которая может взять четвертый новый трофей.

Но участие в матчах Лиги конференции – результат неудачи в АПЛ . И даже наплевательское отношение тренера Марески не помешало «Челси» остаться фаворитом. У Моуриньо нет победы в Суперкубке УЕФА , а вот клуб из Лондона выигрывал турнир дважды. Так что Мареска и его подопечные на пороге исторического события. «Челси» может стать первым клубом с победами в пяти престижных европейских финалах. Осталось не напортачить в двух матчах.

В первом полуфинале обыграли «Юргорден» в гостях 1:4. Дубль Джексона, по голу от Санчо и Мадуэке подчеркнули огромную разницу между «Челси» и остальными клубами в Лиге конференций. Конечно, лондонцам немного повезло. Они разминулись в плей-офф с «Бетисом» и «Фиорентиной». С победителем в схватке бывших игроков МЮ Антони и Де Хеа встретятся в финале на арене во Вроцлаве. В Севилье «Бетис» выиграл 2:1 после гола Антони.

Это единственный из четырех полуфиналов дня, который может похвастаться обоснованной интригой. «Тоттенхэм» осталось приспособиться к искусственному полю за полярным кругом. А Магуайру достаточно настроить напарников на спокойный матч против «Атлетика». Но если в Лиге чемпионов никто не сумел надежно сыграть в обороне, то чего ждать в других еврокубках? Голов может быть много. И знаем, кто будет фаворитами в финалах – англичане.