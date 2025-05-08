«Барселона» вылетела, но впечатлила яркостью. Сразу после шока в ЛЧ – битва с «Реалом»

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сегодня, 18:47

Нельзя проигрывать в Эль Класико.

Флик ещё может собрать серию трофеев

Не так престижно, как требл с победой в Лиге чемпионов, но у Ханси в первом сезоне с «Барселоной» есть победы в Суперкубке и Кубке Испании. Оба раза обыграли «Реал». Только во втором случае успех не был разгромным. Зато выиграли 4:0 на «Сантьяго Бернабеу» в первом круге Ла Лиги. Ответный матч в Барселоне в воскресенье. Решающий день для «Реала». В Ла Лиге каталонцы опережают соперника на четыре пункта. Достаточно проиграть, чтобы молодежь занервничала.

Флик прекрасно понимает, что драматичный вылет от «Интера» в овертайме был моральным ударом по «Барселоне». Важно не тратить силы на разговоры о судействе и оставить ту игру в прошлом. Время для рефлексии придет после завершения чемпионата Испании. Достаточно остаться мыслями в Милане – «Реал» наберет три очка. А дальше Мбаппе заковыряет голы следующим соперникам «сливочных», а опасные оппоненты заберут очки у Флика в финале сезона Ла Лиги.

Календарь плохой. После «Реала» матчи против «Эспаньола», «Вильярреала» и «Атлетика». Для соседей каждое дерби – шанс поставить подножку «Барселоне». А два других соперника в отчаянной борьбе за место в Лиге чемпионов. Расписание уже больно било «Барселону». Некоторые моменты «Интера» являются результатом усталости каталонцев. Флик не смог заставить подопечных сэкономить силы без мяча. Не сумели вовремя остановиться, когда повели в конце матча 2:3.

При этом для нейтрального зрителя многое, что творила «Барселона» с Левандовским, Ямалем и Рафиньей – десерт сезона. Матчи против «Интера», перестрелка в Лиссабоне с «Бенфикой», финал Кубка Испании с решающим голом Кунде в овертайме. Разгромы «Реала» до этого. Вынос «Боруссии» дома и поражение в Дортмунде. «Барселона» – праздник, который всегда с тобой. Но без финала Лиги чемпионов. Трагичный штрих к портрету команды. Впрочем, ведь год назад были слабее.

Фундамент команды – молодые игроки

Левандовски важен, поскольку много забивает. Но можно представить в центре нападения «Барселоны» другого форварда. Роберт не Бензема, чтобы его уход сломал всю систему. Эгоистичные центральные нападающие в мире водятся. А возраст поляка кричит скаутам, что пора искать. Но Рафинье всего 28 лет, а Ямалю – 17. Кубарси в центре обороны допускал ошибки. Ему нужен более надежный напарник, чем Мартинес или Араухо. Однако Пау недавно исполнилось 18 лет.

Педри всего 22 года, а уже пошли разговоры, что это лучший хавбек мира. После ошибок в борьбе с игроками «Интера» появились сомнения. Также Педри зря праздновал гол Рафиньи прямо перед игроками «Интера». Потом Ачерби ответил у чужих ворот. Но Гонсалес Лопес точно великолепный мастер, невзирая на возраст и отсутствие опыта победы в Лиге чемпионов. Есть ещё Гави в центре и Бальде слева в защите. Кунде тоже лишь 26 лет. Двужильного француза не хватило «Барселоне».

«Интер» развил атаки флангами, где каталонцы потеряли двух основных латералей. Впереди у Флика попытка научить «Барселону» обороняться. Также есть проблема с голкипером. Все знают, что Щесны – успешный хулиган. Но в ворота вернется тер Штеген. А у этого вратаря удачные отрезки всегда сменяются ужасными ошибками. «Барселоне» нужен голкипер в стиле молодого Алиссона на пике формы. Впрочем, пожелания скаутов и тренеров могут встретить стандартный ответ – казна пуста.

Даже с центральным защитником «Байера» Та, которого давно вели, контракт пока не подписали. Включился «Реал», а у «Барселоны» вечные проблемы с регистрацией футболистов. Перестройка «Камп Ноу» не завершена. Расходы на масштабную реконструкцию, как обычно, превышают планы клуба. Ситуация сложная, поэтому такой вдохновенный сезон ведет к комплиментам в адрес тренерского штаба и футболистов. Но вот президента обедневшего клуба хвалить не за что.

Опасения связаны с действиями Лапорты

Жоан из породы руководителей, которые чаще получают власть в последнее время. Как президент Аргентины с бензопилой. Как глава США , который заявил, что он – лучший кандидат на пост нового папы Римского. Уровнем мельче плавает много похожих людей. Лапорта сто раз избегал тюрьмы. Известный проходимец ведет себя, как хулиган, который дорвался до власти. Но насколько Лапорта профессионален как клубный менеджер? Ставка на Флика – его успех, но это случайность.

Год назад Жоан заявил, что Хави остается. Потом Эрнандес имел неосторожность сказать правду. А правда в современном мире выжигает, как солнце вампира. Хави просто констатировал, что денег у «Барселоны» нет. И не будет в обозримом будущем. Тренера уволили. Могли выбрать других наставников, но повезло остановиться на Флике. Ханси приехал в Барселону на поезде с рюкзачком. В итоге мгновенно сплотил вокруг себя команду и выдал впечатляющий старт клубного сезона.

И, как часто у Ханси бывает, дальше начались неопределенные отрезки. «Барселона» могла сейчас не переживать перед Эль Класико без поражений от «Леганеса» и «Лас-Пальмаса». У каталонцев точно не самая сильная защита. Пропускали четыре мяча за вечер не только от «Интера». Четырежды каталонцам забил «Атлетико» в Кубке Испании. В ответном матче справились, но перестрелку 4:4 не забыли. Даже «Осасуна» забила каталонцам четыре гола в начале сезона в чемпионате.

Дома у «Барселоны» было три поражения подряд в прошлом году. А дальше собрали серию без крупных осечек на 16 поединков. «Реалу» будет сложно. У них свои проблемы, в том числе с обороной. Зато поражение «Барселоны» от «Интера» делает Эль Класико ещё увлекательнее. Вылет давит. Нельзя уступать дома историческому врагу. А впереди сложное лето, важно отбиться от кредиторов. Нельзя исключать, что они потребуют продать некоторых футболистов, чтобы оплатить долги.