Пережил мощную травлю и привык к недооценке. Букайо Сака пора выйти из тени неудач «Арсенала»

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сегодня, 16:30

Вечером самый сложный соперник.

Сака встретит лучшего левого защитника сезона

У «Интера» два левых латераля, Димарко и Аурелио. Оба хороши, хотя настрадались после проходов Ямаля. У «Барселоны» Кунде справа провел сезон ярче, чем Бальде слева. А теперь Алехандро в лазарете. Его сменщик помог забить в ворота «Интера». А на первом месте в рейтингах лучших левых беков сезона чаще всего португалец Мендеш. Нуну играет настолько здорово, что заинтересовал «Реал». Хотя ПСЖ не планирует отпускать молодого защитника, как «Бавария» не спешила расставаться с Дэвисом.

Правому вингеру «Арсенала» Сака надо украсть радость у Мендеша. А с языка йоруба, на котором говорят нигерийские родители Сака, его имя переводится как «дарящий радость». Букайо хвалят за характер. У него нет проблем в общении с тренером и напарниками. Однако Сака переживал нападки и прессинг. После промаха в серии пенальти против Италии в домашнем финале Евро-2020 англичане уничтожали именно молодых футболистов, а не Саутгейта, который выбрал их для исполнения роковых ударов.

Сака привык к давлению. Также Букайо получил серьезную поддержку, ведь нападки на нигерийца случаются постоянно. У «Арсенала» есть странная категория болельщиков. Её представитель записал видео, где настолько жестко оскорблял Сака на расовой почве, что вмешалась полиция. Глупость ситуации подчеркивает факт, что расист не белый, у него тоже есть нигерийские корни. При этом Сака не Винисиус. Никогда не провоцирует фанатов соперников и с улыбкой встретил поддержку после Евро-2020.

Букайо, как бывший игрок «Ливерпуля» Мане, не забывает о благотворительности. Не вырос в нищете, ведь родители перебрались в Лондон, чтобы у Сака было всё необходимое. Мальчика сразу считали большим талантом. Сака выделял Фредерик Юнгберг, который сначала работал с молодежными составами, а потом был главным тренером «Арсенала». Успехов швед не добился, зато не промахнулся в оценках. Букайо Сака с восемнадцати лет является игроком первой команды «Арсенала» и давно стал основным.

Букайо – талант из противоречивого поколения

Вместе со сборной Англии Букайо проиграл два финала чемпионатов Европы. Поражение от Ямаля подчеркнуло, что Сака нужно работать над собой. Ему всего 23 года, трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро. Достаточно двух удачных матчей против ПСЖ и «Интера» в Лиге чемпионов, чтобы Перес обратил внимание на правого форварда на фоне проблем на переговорах с Родриго. Однако в клубе, где справа сыграет Александер-Арнольд, а в полузащите есть Беллингем, должны учитывать особенность английских талантов.

В отличие от Сака, многие очень высокого о себе мнения. Фоден и Палмер в новом сезоне ощутимо откатились. У Беллингема не такой классный год, хотя у Джуда сильные проблемы с плечом. Приходится играть в специальной тугой повязке. Играть с болью сложно психологически. Постоянно отвлекают неприятные ощущения. Не важно, боль ног или плеча, Беллингем не смог раскрыться на полную в матчах за «Реал». Сака, в принципе, тоже не проводит выдающийся сезон. И при этом сейчас в пятерке по ассистам в элитных лигах.

Сака пропускал матчи из-за травмы, но идет наравне с Вирцем из «Байера» и Баркола из ПСЖ . У них по 10 голевых передач в национальных чемпионатах. Букайо мог зажечь сильнее, будь у «Арсенала» в атаке голевой монстр вроде шведа Дьёкереша. А пока Сака слышит критику. Даже легенды «канониров» часто бывают добрее к Салиба, Габриэлю и Райсу, чем к воспитаннику клуба Букайо. Причем если многие звезды в детстве болели за клубы, где не играли, то Сака – выходец из семьи фанатов «Арсенала» и Арсена Венгера.

Отец Букайо обожает «канониров». Отдал сына в академию «Арсенала» и не жалел, что не перескочили в «Челси» или «Манчестер Сити», где можно было выигрывать ЛЧ . Когда Робер Пирес, бывший вингер «канониров», рассказывает, что Жереми Доку лучший футболист, чем Сака, то видим странную предвзятость. Многим футболистам, начиная с Винисиуса, прощают слабые отрезки. А Букайо любят критиковать. Одна из причин – не всегда дает сдачу, как в стычке с Карвахалем. Сака намного важнее события на поле.

Будет помогать ловить Кварацхелию на фланге

У Сака был опыт на позиции правого латераля, закрывал весь фланг. Сегодня у «Арсенала» справа может сыграть Уайт. Тимбер совершал проколы, а в довесок получил повреждение. У ПСЖ интересная структура атаки без явной «девятки». У «Арсенала», хотя в центре нападения ждут хавбека Мерино, всё проще. Справа Сака, а слева Мартинелли, два классических вингера. Но если бразилец не мастер работы без мяча, то Букайо умеет помогать правым защитникам. Особенно в борьбе против Нуну и Хвичи.

«Арсеналу» важно не сломаться под грузом атак ПСЖ . Дома парижане легко могут создать два десятка моментов. С реализацией у них проблемы, но Кварацхелия упрямый, а Мендеш выносливый игрок. Может и мяч отобрать, и атаку по левому краю развить. Хвича меняет позиции, слева оказывались Баркола и Дуэ. У Луиса Энрике крутой выбор. А вот Артета рад, что Сака восстановился после травмы. Забил гол «Реалу», собрал 5 мячей и 2 ассиста в поединках Лиги чемпионов. Но всегда ждут большего.

Букайо важно провести лучший матч сезона, чтобы «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов. Без его передач у Мерино не будет моментов. Мартинелли нестабильный, а Троссард не является настолько талантливым как Сака. Англичанам повезло, что нигериец родился и вырос в их столице, а потом заиграл за «Трёх львов». В отличие от Стерлинга и других сильных футболистов атаки из Англии, Сака не просто одаренный, а и профессиональный спортсмен. Его не поймают пьяным, как Грилиша.

Сака нужна щепотка везения. Пока он как Кейн. Бывший игрок академии «Арсенала» на днях снял знаменитое проклятие. Харри выиграл первый трофей в карьере, хотя форварду «Баварии» скоро тридцать два. Сака намного моложе и верит, что возьмет серьезный кубок с «Арсеналом». Не придется переезжать в Мюнхен или Мадрид ради успеха. Кубка и парочки Суперкубков Англии не хватает, чтобы перейти в высшую лигу. Сака застрял в воротах мира суперзвёзд футбола. Нужен финал Лиги чемпионов.