Сафонов стал ближе к победе в Лиге чемпионов. Голкипер повторяет опыт Черышева в «Реале»

1746706847

сегодня, 15:20

Но ещё может пойти по пути Аленичева.

Успехи Доннаруммы работают на Сафонова

После страшного столкновения с защитником «Монако» Синго итальянец получил травму лица. Теперь на правой щеке у него заметный шрам. Поскольку высоченный неаполетанец начал рано терять волосы, то на родине шутят, что Джанлуиджи самый старый на вид 26-летний мужчина в Италии. Совсем неважно, насколько свежо великан выглядит. Важнее, как он играет в футбол. Артета заявил, что Доннарумма вытянул ПСЖ в финал и был лучшим в играх против «Арсенала».

Джанлуиджи обнимался с Дзолой и Дель Пьеро, которые брали у него интервью после прохода в финал. Вратарь был страшно доволен. Впереди его первый финал Лиги чемпионов. В прошлый раз против «Баварии» в воротах был Кейлор Навас. Доннарумма говорит, что после ухода Мбаппе, с которым у него отличные отношения, команда начала работать иначе. Хотя Килиана не хватает в отдельных эпизодах в чужой штрафной площади, теперь появилось единение. Дрались вместе.

Доннарумма набрал форму, и это хорошая новость для Сафонова. В случае сбора квадрупла – четырех трофеев, Джанлуиджи может задуматься о переезде в более интересную лигу, чтобы развиваться дальше. Всегда можно вернуться в Италию, где ему предложат контракты в «Интере» или «Ювентусе». Но интереснее «Барселона» и «Манчестер Сити». А это значит, что хотя пока Сафонов второй голкипер, который страхует основного первого номера, а с лета всё может измениться.

А успешная игра ПСЖ без мяча, когда защищали результат против «Арсенала», говорит в пользу Сафонова как потенциального победителя Лиги чемпионов. Пускай сыграл лишь в двух поединках Лиги чемпионов за ПСЖ против «Баварии» и «Жироны», голкипер может стать обладателем престижного трофея. Неплохо для парня, который с «Краснодаром» не побеждал ни в одном из турниров. Теперь всего за один сезон коллекция трофеев может вырасти до четырех кубков.

У Сафонова опыт Черышева, а не Аленичева

Запасной голкипер может выйти на замену в финале Лиги чемпионов. Так случилось с Касильясом, когда Икер появился вместо ветерана Сезара в финале Лиги чемпионов 2002. Был непростой поединок против упрямого немецкого «Байера» с множеством крутых мастеров на поле. Рауль и Зидан принесли трофей, но Касильяс тоже помог. После финала рыдал как ребенок. Переполняли эмоции, ведь юным выиграл престижный кубок дважды. Хотя быть в заявке тоже приятно.

Сафонов каждый раз работает с Доннаруммой на тренировках. Сейчас Матвею важно, чтобы Джанлуиджи вышел на пик формы и остановил Тюрама с Мартинесом в финале. А вот за неделю до решающего матча Лиги чемпионов может наступить время Сафонова. Матвей играет в Кубке Франции, где ПСЖ вышел в финал. Там их встретит «Реймс». Команда Луиса Энрике будет фаворитом. Судьба квадрупла зависит, в том числе, от Сафонова, ведь в кубковых матчах выручал парижан.

А в Лиге чемпионов Матвей как Черышев. Хотя формально Дмитрий победитель Лиги чемпионов с «Реалом», его не было в заявке на финал турнира. Провел менее часа по ходу розыгрыша. Шансов вытеснить основных крайних форвардов у молодого воспитанника «сливочных» не было. Черышеву всегда мешали травмы. Атакующий хавбек зажег на домашнем ЧМ -2018, но в Испании собирал еврокубки, сидя на скамейке. Кроме победы с «Реалом», брал с «Севильей» Лигу Европы.

У Сафонова статус в ПСЖ выше. Его ценят, выделяли время в Лиге 1. Заслужил уважение, когда отражал пенальти. Были разовые ошибки, однако Матвей не разочаровал тренерский штаб. В случае ухода Доннаруммы точно поищут конкурента для Сафонова. Дебют получился лучше, чем ждали. Мог играть намного реже. Насыщенный сезон ПСЖ вместе с повреждениями Доннаруммы позволили освоиться. И в случае победы в Лиге чемпионов Матвей пополнит короткий список.

Пока только у четырёх россиян есть победы в ЛЧ

Игорь Добровольский удачно для себя оказался в «Марселе». Хотя не заиграл и не задержался, сумел победить в Лиге чемпионов. Сыграл в одном из матчей меньше часа, но Добровольский – первый российский победитель турнира. У защитника Владимира Бута, которого скауты «Боруссии» из Дортмунда нашли в новороссийском «Черноморце», всего несколько минут в Лиге чемпионов по пути к триумфу команды. Во втором сезоне Бут играл постоянно, но «Ювентус» обыграли ещё без него.

Легендарные Маттиас Заммер и Юрген Колер теоретически могли рубиться против Вьери, Зидана и Бокшича с Бутом в качестве третьего центрального защитника. Но тренер Оттмар Хитцфельд выбрал другой состав на финал. Королем вечера стал Ларс Риккен. Как видите, первые из россиян с победами в Лиге чемпионов оказались в составах клубов, от которых не ждали победы. Например, «Марсель» пока единственная французская команда с кубком чемпионов, обыграли легендарный «Милан».

А спустя много лет случилась ещё одна сенсация. На этот раз другой клуб из чемпионата Франции вышел в финал. «Монако» надеялся завоевать кубок с тренером Дешамом. Но у соперника нашлись контраргументы. «Порту» молодого Моуриньо имел опыт победы в Европе. Хавбек Аленичев за год до этого сыграл против «Селтика» в основе в Кубке УЕФА и забил один из трех мячей. Моуриньо взял первый еврокубок. Футболист Аленичев ему подходил, но шикарные португальцы были ещё круче.