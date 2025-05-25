Океан, горы, равнина и огромная река. Необычный путь команды на первый чемпионат мира

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вчера, 15:00

Перу находится на тихоокеанском побережье Южной Америки. А Монтевидео, и Уругвай, где прошел первый в истории чемпионат мира, в целом расположены на атлантическом берегу. В те времена самолёты не были таким уж популярным транспортом. Поэтому делегации Перу пришлось путешествовать к месту проведения первого мундиаля всеми разновидностями транспорта, через Чили и Аргентину.

Вот один из вариантов схемы маршрута сборной Перу в июне-июле 1930 года к ЧМ -30:

На этой схеме сама страна Перу выделена серым цветом наверху. Южнее узкой полосой вдоль Тихого океана простирается Чили. Между Перу и Чили без выхода к океану соседствует Боливия. Почти по всей своей протяжённой с севера на юг границе Чили соседствует с Аргентиной. Между Аргентиной и Боливией находится Парагвай. И с Перу, и с Боливией, и с Парагваем, и с Аргентиной, и с Уругваем граничит огромная Бразилия.

И всем делегациям этих стран нужно было попасть в Уругвай — вторая серая область на схеме, но на побережье Атлантики. Как видим, Уругвай — самая маленькая южноамериканская страна из участвовавших в первом мундиале.

Бразильцам было проще всего добираться — из Сантоса или Рио ходили вдоль атлантического побережья масса судов до Монтевидео. А вот всем остальным делегациям необходимо было попасть сначала в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, а уж оттуда через реку (считай — залив) Ла-Плата они попадали в Монтевидео.

В верхней подписи к этой схеме указано, что делегация Перу на борту судна «Оркома» отправились из порта Кальяо. Столица Перу город Лима находится в десятке километров от побережья. Поэтому пункт отправления на корабле на самом деле не Лима, а Кальяо (Callao).

Также в той же подписи указано, что вместе с перуанскими футболистами на том же судне отправились в вояж футболисты парагвайского клуба «Олимпия». Было это 25 июня 1930 года. Парагвайцы провели 5 товарищеских матчей в Перу с 8 по 24 июня с местными клубами или с комбинированными командами.

В составе клуба «Олимпия» в той поездке было 6 футболистов Парагвая, которые входили в заявку своей сборной на первый мундиаль.

В нижней подписи сказано, что через полторы недели путешествия перуанцы добрались до места. До Буэнос-Айреса они ехали поездом. В Монтевидео перуанцы жили в районе Поситос на улице Марти.

Есть и немного другой вариант схемы маршрута. Вернее, схема-то та же самая, а вот подписи другие, с другими подробностями:

На второй цветной схеме подрисованы и виды транспорта. Вверху написано, что 25 июня отплыли из порта Кальяо. В нижней подписи уточняют: через Чили и Аргентину перуанцы проехали по железной дороге. Были в Буэнос-Айресе 4 июля, 5 числа добрались до Монтевидео.

Хоть это было и плавание в Тихом океане вдоль берега, но судно-то было вполне океанским.

Пароход «Оркома» курсировал из Ливерпуля в Чили и обратно, через Панамский канал.

Конечно, по сравнению с фешенебельным Конте-Верде английский «Оркома» был поскромнее. Но это также было солидное судно. В 1908 году, когда оно сделало свой первый рейс, этот корабль называли самым электрическим — электричество было в каждом уголке корабля, даже бекон на кухне нарезала машина с электрическим приводом.

Вот так выглядел «Оркома»:

Утром (в 8-9 часов) 2 июля 1930 г. «Оркома» пришвартовался в чилийском порту Вальпараисо. Судя по чилийской прессе (газета La Nacion), «Оркома» спускалась ещё южнее вдоль чилийского побережья до Талькауано (км 500 от Вальпараисо). А затем возвращалась тем же маршрутом назад, 12 июля корабль стартовал из Вальпараисо уже назад в Ливерпуль.

28 июня 1930 (суббота) в газете La Nacion была заметка о том, что в среду (2 июля) в Вальпараисо прибудет «Оркома», а на борту будут две делегации, направляющиеся на первый мундиаль — команды Перу и Боливии:

Даже написано, что обе делегации в четверг направятся поездом в Монтевидео. Понятно, что поезд был только до Буэнос-Айреса, но это мелочи.

Всё дело в том, что о маршруте сборной Боливии очень мало известно. Знаем лишь, что они прибыли в Монтевидео последними, числа 11 июля.

Более о передвижении боливийской делегации в сторону Уругвая в чилийской прессе не упоминалось. В газетной заметке от 28 июня явно недостоверная информация.

Кстати, на обоих схемах маршрута указано, что в порт Вальпараисо судно прибыло в ночь с 30 июня на 1 июля. Однако газеты явно точно указывают прибытие 9 часов утра (в нескольких номерах) 2 июля.

В выпуске от 2 июля чилийская газета сообщала, что утром прибыла Оркома с делегацией Перу. Были перечислены и члены делегации:

Кроме главы делегации Рикардо Гусмана Маркина и двух тренеров — испанца Франсиско «Пако» Бру и Гильермо Риверо — перечислены фамилии 19 игроков. Но в состав делегации входило 20 игроков, одного не указали. Да и фамилию шефа делегации немного исказили (должно быть Marquina).

Но на следующий день газетчики исправились и дали состав делегации с именами и фамилиями, плюс клубная принадлежность для футболистов:

Правда, и в этом списке нет того же самого футболиста — Эдуардо Астенго.

В том же номере от 3 июля на странице о делах в порту Вальпараисо был приведён список значимых пассажиров, прибывших на «Оркоме» (человек 30 перечислено). В том числе в конце перечислены всего 6 человек из перуанской футбольной делегации — тренер Пако Бру, игроки Эдуардо Астенго, Карлос Сильонис, Марио де лас Касас и Альберто Денегри. По какому принципу были отобраны в данный список только эти спортмены — не ясно.

На сайте ФИФА в заявке перуанцев числится ещё и Хорхе Гонгора. Он был в тренировочном лагере, но Пако Бру отказался от его услуг перед самым отъездом, ещё в Перу.

Перуанцы пару дней провели в Чили, посетили рядом расположенный город Винья-дель-Мар.

В самом Вальпараисо перуанцы сфотографировались у подножия грандиозного памятника Мануэлю Бланко Энкаладе, основателю и главнокомандующему чилийским военным флотом, позднее командующий перуанским флотом:

Сам памятник выглядит так:

Далее перуанцам предстояло пересечь Чили поперёк и оказаться в Аргентине. Но граница между этими двумя странами проходит по горным хребтам Анд. А средняя высота этого протяженного горного массива составляет 4000 метров, это средняя.

В 1910 г. была полностью открыта Трансандинская железная дорога (Ferrocarril Andino), идущая исключительно по горам. Эта трасса длиной 248 км была между чилийским городом Лос-Андес и аргентинским городом Мендоса. Посмотрите на высотный профиль дороги:

На самой границе между странами поезд идёт в туннеле, это самая высокая часть маршрута. На многих участках этой железки между основными рельсами проложены специальные дополнительные приспособления — зубчатая железная дорога. Вот так выглядят такие участки:

А вот так выглядят колёсные пары для таких участков:

Все 248 км этой трансандинской дороги проложены по узкоколейке, расстояние между рельсами не более 1 метра. Поэтому наверняка и поезда на равнине были другие, и ж/д колея другая. Так что, пересадки и на железной дороге были.

Из Вальпараисо до Лос-Андес также курсировали поезда, но это практически равнина, где-то чуть более 100 км. А вот по аргентинской равнине от Мендосы до Буэнос-Айреса почти 1000 км. Неблизкий путь.

Для перуанцев вся эта техника была не в новинку — у них из столицы Лимы с 1908 г. работала своя трансандинская железная дорога, а высоты там даже более 4000 метров.

Да и такой комбинированный маршрут из Перу до Буэнос-Айреса был одолён перуанцами не так давно — с 1 по 17 ноября 1929 г. в столице Аргентины проходил турнир Копа Америки. Так что всё уже было привычным.

Утром 5 июля 1930 г. в 7 часов пароход Ciudad de Montevideo (Город Монтевидео) пришвартовался в Монтевидео. На борту находились сразу две делегации, прибывшие на первый чемпионат мира.

Делегации Чили и Перу совместно добирались и через Анды по Трансандинской железке, и по обычной железной дороге до Буэнос-Айреса. И на один пароход сели и до Монтевидео.

Загадочный пассажир

Некоторые члены чилийской делегации остались в Буэнос-Айресе и подъехали в Уругвай через день-два. Перуанцы же до места добрались в полном составе.

Есть официальный документ — списки пассажиров парохода от 5 июля. Перуанцев в списке было 24 человека. На самом деле их было на одного больше.

По какой-то причине не был перечислен в списке пассажиров Хулио Лорес Колан (Julio Lores Colán), которого чаще писали просто Хулио Лорес. Но это так писали в перуанской прессе. Чилийские же издания окрестили его Хосе Лоресом, а чаще всего и вовсе переиначивали во Флореса («цветы» по-испански). «Хосе Лорес» фигурирует в списке прибывшей 2 июля перуанской делегации в чилийской газете La Nacion (см. выше). А Флоресом его постоянно называли в чилийском журнале Los Sports.

Лорес Колан на лицо был азиатом, а точнее китайцем, он потомок китайских мигрантов, прибывших в Южную Америку ещё в 19-м веке.

В команде Перу был и ещё один игрок китайского происхождения — Хорхе Сармиенто Кочой (Jorge Sarmiento Koochoi).

По какой причине не внесли в список пассажиров Лореса — непонятно. Между прочим, он был игроком зарубежного клуба, долгие годы Лорес играл за мексиканский клуб «Некакса». В 1935 году он и вовсе получил мексиканское гражданство и сыграл 7 матчей за сборную Мексики. В 1935-м в официальном турнире стран Центральной Америки и Карибского бассейна он в 5 матчах забил то ли 6, то ли 7 голов. В 1938-м в аналогичном турнире Лорес сыграл в одном матче. И ещё одну игру провёл в 1937-м, товарищескую, против сборной США .

Добирался до Монтевидео Лорес вместе с перуанской командой. Так как достоверно известно, что 19 июня 1930, за 5 дней до отъезда на мундиаль, в столице Перу был сыгран товарищеский матч между парагвайской командой «Олимпия» и практически сборной Перу. Так вот в том матче Лорес играл. Не из Мексики он добирался до Монтевидео.

О парагвайской команде и её памятном турне в Парагвай и Чили в июне-июле 1930 года поговорим отдельно. Так как костяк «Олимпии» составляли игроки сборной Парагвая. И они вместе с перуанскими футболистами, как мы помним, плыли в Чили на борту парохода «Оркома».

Что же касается Хулио Лореса, то у меня есть такая версия про то, почему его не оказалось в списке пассажиров до Монтевидео.

В середине списка чилийской делегации был вписан массажист сборной Луис Гильермо Флорес. Списки на рейсах речных судов — а рейс между Буэнос-Айресом и Монтевидео фактически через реку Ла-Плата — заполнялись вручную, имена написаны от руки. В чилийской части списка пропущена в сквозной нумерации позиция №8. Списки писал один человек, почерк на всех страницах одинаковый.

То ли со слов (на слух) писались эти списки, то ли переписывались с других списков — в паспорт не заглядывали, в лица не смотрели. Был уже вписан Флорес у чилийцев. Может показалось, что Лорес это повтор или ошибка. Всякое бывает. Некоторые фамилии и впрямь написаны как-будто на слух.

Вот так выглядел Хулио Лорес в форме своего мексиканского клуба:

Хулио Лорес сыграл в обоих матчах сборной Перу на ЧМ -30. Играл он на позиции правого инсайда.

С чьей подачи неизвестно, но в официальный отчёт о ЧМ -30, в так называемый Альбом, Хулио Лорес попал не под своими именем и фамилией. В трёх местах — в подписи к фото прибытия перуанской делегации и в описании двух матчей он фигурирует как Хосе Флорес. Незамысловато и вроде как узнаваемо.

Но это только цветочки.

Что вы скажете на то, что тогда же в 1930 году составители этого официального Альбома «переименовали» ещё одного футболиста сборной Перу. И этот «переименованный персонаж» зажил отдельной жизнью, и сегодня он включен деятелями ФИФА на их сайте в список игроков Перу на том мундиале. Как и тот, кто действительно играл, и чью фамилию исковеркали и превратили в вымышленного футболиста.

Хотите верьте, хотите — нет, но дело было так…

В списке игроков сборной Перу (реальном списке из 20 фамилий) был правый крайний Хосе Мария Лаваль (José Maria Lavalle). Спутать по физиономии его трудно с кем бы то ни было. Судите сами:

Хосе Мария Лаваль и Хулио Лорес, правое крыло атаки, перед матчем с Румынией 14 июля 1930 на стадионе Поситос.

Имя José Maria Lavalle в официальном отчёте о турнире трансформировалось в José M. Valle.

Вот фрагмент страницы о делегации Перу из Альбома, т.е. официального отчёта:

Слева в тексте снизу как раз идут двое «перелицованных» — сначала мифический Хосе М. Вайль, затем переделанный Хосе Флорес вместо Лореса, но Хулио.

На следующих страницах Альбома в составе Перу в матче с Румынией фигурирует Хосе М. Валь (подразумевая Лаваля). А в матче против Уругвая немного исправились и фигурирует уже Лаваль.

Вот откуда и пошёл гулять по миру фиктивный игрок. Помните, в советской классике почти 100 лет назад была опубликована историческая повесть «Подпоручик Киже». Так это точь-в-точь такая же ситуация.

Вот вам скрин старого варианта сайта ФИФА :

Для мифического игрока Вайля нашлось уже и двойное имя. Современные сайты (перуанские!!!) вот никак не найдут фото этого «неуловимого». И клуб ему придумали, не мифический, реально существовавший, и позицию на поле, и возраст:

Это фрагмент презентации сборной Перу.

Вы будете смеяться, но нынешний сайт ФИФА никак не избавится от всех этих мистификаций со сборной Перу. Нет, Х.М. Вайля они, наконец-то, убрали с глаз долой. Теперь в составе Перу на турнире в 1930 есть только Хосе Мария Лаваль.

Зато вместе с Хулио Лоресом в списке фигурирует Хосе Флорес!

Весь протокол не даю, очень растянутый текст, будет мелковато. В атаке (но на разных флангах, судя по порядку перечисления статистиков ФИФА ) есть Хосе Мария Лаваль и Хулио Лорес. А в запасе последним указан Хосе Лорес. Неистребимое.

Да, почему-то у ФИФА такое же неистребимое желание видеть в заявке Перу на ЧМ -30 именно 22 игрока. Хотя по факту их было только 20. Поэтому у ФИФА в списках всегда фигурирует ещё и Хорхе Гонгора.

Это реальный футболист, есть его фото. Он играл в контрольных матчах (с той же «Олимпией»). В перуанской газете El Deber 20 июля было сказано, что к 18 двумя днями ранее объявленным футболистам были добавлены ещё двое — Гонгора и Луис де Соуса Феррейра. Правда, в итоге на мундиаль взяли не Гонгору, а Артуро Фернандеса. А Соуса стал героем, забив единственный гол перуанцев на ЧМ -30.

Можно бы было на этом и закончить.

Но Флорес всё-таки был!

Это одна из загадок что ли того чемпионата. Много фото, много знакомых лиц. Но иногда не можешь вспомнить, где это лицо уже встречалось.

Помните про чилийского массажиста Луиса Гильермо Флореса? Вот о нём и пойдёт далее речь.

Уникальный случай. Этот чилиец на турнире помогал игрокам сразу 3 команд! Не верите? Сам бы не поверил, но фото упрямая вещь.

Итак, Луис Гильермо Флорес. Он был массажистом (masagista) в делегации Чили. В составе делегации Чили был и врач, Карлос Агирре.

Вот фрагмент презентации чилийской делегации из газеты La Nacion:

Красными линиями я выделил Флореса, и то, как писали его имя чилийцы. Они его звали всё-таки вторым именем Гильермо.

Свой первый матч на турнире чилийцы играли 16 июля против Мексики.

То ли из-за того, что у перуанцев не было своего массажиста на турнире, то ли потому, что так подружились чилийцы с перуанцами во время совместных горных и водных путешествий — на свой первый матч 14 июля против Румынии на ЧМ -30 сборная Перу вышла на фотографирование вместе с чилийцем.

Одет, правда, Г.Флорес был в перуанскую кофту с тёмным воротом и тёмными бортами, тёплую, с перуанской эмблемой на груди. В подписи его ошибочно принимают за главного тренера сборной Перу испанца Франсиско «Пако» Бру.

Как мы помним, в первом тайме Луис Соуса грубо сыграл против румынского защитника Адальберта Штайнера. В результате у румына двойной перелом ноги. Достаточно длительная пауза в матче.

Вот фото момента оказания первой помощи Штайнеру прямо на поле:

В предыдущей статье о сборной Румынии это фото уже подробно описывали. Слева в фуражке стоит один из лайнсменов — бельгиец Джон Лангенус. Из-за него выглядывает как раз чилийский массажист Флорес в перуанской кофте.

На этом фото сразу два чилийца. Ведь главным арбитром матча был Альберто Уарнкен. В газетной презентации Чили (см. выше) его фото чуть левее от Флореса, между ними фото главного тренера чилийцев Дьёрдя Орта, венгра.

На этом фото чилийский рефери весь в белом.

Обратите внимание на человека в фуражке и белых брюках, в белой же обуви, лицом к нам. Это человек из перуанской делегации, на всех фото он при галстуке-бабочке. На фото перед матчем с Румынией он стоит как раз рядом с Флоресом. Это не глава делегации Перу, и его имя не знают сегодняшние специалисты из самого Перу. Все члены штаба сборной Перу на всех фото были в белых брюках, это вам для ориентира.

В какой последовательности дать вам ещё два фото с участием чилийского массажиста в том матче — не знаю. Пусть будет так:

Гильермо Флорес помогает переносить Штайнера на носилках, чилиец крайний слева, в перуанской кофте.

А вот на следующем фото я и сам ранее принимал Флореса за одного из запасных сборной Румынии.

Гильермо Флорес заботливо подставил спину травмированному Адальберту Штайнеру. С другой стороны игрока укрывает одеялом тренер сборной Румынии Костел Радулеску, по совместительству и лайнсмен на турнире.

Гильермо Флорес не по совместительству, а по человеческому желанию облегчить страдание игрока предложил свои услуги.

Ну а 16 июля он был вместе со своей сборной Чили, при фотографировании перед матчем с Мексикой:

Надеюсь, вы его уже узнали — Флорес весь в белом, с чемоданчиком.

Вот такие нюансы появились при изучении событий, связанных с путешествием перуанской делегации из своей страны до Монтевидео.