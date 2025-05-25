«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла», который состоится 25 мая 2025 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» разочарован нынешним сезоном, а в Лиге Европы команде не удалось добиться победы и следовательно места в Лиге чемпионов. В поединке с «Астон Виллой» хозяевам будет непросто, ведь соперник мотивирован на победу и борется за место в топ-5 турнирной таблицы. Встреча будет интересной и вряд ли оставит болельщиков равнодушными.

21 мая «Манчестер Юнайтед» проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1), а 16 мая уступил в АПЛ «Челси» (0:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в этом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и борется за место в топ-5 АПЛ . Коллектив располагается на шестом месте, но уступает двум соперникам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы у гостей определенно будут шансы хотя бы на одну позицию подняться выше, что и является главной целью клуба из Бирмингема.

16 мая «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Тоттенхэмом» (2:0), а 10 числа на выезде одолел «Борнмут» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 4.6

Ничья – 4.4

Победит «Астон Вилла» – 1.7

Тотал больше 3.5 мячей – 1.57

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.4

Статистика

«Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Астон Виллы» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что гости смогут одержать победу в заключительном матче и сможет добиться места в топ-5 по итогам сезона.