Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона (до 23 лет).
В него вошли: нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро (6 голов + 1 ассист); хавбек «Барселоны» Педри (4 гола + 5 ассистов); полузащитник «Реала» Арда Гюлер (3 гола + 5 ассистов); нападающий «Лас-Пальмаса» Фабиу Силва (10 голов + 3 ассиста); полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Валенсии» Диего Лопес (8 голов + 5 ассистов). Стоит отметить, что все кандидаты признавались лучшим молодым игроком месяца.
Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера и лучшего игрока сезона.
Надоть чаще заходить....)
Надоть чаще заходить....)