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Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

вчера, 10:10

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона (до 23 лет).

В него вошли: нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро (6 голов + 1 ассист); хавбек «Барселоны» Педри (4 гола + 5 ассистов); полузащитник «Реала» Арда Гюлер (3 гола + 5 ассистов); нападающий «Лас-Пальмаса» Фабиу Силва (10 голов + 3 ассиста); полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Валенсии» Диего Лопес (8 голов + 5 ассистов). Стоит отметить, что все кандидаты признавались лучшим молодым игроком месяца.

Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера и лучшего игрока сезона.

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Все комментарии
7hrm45n92f3z
7hrm45n92f3z
вчера в 10:24
Зато наш пострел вне конкуренции в номинации "Самый ушлый и хитро/опый молодой игрок Ла Лиги"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:23
Интересные тут диалоги однако)
Надоть чаще заходить....)
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:13
Ну, тут, как и в случае с лучшим тренером, думаю ответ очевиден, как для болельщиков Барселоны, так и других команд. Юный Ямаль в этом сезоне был лучший среди молодых талантов, и показал профессиональный, высокий уровень футбола, порадовав многих болельщиков своим индивидуальным мастерством.
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