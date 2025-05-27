Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона

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вчера, 10:10

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона (до 23 лет).

В него вошли: нападающий «Барселоны» (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Лас-Пальмаса» (6 голов + 1 ассист); хавбек «Барселоны» (4 гола + 5 ассистов); полузащитник «Реала» (3 гола + 5 ассистов); нападающий «Лас-Пальмаса» (10 голов + 3 ассиста); полузащитник «Реала» (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Валенсии» (8 голов + 5 ассистов). Стоит отметить, что все кандидаты признавались лучшим молодым игроком месяца.

Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера и лучшего игрока сезона.