Ла Лига представила список номинантов на звание игрока сезона

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вчера, 09:51

Ла Лига представила список претендентов на звание игрока сезона.

В него вошли: нападающий «Барселоны» (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Реала» (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Барселоны» (18 голов + 11 ассистов); форвард «Реала» (31 гол + 3 ассиста); полузащитник «Атлетика» (15 голов + 1 ассист); нападающий «Барселоны» (27 голов + 2 ассиста); форвард «Реала» (11 голов + 10 ассистов); полузащитник «Бетиса» (9 голов + 8 ассистов); хавбек «Барселоны» (4 гола + 5 ассистов). Стоит отметить, что каждый из номинантов признавался игроком месяца.

Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона.