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Ла Лига представила список номинантов на звание игрока сезона

вчера, 09:51

Ла Лига представила список претендентов на звание игрока сезона.

В него вошли: нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Барселоны» Рафинья (18 голов + 11 ассистов); форвард «Реала» Килиан Мбаппе (31 гол + 3 ассиста); полузащитник «Атлетика» Ойхан Сансет (15 голов + 1 ассист); нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (27 голов + 2 ассиста); форвард «Реала» Винисиус Жуниор (11 голов + 10 ассистов); полузащитник «Бетиса» Иско (9 голов + 8 ассистов); хавбек «Барселоны» Педри (4 гола + 5 ассистов). Стоит отметить, что каждый из номинантов признавался игроком месяца.

Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона.

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ОфициальноЛа Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 17:52
«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Мбаппе стал лучшим бомбардиров Ла Лиги, и лучшим бомбардиром среди всех клубов в мире, выступающих под эгидой УЕФА.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:35
Стать не только лучшим бомбардиром Ла Лиги, а ещё и взяв "Золотую бутсу"
Incredulous
Incredulous ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 15:32
Да, всё верно, лучшему бомбардиру. А что, я разве что-то не так написал?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:28
не понимаю, что делает Винисиус в списке номинантов?
Антони намного лучше Вини, и больше футбольной искры.
кажется, уже специально его пихают в номинанты. лишь бы обошло без скандала))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:20
всегда интересно выслушивать все ЗА и ПРОТИВ.
вот Incredulous четко расставил и обьективно.
субъективным мнением может быть основанное на эмоциях.
LOpp
LOpp
вчера в 11:43
как и большинство соккерчан я проголосовал за Рафинью
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 11:04
Выбор из каталонцев.. Как когда-то на ЗМ.. ☝️
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:42, ред.
А разве "Золотую бутсу" дают не лучшему бомбардиру?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:29
Только вместо Педри Мбаппе. Каталонец несколько в тени двух своих партнёров по команде, а француз всё же самая яркая звезда Реала, плюс лучший бомбардир чемпионата.
Рафинья, Ямаль, Мбаппе - кто-то из них и возьмёт звание лучшего, и при любом из этих трёх вариантов в общем-то будет справедливо.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 10:22
Мбапе не делает асист0в, так чт0 ему нех... делать в эт0м списке, да?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:20
Ямаль, Рафинья, Мбаппе, кто-то из них, и скорее всего первые двое, из-за победы в чемпионате.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:10
А вот тут, в отличии от звания лучшего тренера сезона, где по сути спорить особо-то и не о чем, будут жаркие споры. И тут уверен мнения разделятся. Конечно, в первую очередь разделятся они в зависимости от личных предпочтений болельщиков, а точнее их приверженности к "Реалу" или "Барселоне". Но даже если отбросить личное, и судить с нейтральной стороны, но однозначный выбор сделать очень тяжело.

1. Ламин Ямаль.
Молодой, но уже огромный талант, который в этом сезоне просто расцвёл и показал высочайший уровень индивидуального мастерства, сыграв ключевую роль не в одном матче.

2. Рафинья.
Бразилец полностью раскрыл свой потенциал при Флике, показав отличную результативность, как голеадора, так и ассистента.

3. Мбаппе.
В первом же сезоне за новую команду, ещё и на новой позиции, смог довольно быстро адаптироваться, и стать не только лучшим бомбардиром Ла Лиги, а ещё и взяв "Золотую бутсу", и это при полностью провальном сезоне Реала.

4. Педри.
Хоть и не отличился особо голевыми и предголевыми действиями, но в Барселоне стал системообразующим, фундаментальным игроком, связующим звеном между обороной и атакой, выполнял роль главного распасовщика и креативщика в команде. Его роль в нынешней Барселоне трудно переоценить. Но скорее всего останется в тени более ярких форвардов, как бывает всегда.

Как по мне, все эти футболисты достойны звания лучшего игрока сезона, и сделать однозначный выбор очень непросто.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:04
Рафинья. Педри. Ямаль. Остальные случайные люди
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