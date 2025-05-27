Ла Лига представила список номинантов на звание игрока сезона

Ла Лига представила список претендентов на звание игрока сезона.
В него вошли: нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (9 голов + 13 ассистов); полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (9 голов + 9 ассистов); нападающий «Барселоны» Рафинья (18 голов + 11 ассистов); форвард «Реала» Килиан Мбаппе (31 гол + 3 ассиста); полузащитник «Атлетика» Ойхан Сансет (15 голов + 1 ассист); нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (27 голов + 2 ассиста); форвард «Реала» Винисиус Жуниор (11 голов + 10 ассистов); полузащитник «Бетиса» Иско (9 голов + 8 ассистов); хавбек «Барселоны» Педри (4 гола + 5 ассистов). Стоит отметить, что каждый из номинантов признавался игроком месяца.
Ранее Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона.
1. Ламин Ямаль.
Молодой, но уже огромный талант, который в этом сезоне просто расцвёл и показал высочайший уровень индивидуального мастерства, сыграв ключевую роль не в одном матче.
2. Рафинья.
Бразилец полностью раскрыл свой потенциал при Флике, показав отличную результативность, как голеадора, так и ассистента.
3. Мбаппе.
В первом же сезоне за новую команду, ещё и на новой позиции, смог довольно быстро адаптироваться, и стать не только лучшим бомбардиром Ла Лиги, а ещё и взяв "Золотую бутсу", и это при полностью провальном сезоне Реала.
4. Педри.
Хоть и не отличился особо голевыми и предголевыми действиями, но в Барселоне стал системообразующим, фундаментальным игроком, связующим звеном между обороной и атакой, выполнял роль главного распасовщика и креативщика в команде. Его роль в нынешней Барселоне трудно переоценить. Но скорее всего останется в тени более ярких форвардов, как бывает всегда.
Как по мне, все эти футболисты достойны звания лучшего игрока сезона, и сделать однозначный выбор очень непросто.
1. Ламин Ямаль.
Молодой, но уже огромный талант, который в этом сезоне просто расцвёл и показал высочайший уровень индивидуального мастерства, сыграв ключевую роль не в одном матче.
2. Рафинья.
Бразилец полностью раскрыл свой потенциал при Флике, показав отличную результативность, как голеадора, так и ассистента.
3. Мбаппе.
В первом же сезоне за новую команду, ещё и на новой позиции, смог довольно быстро адаптироваться, и стать не только лучшим бомбардиром Ла Лиги, а ещё и взяв "Золотую бутсу", и это при полностью провальном сезоне Реала.
4. Педри.
Хоть и не отличился особо голевыми и предголевыми действиями, но в Барселоне стал системообразующим, фундаментальным игроком, связующим звеном между обороной и атакой, выполнял роль главного распасовщика и креативщика в команде. Его роль в нынешней Барселоне трудно переоценить. Но скорее всего останется в тени более ярких форвардов, как бывает всегда.
Как по мне, все эти футболисты достойны звания лучшего игрока сезона, и сделать однозначный выбор очень непросто.
Рафинья, Ямаль, Мбаппе - кто-то из них и возьмёт звание лучшего, и при любом из этих трёх вариантов в общем-то будет справедливо.
Рафинья, Ямаль, Мбаппе - кто-то из них и возьмёт звание лучшего, и при любом из этих трёх вариантов в общем-то будет справедливо.