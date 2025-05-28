«Реймс» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» – «Мец», который состоится 29 мая 2025 года

«Реймс»

Мало кто ожидал увидеть «Реймс» в стыковых матчах, но команда уже провела первый матч и не дала обыграть себя на выезде. Теперь коллектив принимает на своем поле «Мец» и при поддержке родных трибун постарается доказать свое преимущество над представителем Лиги 2. Встреча обещает быть интересной и напряженной, после которой будет известна команда, которая закроет список участников следующего сезона в Лиге 1.

24 мая «Реймс» проиграл финал кубка Франции « ПСЖ » (0:3), а 21 числа сыграл первую встречу плей-офф с «Мецом» (1:1).

«Мец»

«Мец» не проигрывает уже несколько поединков подряд и не сильно был расстроен тем, что не удалось добиться победы на своем поле. На выезде команды начнут все сначала, а к выездным матчам коллектив относится нормально и умеет играть под давлением. Встреча может проходить до первой ошибки и если гости сумеют забить, будут иметь неплохие шансы на выход в Лигу 1.

21 мая «Мец» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1) на своем поле, а 17 числа команда справилась с «Дюнкерком» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» — 2.3

Ничья – 3.25

Победит «Мец» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.18

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Мец» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Реймса» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева должны воспользоваться преимуществом своего стадионе и добиться победы, которая сохранит прописку в Лиге 1.