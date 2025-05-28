«Антверпен» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф чемпионата Бельгии «Антверпен» – «Шарлеруа», который состоится 29 мая 2025 года

«Антверпен»

«Антверпен» не смог побороться за место в Лиге чемпионов по итогам сезона, но имеет шансы получить путевку в Лигу конференций, если сможет переиграть «Шарлеруа», который стал лучшим в нижней группе по итогам плей-офф. Команда имеет преимущество среди букмекеров и постарается добиться победы, которая позволит в следующем сезоне квалифицироваться в основной этап Лиги конференций.

25 мая «Антверпен» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а 17 числа крупно проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:4).

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» не попал в первую шестерку команд, но хорошо выступил в нижней группе плей-офф и смог там занять самое высокое место, опередив ближайшего соперника на семь пунктов. Мало кто верит в коллектив, ведь «Антверпен» является более классной и квалифицированной командой, но в одной встрече может случиться всякое и шансы на проход будут у обоих клубов.

24 мая «Шарлеруа» на своем поле обыграл «Оуд-Хеверли» (2:1), а 18 числа сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» — 2.3

Ничья – 3.65

Победит «Шарлеруа» – 2.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Антверпен» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шарлеруа» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева будут немного успешнее своего соперника и выиграют этот важный поединок с разницей в 1-2 мяча.