«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Атланта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Атланта», который состоится 1 июня 2025 года.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» после ряда неудачных матчей снова начал побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 24 баллами и обходит «Нью-Йорк Сити» по дополнительным показателям. Хозяева сделают все возможное, чтобы добиться еще одной победы и постараться стать ближе в группе лидеров, ведь от второго места команду отделяют всего шесть пунктов.

29 мая «Нью-Йорк Ред Буллс» обыграл на своем месте «Шарлотт» (4:2), а 25 числа на выезде переиграл «ДС Юнайтед» (2:0).

«Атланта»

«Атланта» смогла изменить ход своих неудачных результатов и одержала уже две победы подряд. Команда идет на 13 месте с 17 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. Тем не менее, гости уже начали набирать очки, что является хорошим знаком и готовы бороться в этой игре до последней минуты. Победа в таком матче еще больше укрепит у «Атланты» веру в свои силы и приблизит к зоне плей-офф.

29 мая «Атланта» справилась на своем поле с «Орландо Сити» (3:2), а 26 числа переиграла «Цинциннати» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» – 1.9

Ничья – 3.85

Победит «Атланта» – 3.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.18

Статистика

Пять из шести последних матчей «Атланты» завершились исходом «обе забьют»

«Нью-Йорк Ред Буллс» выиграл семь поединков из десяти последних встреч на своем поле

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Атланты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.8. Гости вошли в успешный отрезок сезона и вполне могут обыграть и этого соперника, увеличив серию побед до трех.