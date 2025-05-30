Хави о том, что не выиграл «Золотой мяч»: «Месси и Роналду были лучше»

Бывший футболист и тренер «Барселоны» считает, что не заслуживал «Золотой мяч».

Я не считаю себя лучше Лионеля Месси, Криштиану Роналду или тех, кто выигрывал эту награду в последние годы. Я считаю себя плеймейкером, который дирижирует игрой. У меня не было способности в одиночку выигрывать матчи. Я могу построить игру так, чтобы команда победила. Очень горжусь тем, что играл на высоком уровне и, прежде всего, тем, что вписал своё имя в историю. Это потрясающе, я превзошёл свои мечты.