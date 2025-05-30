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Хави о том, что не выиграл «Золотой мяч»: «Месси и Роналду были лучше»

вчера, 15:10

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Хави считает, что не заслуживал «Золотой мяч».

Я не считаю себя лучше Лионеля Месси, Криштиану Роналду или тех, кто выигрывал эту награду в последние годы. Я считаю себя плеймейкером, который дирижирует игрой. У меня не было способности в одиночку выигрывать матчи. Я могу построить игру так, чтобы команда победила. Очень горжусь тем, что играл на высоком уровне и, прежде всего, тем, что вписал своё имя в историю. Это потрясающе, я превзошёл свои мечты.

Хави играл за каталонский клуб с 1998 по 2015, а тренером был с 2021 по 2024 год. Ранее появлялась информация, что испанец может стать главным тренером саудовского «Аль-Ахли».

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Барселона  Хави
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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:51
Хави порядочный парень, и ответ на вопрос достойный.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:20
Не просто плеймейкер, а самый топовый последних лет. Всегда восхищался его игрой , видения поля и его разрезающие пасы сквозь всей обороны соперника, это было нечто. А в пару с Иньестой они были лучшими на тот момент
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:27
Трезво и здраво рассуждает.
Большое счастье, что Хави играл за Барсу, фантастического уровня игрок.
catal
catal
вчера в 16:00, ред.
Скромность и честь убьет Испанию. В современном мире надо хайпить и орать, что все не достойны, кроме Хави. Так сейчас модно и популярно.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:24
дирижоп
b4hcyu3s53du
b4hcyu3s53du
вчера в 15:19
Надо же, какая скромность.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:19
Много достойных игроков в эпоху аргентинца и португальца не получили ЗМ.
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