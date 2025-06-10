Сербия – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Сербия – Андорра, который состоится 10 июня 2025 года.

Сербия

Сборная Сербии совсем недавно начала свой путь в новой квалификации и добилась ничейного результата. Сейчас коллективу предстоит добиться важных побед и даже к аутсайдерам стоит качественно готовиться. В победе над Андоррой никто не сомневается, но все-таки сербским футболистам придется доказать свое преимущество на футбольном поле.

7 июня Сербия сыграла вничью со сборной Албании на выезде (0:0), а 23 марта команда обыграла Австрию (2:0).

Андорра

Сборная Андорры проиграла в трех матчах подряд в квалификации и остается без набранных баллов. Вряд ли коллективу удастся сильно изменить ситуацию и с большой вероятностью, он останется на дне турнирной таблицы. В матче с Сербией гости постараются не пропустить много, однако шансов набрать очки у сборной практически нет.

7 июня Андорра на своем поле минимально проиграла Англии (0:1), а 24 марта крупно уступила на выезде Андорре (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 1.11

Ничья – 9

Победит Андорра – 50

Тотал больше 3.5 мячей – 2.35

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.62

Статистика

Шесть из десяти последних матчей сборной Сербии завершились ничейными результатами

Андорра проиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти домашних поединков сборной Сербии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Сербии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что у Сербии не будет много проблем в этой игре и команда добьется крупной победы над Андоррой.