Сербия – Андорра: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Сербия – Андорра, который состоится 10 июня 2025 года.
Сербия
Сборная Сербии совсем недавно начала свой путь в новой квалификации и добилась ничейного результата. Сейчас коллективу предстоит добиться важных побед и даже к аутсайдерам стоит качественно готовиться. В победе над Андоррой никто не сомневается, но все-таки сербским футболистам придется доказать свое преимущество на футбольном поле.
7 июня Сербия сыграла вничью со сборной Албании на выезде (0:0), а 23 марта команда обыграла Австрию (2:0).
Андорра
Сборная Андорры проиграла в трех матчах подряд в квалификации и остается без набранных баллов. Вряд ли коллективу удастся сильно изменить ситуацию и с большой вероятностью, он останется на дне турнирной таблицы. В матче с Сербией гости постараются не пропустить много, однако шансов набрать очки у сборной практически нет.
7 июня Андорра на своем поле минимально проиграла Англии (0:1), а 24 марта крупно уступила на выезде Андорре (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сербия – 1.11
- Ничья – 9
- Победит Андорра – 50
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.35
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.62
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей сборной Сербии завершились ничейными результатами
- Андорра проиграла восемь из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти домашних поединков сборной Сербии завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу Сербии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что у Сербии не будет много проблем в этой игре и команда добьется крупной победы над Андоррой.