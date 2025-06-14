«Аль-Ахли» – «Интер» Майами: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» – «Интер» Майами, который состоится 15 июня 2025 года.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» является чемпионом Египта и представляет именно эту страну в обновленном формате чемпионата мира среди клубов. Команда первый матч будет проводить против одного из хозяев соревнований, что осложняет задачу. Тем не менее, букмекеры хоть и считают фаворитом команду из Америки, но оставляют шансы и коллективу из Каира, который очень постарается, чтобы завершить стартовый тур с набранными баллами.

9 июня «Аль-Ахли» проиграл по пенальти в товарищеской игре с «Пачукой» (1:2), а 28 мая разгромил в чемпионате «Фарко» (5:0).

«Интер» Майами

«Интер» Майами не лучшим образом выглядит на длинном отрезке сезона, но последние пару поединков команда уверенно выиграла. Тем не менее, это не может гарантировать положительный результат в игре с «Аль-Ахли». Коллектив является фаворитом, но это во много обусловлено домашним стадионом в первом туре, поэтому стоит ждать примерно равной игры.

1 июня «Интер» Майами разгромил «Коламбус Крю» (5:1), а 29 мая уверенно справился с «Монреалем» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аль-Ахли» – 3.5

Ничья – 3.8

Победит «Интер» Майами – 2.08

Тотал больше 3.5 мячей – 2.25

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

«Аль-Ахли» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» Майами не проигрывает в чемпионате уже три поединка подряд

Девять последних поединков американской команды завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что оба коллектива будут нервничать, что наверняка выльется в несколько результативных ошибок и богатому на забитые мячи поединку.