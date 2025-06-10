Идеальный новичок «Локомотива». Не закрепился в «Динамо», но заслужил второй шанс на топ-уровне

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вчера, 16:21

Помогут друг другу.

Один из первых топ-трансферов этим летом в РПЛ оформил «Локомотив» – «железнодорожники» решили вопрос с позицией форварда. Подписание Николая Комличенко – отличный шаг для клуба.

У Комличенко уже был опыт в топ-клубе

Николай сложился как добротный нападающий, играя в чемпионате Чехии за команду «Млада Болеслав». К лету 2020 года к Николаю уже сформировался неслабый интерес – всё же речь шла о футболисте с российским паспортом, который мог бы выстрелить в РПЛ , и при этом не пользовался особым спросом среди клубов топ-5 европейских чемпионатов. Но с первой попытки закрепиться на новом для себя уровне Комличенко не удалось.

Два года он провёл в «Динамо» – причём пополнил состав команды в период, когда зарождался успешный проект Сандро Шварца, а клуб начинал тратить деньги на качественное усиление. Но тогда москвичи только вступали на этот путь, команде не хватало опыта – такая же проблема была у Николая. Как будто команда и футболист сошлись не в то время.

Николай так и не смог закрепиться в качестве полноценного лидера москвичей. В дебютном сезоне за 11 матчей Премьер-лиги он отметился тремя голами, на следующий сезон провёл уже 25 встреч – только статистика несильно изменилась. Четыре забитых мяча и две голевые передачи. О чём речь, при живом центрфорварде лучшим бомбардиром «бело-голубых» стал сначала Максимилиан Филипп, а потом профильный опорник Даниил Фомин.

Карпин сделал из него отличного нападающего

Тогда Николаю пришлось сделать шаг назад – «Динамо» в первый же год без Комличенко включилось в борьбу за титул и взяло бронзу, плюс вышло в финал Кубка России, а нападающий оказался в середняке лиги «Ростове». Зато та аренда определила дальнейшее развитие форварда.

В первый же сезон футболист забил восемь мячей в чемпионате и сделал три голевые, на следующий год – ещё один шаг вперёд. Комличенко нащупал химию с Уткиным, который только пришёл в команду – плюс стал козырем южан в чужой штрафной (часто зарабатывал пенальти благодаря специфической манере игры). По итогам розыгрыша Премьер-лиги – 10 голов и шесть ассистов, статус лучшего бомбардира команды.

К нынешнему моменту Комличенко успел пройти свой пик, пережить спад, вступить в конкуренцию с Голенковым. Понятно, форвард не самый забивной – с момента переезда в «Ростов» ничего не поменялось. Но он многое даёт команде с точки зрения игровой структуры, участия в прессинге. Плюс нет-нет – да и случаются матчи с «Оренбургом» в пятом и 20-м турах, с «Динамо» – в 14-м, со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. В каждой из этих игр именно голы Комличенко определяли исход.

«Локомотив» не шикует на рынке и рассчитывает на россиян

«Локомотив» потратился, когда подписывал Максима Глушенкова и Сергея Пиняева – но позднее стало ясно, зачем «красно-зелёным» именно эти игроки. Выяснилось, что в современных реалиях «железнодорожникам» довольно проблематично найти качественного легионера. Гораздо больше рисков, что сделка сорвётся, плюс чтобы заманить иностранцев и уговорить клубы, приходится завышать ценник. «Локомотив» же не может себе этого позволить. Москвичи сконцентрировались на русскоговорящих футболистах – так в команде появились Лантратов, Тикнизян, Тимофеев, Салтыков, Севикян, по этой же причине нашлось место Батракову (Глушенкова не стали заменять дорогостоящим легионером). Плюс доверились молодёжи – так раскрылся Батраков (теперь с воспитанником подписали длительный контракт).

И история с форвардами соответствующая. Когда на рынок свободных агентов вышел Артём Дзюба, именно «Локомотив» забрал его к себе. Позднее в пару к нему взяли Тимура Сулейманова, чтобы тот набирался опыта. Когда Дзюба покинул команду, «Локо» в очередной раз отдал предпочтение россиянину – забрал Дмитрия Воробьёва из «Оренбурга».

Вероятнее всего, после многочисленных многомиллионных ошибок – Бека Бека, Керк, Мампасси, Кухта – у «Локомотива» просто не осталось возможности разбрасываться деньгами. А русский рынок клубу хотя бы хорошо знаком, учитывая, что Галактионов в прошлом возглавлял молодёжную сборную. Плюс председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных, как сообщается, длительное время был связан с «Чертаново», а потому хорошо знает внутренний рынок.

Должны помочь друг другу

На бумаге это идеальный выбор что для клуба, что для самого футболиста. Николая не назовёшь элитным форвардом, так что в том же «Зените» ему вряд ли удастся раскрыться (хотя, например, «Спартак» был готов довериться). В то же время «Локомотив» из-за вышеописанных ограничений не в состоянии бороться за дорогостоящего нападающего, который будет забивать пачками. Поэтому «железнодорожники» доверились возрастному Дзюбе, Сулейманову и Воробьёву. При этом если первый полностью оправдал ожидания, то трансферами последних «Локомотив» доволен не в полной мере. Экс-форвард «Оренбурга» неплохо вписался в команду, отметился 12 мячами за 30 матчей чемпионата. А вот Тимур потерялся на скамейке и ударился в глухой запас.