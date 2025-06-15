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«ПСЖ» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:38
«ПСЖ» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» – «Атлетико», который состоится 15 июня 2025 года.

«ПСЖ»

Чемпион Европы совсем скоро начинает свои выступления на КЧМ 2026 и теперь настраивается на хорошее выступление уже на этом турнире. Команда Луиса Энрике находится в отличном физическом состоянии и наверняка будет иметь превосходство над «Атлетико», хотя быть уверенным в победе над таким соперником нельзя никогда. Матч определенно будет интересным и соберет много просмотров по всему миру.

24 мая «ПСЖ» выиграл кубок Франции у «Реймса» (3:0), а 31 мая одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов с «Интером» (5:0).

«Атлетико»

«Атлетико» не может похвастаться такими достижениями, как у парижан, ведь коллектив не смог выиграть в прошлом сезоне ни одного турнира. Тем не менее, состав «матрасников» состоит из высококлассных футболистов, которые могут грамотно сыграть против фаворита и даже достичь максимального результата, при определенных обстоятельствах. Тем не менее, наверняка и ничейный результата устроит клуб из Мадрида.

25 мая «Атлетико» выиграл на выезде от «Жироны» (4:0), а 18 мая клуб крупно обыграл «Бетис» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 2.03
  • Ничья – 3.73
  • Победит «Атлетико» – 3.83
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

  • Семь из десяти последних матчей «Атлетико» завершились тоталом меньше исходом «обе забьют — нет»
  • «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команды, как и во всех предыдущих личных встречах смогут обменяться забитыми мячами.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
Ставлю согласно статистике и считаю команды по крайней мере обменяются голами - обе забьют - ОЗ.
Гость
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