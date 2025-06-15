«ПСЖ» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира « ПСЖ » – «Атлетико», который состоится 15 июня 2025 года.

« ПСЖ »

Чемпион Европы совсем скоро начинает свои выступления на КЧМ 2026 и теперь настраивается на хорошее выступление уже на этом турнире. Команда Луиса Энрике находится в отличном физическом состоянии и наверняка будет иметь превосходство над «Атлетико», хотя быть уверенным в победе над таким соперником нельзя никогда. Матч определенно будет интересным и соберет много просмотров по всему миру.

24 мая « ПСЖ » выиграл кубок Франции у «Реймса» (3:0), а 31 мая одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов с «Интером» (5:0).

«Атлетико»

«Атлетико» не может похвастаться такими достижениями, как у парижан, ведь коллектив не смог выиграть в прошлом сезоне ни одного турнира. Тем не менее, состав «матрасников» состоит из высококлассных футболистов, которые могут грамотно сыграть против фаворита и даже достичь максимального результата, при определенных обстоятельствах. Тем не менее, наверняка и ничейный результата устроит клуб из Мадрида.

25 мая «Атлетико» выиграл на выезде от «Жироны» (4:0), а 18 мая клуб крупно обыграл «Бетис» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 2.03

» – 2.03 Ничья – 3.73

Победит «Атлетико» – 3.83

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Атлетико» завершились тоталом меньше исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что команды, как и во всех предыдущих личных встречах смогут обменяться забитыми мячами.