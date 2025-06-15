«Палмейрас» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Палмейрас» – «Порту», который состоится 16 июня 2025 года.

«Палмейрас»

«Палмейрас» достаточно стабильно выступает в чемпионате Бразилии и теперь намерен проявить себя на клубном чемпионате мира. Группа у команды не самая простая и уже в первой игре она будет противостоять «Порту», который не блистал в нынешнем сезоне. Номинальные хозяева сделают все, чтобы огорчить европейского соперника и набрать очки.

2 июня «Палмейрас» проиграл на выезде «Крузейро» (1:2), а 29 мая разгромил «Спортинг Кристалл» (6:0).

«Порту»

«Порту» в очередной раз не стал чемпионом Португалии и хочет хорошо выступить в клубном чемпионате мира, формат которого обновлен. Вряд ли кто-то серьезно рассчитывает, что команда сможет выиграть турнир, но выход из группы является для нее обязательной программой. Тем не менее, потеря очков с «Палмейрасом» не будет сенсацией, ведь соперник обладает техничными и грамотными футболистами.

8 июня «Порту» проиграл в товарищеской игре « ФК Рига» (0:2), а 31 мая команда обыграла «Видад» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» – 2.25

Ничья – 3.3

Победит «Порту» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

Пять последних матчей «Палмейрас» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Порту» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Порту» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что бразильская команда окажется сильнее в первом туре и наберет три очка.