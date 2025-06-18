«Ульсан» – «Мамелоди Сандаунс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Ульсан» – «Мамелоди Сандаунс», который состоится 18 июня 2025 года.

«Ульсан»

В последнее время команда из Южной Кореи редко проигрывает и надеется ярко выступить на клубном чемпионате мира, где кроме его соперника в группе находятся «Флуминенсе» и «Боруссия» Дортмунд. В игре против такого же малоизвестного соперника «Мамелоди Сандаунс» у коллектива есть шанс возглавить группу в случае победы в первом туре, что добавляет интригу в этот поединок.

31 мая «Чонбук Моторс» обыграл «Ульсан» (3:1), а 28 мая команда сыграла вничью с «Гвангю» на выезде (1:1).

«Мамелоди Сандаунс»

«Мамелоди Сандаунс» является чемпионом ЮАР и совсем скоро примет участие в клубном чемпионате мира, попав не в самую тяжелую группу. Команда понимает, что для выхода из нее нужно обыгрывать нынешнего соперника и бороться за баллы с остальными командами. В случае победы над «Ульсан» у клуба будут хорошие возможности и шансы продолжить набирать очки и занять минимум второе место в этом квартете.

25 мая и 1 июня «Мамелоди Сандаунс» провел два финальных матча африканской Лиги чемпионов. Где уступил «Пирамидс» по сумме двух поединков (1:1, 1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ульсан» – 3.65

Ничья – 3.2

Победит «Мамелоди Сандаунс» – 2.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.67

Статистика

«Ульсан» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Мамелоди Сандаунс» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Мамелоди Сандаунс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что финалист Лиги чемпионов Африки сможет найти 1-2 момента, чтобы реализовать их против коллектива из Южной Кореи.