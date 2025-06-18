«Ульсан» – «Мамелоди Сандаунс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Ульсан» – «Мамелоди Сандаунс», который состоится 18 июня 2025 года.
«Ульсан»
В последнее время команда из Южной Кореи редко проигрывает и надеется ярко выступить на клубном чемпионате мира, где кроме его соперника в группе находятся «Флуминенсе» и «Боруссия» Дортмунд. В игре против такого же малоизвестного соперника «Мамелоди Сандаунс» у коллектива есть шанс возглавить группу в случае победы в первом туре, что добавляет интригу в этот поединок.
31 мая «Чонбук Моторс» обыграл «Ульсан» (3:1), а 28 мая команда сыграла вничью с «Гвангю» на выезде (1:1).
«Мамелоди Сандаунс»
«Мамелоди Сандаунс» является чемпионом ЮАР и совсем скоро примет участие в клубном чемпионате мира, попав не в самую тяжелую группу. Команда понимает, что для выхода из нее нужно обыгрывать нынешнего соперника и бороться за баллы с остальными командами. В случае победы над «Ульсан» у клуба будут хорошие возможности и шансы продолжить набирать очки и занять минимум второе место в этом квартете.
25 мая и 1 июня «Мамелоди Сандаунс» провел два финальных матча африканской Лиги чемпионов. Где уступил «Пирамидс» по сумме двух поединков (1:1, 1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ульсан» – 3.65
- Ничья – 3.2
- Победит «Мамелоди Сандаунс» – 2.2
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.67
Статистика
- «Ульсан» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Мамелоди Сандаунс» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках
Прогноз
Поставить на победу «Мамелоди Сандаунс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что финалист Лиги чемпионов Африки сможет найти 1-2 момента, чтобы реализовать их против коллектива из Южной Кореи.