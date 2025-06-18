«Монтеррей» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Монтеррей» – «Интер», который состоится 18 июня 2025 года.

«Монтеррей»

«Монтеррей» на КЧМ 2025 представляет Мексику и как и другие команды рассчитывает на удачное выступление на турнире. Уже в первом туре команде предстоит сразиться с финалистом Лиги чемпионов и вице-чемпионом Италии «Интером», где букмекеры практически не оставляют шансов коллективу из Северной Америки. Тем не менее, сама команда настроена на борьбу и не даст миланскому клубу слишком легко набрать очки.

8 мая «Монтеррей» обыграл на своем поле «Толуку» (3:2), а 11 числа уже на выезде проиграл этому же сопернику (1:2).

«Интер»

«Интер» ждут большие изменения в новом сезоне, начиная от смены главного тренера, до перемен в основном составе. Тем не менее, итальянский клуб не собирается сдаваться раньше времени в клубном чемпионате мира, где в своей группе является единственной европейской командой. Победа над «Монтеррей» уже позволит сделать существенный шаг в сторону плей-офф и команда постарается использовать для этого все свои возможности.

31 мая «Интер» разгромно проиграл « ПСЖ » в Лиге чемпионов (0:5), а 23 мая без особых проблем одолел в чемпионате «Комо» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монтеррей» – 5.9

Ничья – 4.3

Победит «Интер» – 1.58

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Монтеррей» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

Три из четырех последних поединков «Интера» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Предполагаем, что миланский гранд сможет найти проблемы в обороне мексиканского соперника и добыть победу в 1-2 мяча.