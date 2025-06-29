Матч «Челси» на Клубном чемпионате мира остановили на два часа. Испытание для Марески и трагедия «Ботафого»

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29 июня 2025, 09:25

Мареска обвинил судью в проблемах своей команды

«Челси» создал и не реализовал серию прекрасных моментов в матче против «Бенфики». Английский клуб вёл в поединке, а португальцы старались отвечать вялыми атаками. Но эффективность Делапа, Кукурельи и Палмера не впечатлила публику. До перерыва голкипер «Бенфики» Трубин взял четыре удара английских соперников. Сейв после выстрела Кукурельи в ближний угол был невероятно красивым. Ещё однажды Анатолия подстраховал защитник Антонио Силва: молодой игрок вынес мяч головой с линии ворот.

Команде Марески не хватало лишь хитрого голевого решения. Его принял на 64-й минуте капитан Рис Джеймс. Защитник, карьера которого омрачена постоянными травмами, хитро пробил со штрафного с левого фланга в ближний от себя и голкипера угол. Стенка не помогла Трубину, вратарь не смог достать мяч. Идеальный удар вывел «Челси» вперед. Скорее всего, лондонцы сэкономили бы силы на четвертьфинал, но вмешалась непогода. В конце поединка судья подумал о безопасности участников и зрителей игры.

Матч прервали почти на два часа, футболисты остыли в раздевалке, а «Бенфика» получила шанс перевести дух. Оставалось мало минут, но португальцам повезло – мяч попал в руку игроку «Челси». Судья по делу назначил пенальти, хотя Мареска позже обвинил рефери в ошибке. Легендарный Ди Мария катнул мяч по центру ворот в прощальной игре за «Бенфику», а голкипер Санчес упал в угол. «Бенфика» выгрызла овертайм, но там португальцам не хватило ни сил, ни настроя. Победил тот, кто был намного сильнее.

Игроки «Челси» воспользовались ошибкой 19-летнего аргентинца Престианни. Вингер вышел на замену и заработал две желтые карточки. Как оказалось, именно численного преимущества не хватало «Челси» для выходов один на один с Трубиным. Сначала Нкунку затолкал победный мяч в овертайме, а затем Дьюсбери-Холл и Нету порадовали фанатов «Челси». Болельщики ждали два часа, чтобы получить триллер, ведь «Бенфика» отыгралась, а затем комедию, поскольку оборона «орлов» развалилась в конце овертайма.

А перед этим опять сказалась командная незрелость «Челси». У Марески есть каркас, но Палмеру не хватает концентрации, чтобы направить атаку к верному голу. Кукурелья в приличной форме, но Марк не реализовал роскошный момент. Гол Делапа из офсайда по делу отменили – очевидное нарушение правил. Повезло со штрафным Джеймса, но Рис редко радует такими голами. «Челси» рано мечтать о финале, ведь у них будет упрямый соперник. Впрочем, «Палмейрас» тоже невероятно устал после своего матча.

Футболист «Челси» встретит новый клуб в четвертьфинале

На Клубном ЧМ не может быть открытий для опытных скаутов, но не у всех есть время постоянно следить за талантами из Аргентины и Бразилии, пока они играют дома. «Челси» подписал за 34 миллиона евро Эстевао Виллиана, новое имя для европейской публики. Девятнадцатилетний вингер сборной Бразилии присоединится к лондонцам после Клубного мундиаля. А до этого Эстевао сыграет против будущей команды, хотя его «Палмейрас» не был фаворитом против чемпионов Бразилии и обладателей Кубка Либертадорес.

«Ботафого» вышел из группы с «Атлетико» и ПСЖ , обыграв парижан в очном матче. Помним, что бразильцы стояли стеной в защите, но это тоже метод для достижения успеха. Как минимум клубы Серии А прошли дальше, в отличие от аргентинцев. Президент Аргентины раскритиковал «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» за провал на турнире в США , предложив реформы национального чемпионата. Ставил в пример успех бразильцев, но очный поединок «Палмейраса» и «Ботафого» стал антирекламой тамошней Серии А.

В основное время матча «Палмейрас» смотрелся лучше, по ударам они вели 16:4, хотя владели мячом чуть меньше. «Ботафого» португальского специалиста Пайвы уступал сопернику под руководством его соотечественника Абела. Но у молодого наставника Феррейры есть преимущество в Бразилии, ведь тренер руководит «Палмейрасом» пять лет. Для бразильской Серии А такой срок у руля одного клуба – аномалия. У «Ботафого» шестой тренер за полтора года, а вот Феррейра может спокойно прививать команде свой футбол.

Игроки из Сан-Паулу стали вторыми в чемпионате Бразилии прошлого сезона – там играют по системе весна-осень. Это чемпионы предыдущих лет. «Палмейрас» не позволил «Ботафого» создать много предметных моментов у своих ворот, хотя после яркого отрезка сам резко сбавил в активности. Увидели боевую нулевую ничью, пришлось зайти в овертайм. Бразильские клубы понимали важность момента. Закономерно, что всё решил один мяч: Паулиньо удачно появился на замену и выдал «Палмейрасу» пропуск в четвертьфинал.

Поединок, повторимся, стал антирекламой бразильского футбола. Десятилетиями на родине многих легенд большой игры не позволяли рождаться новым Роналдиньо и Неймару, сковывая свободу молодых технарей. Даже Эстевао является хорошим примером. В «Палмейрасе» у вингера нет права часто рисковать, ведь успешный Абел – европейский тренер. У Мистера есть ограничения, как у Марески. А в «Челси» 19-летнему Эстевао надо выигрывать конкуренцию за место в основе и драться с высококлассными защитниками АПЛ .