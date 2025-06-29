Энрике высказался о предстоящем матче против «Интер Майами» на Клубном ЧМ

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вчера, 11:41

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» сказал, что его команде будет трудно победить «Интер Майами» в плей-офф Клубного чемпионата мира.

В футболе любой, кто расслабляется на 10 секунд, уже знает, чем это может закончиться. Я видел все три матча «Интер Майами» на Клубном ЧМ и некоторые предыдущие, поэтому у меня нет сомнений в их силе и мастерстве. Серхио Бускетс по-прежнему хорош, Лионель Месси уникален в игре с мячом. Луис Суарес и Жорди Альба всё те же, что и раньше. Если мы не станем их прессинговать, будет очень сложно добиться успеха.