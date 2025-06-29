Энрике высказался о предстоящем матче против «Интер Майами» на Клубном ЧМ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сказал, что его команде будет трудно победить «Интер Майами» в плей-офф Клубного чемпионата мира.
В футболе любой, кто расслабляется на 10 секунд, уже знает, чем это может закончиться. Я видел все три матча «Интер Майами» на Клубном ЧМ и некоторые предыдущие, поэтому у меня нет сомнений в их силе и мастерстве. Серхио Бускетс по-прежнему хорош, Лионель Месси уникален в игре с мячом. Луис Суарес и Жорди Альба всё те же, что и раньше. Если мы не станем их прессинговать, будет очень сложно добиться успеха.
Напомним, что ПСЖ вышел из группы B с первого места, набрав 6 очков. Сегодня парижане сыграют против «Интер Майами» в 1/8 финала Клубного ЧМ.
У "Майами" будет шанс хоть что-то противопоставить сопернику только в том случае, если ПСЖ будет играть в энергосберегающем режиме, экономя силы и оберегая игроков от лишних травм.
Так что все эти хвалебные оды от Энрике, не стоят ровным счётом ничего.
У "Майами" будет шанс хоть что-то противопоставить сопернику только в том случае, если ПСЖ будет играть в энергосберегающем режиме, экономя силы и оберегая игроков от лишних травм.
Так что все эти хвалебные оды от Энрике, не стоят ровным счётом ничего.