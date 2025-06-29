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Энрике высказался о предстоящем матче против «Интер Майами» на Клубном ЧМ

вчера, 11:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сказал, что его команде будет трудно победить «Интер Майами» в плей-офф Клубного чемпионата мира.

В футболе любой, кто расслабляется на 10 секунд, уже знает, чем это может закончиться. Я видел все три матча «Интер Майами» на Клубном ЧМ и некоторые предыдущие, поэтому у меня нет сомнений в их силе и мастерстве. Серхио Бускетс по-прежнему хорош, Лионель Месси уникален в игре с мячом. Луис Суарес и Жорди Альба всё те же, что и раньше. Если мы не станем их прессинговать, будет очень сложно добиться успеха.

Напомним, что ПСЖ вышел из группы B с первого места, набрав 6 очков. Сегодня парижане сыграют против «Интер Майами» в 1/8 финала Клубного ЧМ.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:24
К чему эта наигранная лесть. Всем и так ясно, что по уровю между этими командами пропасть. Если ПСЖ включит свой скоростной темп, плюс организованный прессинг и контрпрессинг, каталонские пенсионеры выдохнутся после первого же получаса игры, и никакое индивидуальное мастерство бывших звезд Барселоны не сможет протвостоять более молодым, энергичным и организованным парижанам.

У "Майами" будет шанс хоть что-то противопоставить сопернику только в том случае, если ПСЖ будет играть в энергосберегающем режиме, экономя силы и оберегая игроков от лишних травм.

Так что все эти хвалебные оды от Энрике, не стоят ровным счётом ничего.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:35
парижане забьют столько , сколько захотят.
6-0 . если не больше)))
Capral
Capral
вчера в 12:11
А почему он не говорит про общий возраст игроков, которых перечислил- больше СТА лет!!! О чем вообще говорить... Да, в прошлом звездные старпёры, а сейчас никто, и если у пистона игра не пойдет Интеру капец. Страшно не люблю эти предматчевые лживые комплименты сопернику.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:52, ред.
"Интер Майами" по именам выглядит не хуже ПСЖ... Однако игроков клуба МЛС можно назвать звёздами из прошлого. Но они могут выжать из себя максимум и выиграть у победителя Лиги чемпионов УЕФА. Кстати, Энрике зря хвалит своих соперников - это плохая примета.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47
Кроме этих четверых остальных игроков и не знает наверно))
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