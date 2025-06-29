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Медведев: «Цель „Зенита“ — вернуть титул»

вчера, 10:52

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что возвращение чемпионского титула станет главной задачей для клуба в новом сезоне.

Наша главная задача — вернуть титул чемпиона. А Кубок России — это уже до кучи.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» занял второе место по итогам чемпионата, пропустив на первую строчку «Краснодар».

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 22:02
Спартак - 38 трофеев
ЦСКА - 36 трофеев
Зенит- 30 трофеев.

Ещё догонять и догонять лучшие клубы России.
viv
viv
вчера в 21:58
Поздно Медведев, поздно. Юбилей уже прошел.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:09
Вот и я об этом . Высокомерие хама без прикрас!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:06
Очень уважительно о Кубке России...
Вначале опустили значение этого футбольного приза, приглашая всяких любителей из непонятных ,,Медиалиг", а теперь Кубок России нужен просто ,,до кучи"...
,,В правильном направление идете, товарищи"- что ещё добавить!? Мат запрещен, а жаль!
112910415
112910415
вчера в 18:40
Мечтайте, почему бы не мечтать
lotsman
lotsman
вчера в 16:56
Это естественно. Такие же задачи ставят, я уверен и другие. Руководство Краснодара ставит задачу - удержать титул. Руководства Армейцев, Спартака, Динамо - завоевать титул. Локомотив, Ростов, Рубин - войти в тройку.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:40
Не удивлюсь, если Зенит в одну калитку выиграет чемп. В Краснодар не верю, скорее всего будут еще несколько лет отмечать чемпионство.
b6fza58bqh6d
b6fza58bqh6d ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:49
Так ему и в чемпионате чаще достаётся, здесь разговор об отношении к турниру
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gp9h73y5cxe5 (раскрыть)
вчера в 14:32
В Кубке твоему клубу регулярно по шапке дают, поэтому он и не интересен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
И РЖД добавить. А в пример кроме Спартака добавить Краснодар, Акрон и Сочи. Там тоже частные деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:29
Медведев типичный гопник из 90-х с кучей чужого бабла!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ medandm8n8je (раскрыть)
вчера в 14:27
Зенит тратит на амбиции Миллера государственные деньги, а Спартак - деньги Лукойла, т.е. негосударственные. Есть разница?
qfa8zmuq4t48
qfa8zmuq4t48
вчера в 13:09
А Кубок России — это уже до кучи
А к юбилею даже и с кучей не вышло,ну если не считать той своей кучи, которой жидко обделались
gp9h73y5cxe5
gp9h73y5cxe5
вчера в 12:45, ред.
Кубок не в счёт, он мало кого интересует,а за чемпионство жду интриги до последнего тура
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:37
Доброго Здоровья, Нерушимый!
Лукойл можно исключить из вашего перечня, а ВТБ добавить.
Futurista
Futurista
вчера в 12:19
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:59, ред.
Что значит - "ВЕРНУТЬ"???
Может быть - ПОБЕДИТЬ В БУДУЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ???
И это уничижительное отношение к Кубку России по футболу...
" До кучи"...

Что - " Короли футбольного мяча России"???
Кубок в этом году завоевали???

Как был Медведев газпромовским дурачком-петрушкой, так им и остался...
ТАКИЕ, значица, У НИХ сейчас и в приоритете...
CCCP1922
CCCP1922 ответ medandm8n8je (раскрыть)
вчера в 11:43
Я за то, чтобы Газпром, Лукойл, РЖД и другие ушли из моно-проектов. Всегда об этом говорил. Спартак? Я за него давно болею, но мне не нравится, как им руководят.
medandm8n8je
medandm8n8je ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:16
Сколько денег спартак тратит на свои амбиции уже 25 лет и всё впустую.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:10
Вернуть титул чемпиона? Медведев забыл добавить, что любой ценой. А Кубок России - это уже до кучи? Как-то слишком презрительно Председатель правления Зенита высказался о втором по значимости турнире. Интересно, а сколько денег Газпром готов потратить на свои амбиции?
9ydhcuwjr28f
9ydhcuwjr28f
вчера в 11:02
Все прекрасно понимают, что Зенит вернет себе титул очень легко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:01
Насчёт кучи Медведева в точку попал. Куча Зениту будет, да ещё какая! Газпром никак с юбилеем не определится.
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