Медведев: «Цель „Зенита“ — вернуть титул»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что возвращение чемпионского титула станет главной задачей для клуба в новом сезоне.
Наша главная задача — вернуть титул чемпиона. А Кубок России — это уже до кучи.
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» занял второе место по итогам чемпионата, пропустив на первую строчку «Краснодар».
ЦСКА - 36 трофеев
Зенит- 30 трофеев.
Ещё догонять и догонять лучшие клубы России.
ЦСКА - 36 трофеев
Зенит- 30 трофеев.
Ещё догонять и догонять лучшие клубы России.
Вначале опустили значение этого футбольного приза, приглашая всяких любителей из непонятных ,,Медиалиг", а теперь Кубок России нужен просто ,,до кучи"...
,,В правильном направление идете, товарищи"- что ещё добавить!? Мат запрещен, а жаль!
Вначале опустили значение этого футбольного приза, приглашая всяких любителей из непонятных ,,Медиалиг", а теперь Кубок России нужен просто ,,до кучи"...
,,В правильном направление идете, товарищи"- что ещё добавить!? Мат запрещен, а жаль!
А к юбилею даже и с кучей не вышло,ну если не считать той своей кучи, которой жидко обделались
А к юбилею даже и с кучей не вышло,ну если не считать той своей кучи, которой жидко обделались
Лукойл можно исключить из вашего перечня, а ВТБ добавить.
Лукойл можно исключить из вашего перечня, а ВТБ добавить.
Может быть - ПОБЕДИТЬ В БУДУЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ???
И это уничижительное отношение к Кубку России по футболу...
" До кучи"...
Что - " Короли футбольного мяча России"???
Кубок в этом году завоевали???
Как был Медведев газпромовским дурачком-петрушкой, так им и остался...
ТАКИЕ, значица, У НИХ сейчас и в приоритете...
Может быть - ПОБЕДИТЬ В БУДУЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ???
И это уничижительное отношение к Кубку России по футболу...
" До кучи"...
Что - " Короли футбольного мяча России"???
Кубок в этом году завоевали???
Как был Медведев газпромовским дурачком-петрушкой, так им и остался...
ТАКИЕ, значица, У НИХ сейчас и в приоритете...