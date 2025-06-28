Ветераны тащат «орлов». Клуб, обыгравший «Баварию», попытается остановить «Челси» в плей-офф КЧМ

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28 июня 2025, 13:28

Возрастные игроки показывают класс.

Для возрастных игроков короткие турниры – идеальный формат. На длительную дистанцию сезона не всегда хватает физики, здоровья, выносливости, а тут за счёт опыта игроки могут сверкнуть и снова напомнить о себе. Так делал Лионель Месси против «Порту», когда забил со штрафного. Это же было с Серхио Рамосом, когда он забивал «Интеру». И так делают ветераны в составе «Бенфики». «Орлов» в плей-офф вывели два возрастных исполнителя: Анхель Ди Мария и Николас Отаменди.

Два аргентинца сделали результат для португальского гранда в двух первых турах. С «Бока Хуниорс» «Бенфика» сыграла вничью, причём «орлам» пришлось отыгрываться. К 28-й минуте аргентинцы уже повели 2:0. Анхель и Николас расписали камбэк как по нотам. Полузащитник ещё до перерыва в компенсированное время успел отквитать один мяч (реализовал пенальти). Когда же «Бока» устала и снизила темп, Отаменди вернул равенство на табло – забил на 84-й минуте.

Позднее «Бенфика» разгромила «Окленд». Ди Мария с Отаменди поучаствовали в трёх голах из шести.

Вытягивают у «Реала» деньги за собственного воспитанника

Трансферная сага – привычное состояние для «Бенфики». Клуб регулярно отдаёт молодёжь на повышение. Теперь подошла очередь Альваро Каррераса. Крайний защитник – воспитанник «Реала», который в 17 лет перебрался в «Манчестер Юнайтед». Для манкунианцев испанец был просто одним из игроков в клубной вертикали, после выпуска его отправили по арендам.

«Бенфика» отнеслась к таланту внимательнее – и он вырос в одного из лидеров «орлов». Теперь на латераля вновь обратил внимание «Реал». «Сливочные» рассчитывали подписать Каррераса до старта Клубного ЧМ , но португальцы выставили ценник в 50 миллионов евро и отказались идти на уступки, если только Альваро не сыграет за них на КЧМ .

Клубы так и не смогли уладить вопрос с условиями трансфера, так что турнир защитник проводит в составе «орлов». Теперь президент клуба Руй Кошта говорит, что от «Реала» не было официального предложения. Получается, «Бенфике» удалось сохранить ведущего защитника на время турнира – и при этом они собираются получить за Альваро неплохие деньги с клуба, который его вырастил. Это комбо.

В поисках нового таланта

Сейчас «Бенфике» не хватает таких игроков, как Феликс, Нуньес или Энцо Фернандес. Вокруг них был настоящий ажиотаж, который позволял прилично зарабатывать на трансферах. В минувшем сезоне на повышение отправили Невеша и Леонардо, плюс заработали на Нересе. В целом сделок на выход было немало. И похоже, что пока не подошло время для нового раунда распродажи – молодёжь ещё не готова. При этом очередной пул игроков уже оформляется.

Победа «Бенфики» над «Баварией» в заключительном туре группового этапа КЧМ -2025 стала сенсацией. Автором единственного гола в том матче стал 21-летний норвежец Андреас Щьелдеруп. Вингера двумя годами ранее приобрели у «Нордшелланда» – и теперь он поступательно прогрессирует в чемпионате Португалии. Гол «Баварии» наверняка заставит обратить внимание на молодой талант.

Вдобавок у «Бенфики» собрались достаточно молодые игроки обороны: в центре играет 21-летний Антониу Силва, плюс в обойме есть 23-летний Томас Араухо (травмирован).

Неожиданное поражение спутало карты, но всё сложилось как надо

«Аристократы» неплохо вкатились в турнир. Победа над «Лос-Анджелесом» в первом туре не была разгромом на классе – но «синие» спокойно забрали три очка, а это уже показатель. Правда, уже следующий тур показал, что с командой не всё хорошо, ведь уступили «Фламенго» 1:3. Уже тогда было ясно, что это сильный удар под дых – за лидерство в квартете лондонцы боролись именно с бразильским грандом, а разница с командами из США и Туниса слишком велика, чтобы надеяться на осечку. «Фламенго» с шестью очками в активе спокойно свёл заключительную игру группы к ничьей, «Челси» финишировал вторым.

И обычно это бы означало попадание на «Баварию» уже в 1/8 финала. Но лондонцам повезло – мюнхенцы сенсационно проиграли «Бенфике». Как итог: групповой этап для «синих» пошёл не по плану, но именно это позволило выйти на более подходящего соперника.

Происходящее с Палмером настораживает

Другое дело, что лидеры «аристократов» к плей-офф не совсем готовы. Разницу в прошлых матчах делали Педру Нету, Энцо Фернандес, новичок Лиам Делап. Этого хватало, но таких же действий ожидали как минимум от Джексона и Коула Палмера. Николаса берегут, но ведь Коул дважды выходил в старте и оба раза не отметился результативными действиями. Если добавить к этому провальную вторую часть сезона – становится ясно, что спад полузащитника носит затяжной характер.

Теперь, когда пауза перед началом нового сезона ещё короче, усталость может дополнительно сказаться на форме Палмера, а также тяжело ударить по перспективам «Челси».

Скверный опыт

У «Бенфики» не так много опыта игр с «Челси» – и все матчи сложились неудачно. Все три раза сильнее оказывались лондонцы. Весной 2012-го «синие» взяли обе игры четвертьфинала Лиги чемпионов – и в итоге забрали «ушастый кубок». Уже спустя год команды встретились снова, на этот раз в финале Лиги Европы. И опять «аристократы» оказались сильнее. Причём победу добыли уже в компенсированное время – на третьей добавленной минуте отличился Бранислав Иванович.

Прогноз Soccer.ru: снова сильнее окажется «Челси».