У французского форварда интересная судьба. Топ-клубы АПЛ предлагают за балласт ПСЖ 80 млн евро

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19 июля 2025, 10:02

«Айнтрахт» умеет вести такие сделки.

Ошибся с местом продолжения карьеры

Экитике довольно быстро залетел в основу «Реймса» и буквально раскрылся на взрослом уровне. Для «красно-белых» сезон получился обычным (46 очков, 12-е место), зато молодой нападающий стал лучшим бомбардиром – и сразу после этого перебрался в «Пари Сен-Жермен». Понятно, что француза потянуло в лучший клуб его страны – но это был опрометчивый шаг.

Было достаточно предпосылок для провала. Прежде всего уровень конкуренции. В группе атаки погоду делала связка Неймар – Мбаппе – Месси, сменщикам звёзд было невозможно навязать им борьбу за место в старте. И потом стало только хуже – на позицию Уго привели Рамуша и Коло Муани, теперь у парижан было сразу три дорогостоящих игрока и молодой Экитике на одну позицию.

Вдобавок к этому ПСЖ возглавил адепт позиционного футбола Луис Энрике – и Экитике совершенно не отвечал требованиям испанского специалиста. После игры первого тура в сезоне-23/24 форвард просто выбыл из заявки и на полгода остался без игровой практики, а во второй части сезона оказался в «Айнтрахте».

«Айнтрахт» показал, что дело не в Уго

Клуб из Франкфурта заплатил за нападающего довольно скромные 16,5 млн евро. Всё-таки футболист не входил в планы, а парижане потратили на его приобретение не так уж много. Все остались довольны – особенно «Айнтрахт» и Уго.

Француз снова попал в удобную для себя систему – вертикальный футбол, в котором у форварда есть достаточно пространства. Экитике снова ощутил свободу действий – и даже конкуренция с Омаром Мармушем не давила на молодого француза так сильно. Тем более вскоре последний отправился на повышение в «Ман Сити», так что для Дино Топпмёллера Уго стал первым выбором на острие.

Экитике по функционалу похож на Омара – такой же универсал, убегающий на свободном пространстве. Даже играя в паре с Мармушем, Экитике был довольно результативен. В первых трёх турах футболист забил один мяч и отдал две голевые, а в последствии забивал «Баварии», «Штутгарту», «Боруссии», «Байеру», «Лейпцигу».

В итоге франкфуртцы, несмотря на продажу Мармуша, выдали свой лучший сезон в 21 веке, а Уго вернул уверенность в своих силах и поделил с Мармушем лидерство в списке бомбардиров команды.

На игрока вышел «Ньюкасл»

23-летний француз доказал свою состоятельность после неудачного отрезка в парижском клубе – логично, что топ-клубы снова обратили на него внимание. Среди прочих, предметный интерес к форварду проявляет «Ньюкасл» – скорее всего из-за угрозы потери Исака. В АПЛ развернулась гонка вооружений – «Арсенал» планирует массированную закупку и успел оформить первые сделки, «Ливерпуль» как действующий чемпион ответил на вызов. «Канониры» забрали у «Сосьедада» Субименди, на которого претендовал «Ман Сити», у «Челси» подхватил Нони Мадуэке, также укрепил скамейку Норгаардом и Кепой. Плюс лондонцы планируют добить сделку по Дьёкерешу – клуб давно искал форварда. «Ливерпуль» ответил подписанием Фримпонга, Вирца, Керкеза – и тоже нацелился на нападающего. Приоритетной целью стал Александер Исак из «Ньюкасла».

Понятно, что швед – неприкосновенная фигура для «сорок», отпустить его готовы только за астрономический ценник. Но когда зимой за твоим лидером приходит вице-чемпион, а летом подключается действующий победитель АПЛ , удерживать игрока всё сложнее. «Сороки» решили подстраховаться. При этом предложение на 80 миллионов евро Франкфурт не устроило – клуб запросил больше.

В борьбе участвует «Ливерпуль»

Сейчас получается интересная ситуация. «Ливерпуль» нацелился на Исака и был готов вложить в сделку больше 100 миллионов фунтов, но переговоры всё равно шли туго. И тогда «красные» переключились на футболиста, которого сам «Ньюкасл» хотел взять как альтернативу Александеру.

Так в итоге и произошло – мерсисайдцы переключились на форварда «Айнтрахта» и дали понять немцам, что готовы заплатить больше «Ньюкасла». По последним данным, английский гранд предложил больше 80 миллионов евро за форварда. Переговоры на уровне клубов продолжаются – при этом сам Уго дал согласие на переход, с ним уже согласовали контракт сроком на шесть лет. Личные условия не должны стать проблемой.

Франкфурт умеет зарабатывать

Вряд ли «Айнтрахт» будет отбиваться от покупателей, всё же продажа лидеров – их стихия. За последние два года «орлы» провернули сразу два топ-трансфера с европейскими грандами. Ещё до истории с «Ман Сити» франкфуртцы отпустили Рандаля Коло Муани в «Пари Сен-Жермен» – и заработали на сделке почти 95 млн евро. Минувшей зимой уже «Ман Сити» пришёл за нападающим немецкого клуба – на этот раз пришлось уступить Мармуша. Но за египтянина тоже получили солидную компенсацию – 75 миллионов евро. Были и менее заметные – но тоже прибыльные сделки (например, продажа центрального защитника Пачо в тот же ПСЖ ).