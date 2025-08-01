«Эльфсберг» – «Нюрнберг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 08:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Эльфсберг» – «Нюрнберг», который состоится 2 августа 2025 года.

«Эльфсберг»

«Эльфсберг» проиграл несколько последних товарищеских поединков подряд и несмотря на то, что они не были официальными, у болельщиков перед стартом сезона есть определенные переживания. Команда начинает в первом туре домашней игрой с «Нюрнбергом» и после таких результатов, хозяева постараются как минимум набрать очки, а победа и вовсе заставит забыть о прошлых неудачах.

27 июля «Эльфсберг» проиграл товарищеский поединок «Хомбургу» (0:3), а 26 числа уступил и «Фортуне» (2:3).

«Нюрнберг»

Команда заняла седьмое место в прошлом сезоне и отстала от третьей позиции всего на пять пунктов, что говорит о реальных шансах «Нюрнберга» побороться за повышение в классе. Последние несколько товарищеских встреч у гостей также были неудачными, но самым важным сейчас является старт официального нового сезона, где коллектив рассчитывает набрать максимальные три очка на выезде.

26 июля «Нюрнберг» проиграл товарищеский матч «Боруссии» М (0:2), а 19 числа уступил на выезде «Арминии» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльфсберг» – 2.13

Ничья – 3.8

Победит «Нюрнберг» – 3.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Эльфсберг» проиграл четыре последних поединка подряд

Восемь из десяти последних матчей «Нюрнберга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что коллективы будут нервничать в стартовом туре и допускать ошибки, поэтому голов будет забито достаточно.