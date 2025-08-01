«Эльфсберг» – «Нюрнберг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Эльфсберг» – «Нюрнберг», который состоится 2 августа 2025 года.
«Эльфсберг»
«Эльфсберг» проиграл несколько последних товарищеских поединков подряд и несмотря на то, что они не были официальными, у болельщиков перед стартом сезона есть определенные переживания. Команда начинает в первом туре домашней игрой с «Нюрнбергом» и после таких результатов, хозяева постараются как минимум набрать очки, а победа и вовсе заставит забыть о прошлых неудачах.
27 июля «Эльфсберг» проиграл товарищеский поединок «Хомбургу» (0:3), а 26 числа уступил и «Фортуне» (2:3).
«Нюрнберг»
Команда заняла седьмое место в прошлом сезоне и отстала от третьей позиции всего на пять пунктов, что говорит о реальных шансах «Нюрнберга» побороться за повышение в классе. Последние несколько товарищеских встреч у гостей также были неудачными, но самым важным сейчас является старт официального нового сезона, где коллектив рассчитывает набрать максимальные три очка на выезде.
26 июля «Нюрнберг» проиграл товарищеский матч «Боруссии» М (0:2), а 19 числа уступил на выезде «Арминии» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльфсберг» – 2.13
- Ничья – 3.8
- Победит «Нюрнберг» – 3.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- «Эльфсберг» проиграл четыре последних поединка подряд
- Восемь из десяти последних матчей «Нюрнберга» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что коллективы будут нервничать в стартовом туре и допускать ошибки, поэтому голов будет забито достаточно.