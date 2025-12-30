Top.Mail.Ru
Дюков планирует встретиться с президентом УЕФА Чеферином в январе

30 декабря 2025, 09:30

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в январе хочет обсудить его приезд в Россию.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Шуня771
Шуня771
вчера в 11:43
Что то у западников всё больше появляется желаний встречаться с нашими спортивными функционерами...)
Да и некоторых спортсменов, под разным "соусом", начинают допускать к соревнованиям...
С чего бы?))
qyp7s55tz8sd
qyp7s55tz8sd
30 декабря 2025 в 11:35
Главное чтобы у Чуферина было желание встретиться
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 10:30, ред.
Да понятно уже давно что вылизывать вы умеете и знаете кому надо в первую очередь. Есть такое понятие - чувство собственного достоинства. Если перестать вестись на постоянное стремление заработать побольше денег диктуемое незрелостью и неумением обращаться со страхом умереть голодной смертью то можно вспомнить про такое. А сейчас противно смотреть на наших футбольных чиновников 🤮
Romeo 777
Romeo 777
30 декабря 2025 в 10:18
Для чего и зачем это всё?🤦🏽‍♂️ После отстранения их давно следовало послать на 3 буквы и ждать, когда сами приползут, а такое время пришло бы рано или поздно, денюжки РФС им нужны…Россию моментально дисквалифицировали отовсюду, с большинства видов спорта, и не только спорта…а тот же исраил, их жестокие дела никто не хочет видеть, двойные стандарты…
Гость
