Дюков планирует встретиться с президентом УЕФА Чеферином в январе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в январе хочет обсудить его приезд в Россию.
В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.
«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Да и некоторых спортсменов, под разным "соусом", начинают допускать к соревнованиям...
С чего бы?))
