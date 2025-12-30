Дюков планирует встретиться с президентом УЕФА Чеферином в январе

1767076255

30 декабря 2025, 09:30

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) в январе хочет обсудить его приезд в Россию.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему», — сказал Дюков.