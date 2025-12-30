Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ивлев рассказал о предложении возглавить совет директоров «Динамо»

30 декабря 2025, 09:30

Александр Ивлев получил приглашение стать главой совета директоров московского «Динамо» на матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом». Об этом он рассказал в интервью.

Ивлев стал председателем совета директоров «Динамо» 6 октября.

«Для меня является честью стать членом совета директоров и его председателем. На меня в октябре вышли представители совета директоров, спросили, насколько я готов к такой роли, — сказал Ивлев. — Конечно, я изъявил готовность. У нас была встреча с членами совета по поводу моего выдвижения, это было прямо во время матча [Мир — Российской премьер-лиги] „Динамо“ — „Локомотив“ (3:5). Мы пообщались и в итоге приняли это решение».

Подписывайся в ВК
Все новости
Газзаев прокомментировал сообщения о работе в «Динамо»
22 декабря 2025
Газзаев может получить работу в «Динамо»
22 декабря 2025
Лапорта не будет переизбираться на пост президента «Барселоны»
04 декабря 2025
Администратор «Торпедо» рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»
29 ноября 2025
СлухиФлорентино Перес покинет пост президента «Реала» в 2026 году
14 ноября 2025
Аршавин рассказал об амбициях стать руководителем «Зенита»
14 ноября 2025
Все комментарии
Capral
Capral
30 декабря 2025 в 10:09
Очередной карьерист...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 декабря 2025 в 10:01
других кандидатов и не было.
единогласно Ивлев глава СД московского Динамо.
и даже поражение мало волнует.
4wf379effeu2
4wf379effeu2
30 декабря 2025 в 09:54
Интересно, как это в рублях выражается.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 