Ивлев рассказал о предложении возглавить совет директоров «Динамо»

30 декабря 2025, 09:30

получил приглашение стать главой совета директоров московского «Динамо» на матче Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Локомотивом». Об этом он рассказал в интервью.

Ивлев стал председателем совета директоров «Динамо» 6 октября.

«Для меня является честью стать членом совета директоров и его председателем. На меня в октябре вышли представители совета директоров, спросили, насколько я готов к такой роли, — сказал Ивлев. — Конечно, я изъявил готовность. У нас была встреча с членами совета по поводу моего выдвижения, это было прямо во время матча [Мир — Российской премьер-лиги] „Динамо“ — „Локомотив“ (3:5). Мы пообщались и в итоге приняли это решение».