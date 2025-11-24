«Аякс» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764012883

24 ноября 2025, 22:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аякс» – «Бенфика», который состоится 25 ноября 2025 года.

«Аякс»

«Аякс» проводит очень слабый сезон как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. В еврокубке коллектив и вовсе идет без набранных очков, как и его соперник из Португалии. В личной встрече команды могут одержать первую победу, как и поделить очки, что существенно им не поможет в турнирной таблице. Однако матч не лишен интриги и наверняка ожидаем среди болельщиков европейского футбола.

22 ноября «Аякс» проиграл на своем поле «Эксельсиору» (1:2), а девятого числа с тем же счетом уступил «Утрехту» (1:2), но уже на выезде.

«Бенфика»

«Бенфика» провалила почти все матчи Лиги чемпионов, но так и не смогла набрать ни единого очка. Такие результаты расстраивают болельщиков, которые рассчитывали на уверенную игру и приемлемые результаты. В такой ситуации, гости являются фаворитом встречи и попробуют создать хотя бы иллюзорный шанс на попадание в зону плей-офф, ведь впереди еще четыре тура.

21 ноября в кубке Португалии «Бенфика» одолела «Атлетику» (2:0), а девятого числа не смогла добиться победы над «Каса Пиа» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аякс» – 3.95

Ничья – 3.7

Победит «Бенфика» – 1.9

Статистика

«Аякс» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних выездных матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аякс» выиграл два из пяти последних матчей с «Бенфикой» при одном поражении

Прогноз

Поставить, на победу «Бенфики», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что португальский клуб находится в более стабильном состоянии и наберет три пункта, несмотря на то, что игра пройдет в Амстердаме.