«Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 25 ноября 2025 года.
«Марсель»
Команда с юга Франции показывает уверенную игру в Лиге 1 и неплохо проводит матчи в Лиге чемпионов, но набрала всего три пункта. Тем не менее, это тот случай, когда клубу по силам вернуть упущенное и прорваться в зону плей-офф по итогам восьми туров. Коллектив играет с серьезным соперником из Англии, но при дисциплинированной игре при поддержке болельщиков у них будет шанс победить.
21 ноября «Марсель» разгромил на выезде «Ниццу» (5:1), а восьмого числа одолел на своем поле «Брест» (3:0).
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов набрал ровно в три раза больше «Марселя», а именно девять пунктов. Команда при удачных результатах в дальнейшем даже может претендовать на топ-8, но об этом говорить рано. Потеря очков во Франции может сделать эти шансы гораздо меньшими, однако «сороки» рассчитывают играть на победу, а там будет видно уже по ситуации.
22 ноября «Ньюкасл Юнайтед» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:1), а девятого ноября коллектив проиграл на выезде «Брентфорду» (1:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Марсель» – 2.85
- Ничья – 3.35
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.5
Статистика
- «Марсель» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл уже три выездных матча подряд
- Оба матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.85. «Сороки» в последних выездных матчах испытывают проблемы с результатами, и мы предполагаем, что хозяева сумеют этим воспользоваться.