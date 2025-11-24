«Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764014578

24 ноября 2025, 23:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 25 ноября 2025 года.

«Марсель»

Команда с юга Франции показывает уверенную игру в Лиге 1 и неплохо проводит матчи в Лиге чемпионов, но набрала всего три пункта. Тем не менее, это тот случай, когда клубу по силам вернуть упущенное и прорваться в зону плей-офф по итогам восьми туров. Коллектив играет с серьезным соперником из Англии, но при дисциплинированной игре при поддержке болельщиков у них будет шанс победить.

21 ноября «Марсель» разгромил на выезде «Ниццу» (5:1), а восьмого числа одолел на своем поле «Брест» (3:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов набрал ровно в три раза больше «Марселя», а именно девять пунктов. Команда при удачных результатах в дальнейшем даже может претендовать на топ-8, но об этом говорить рано. Потеря очков во Франции может сделать эти шансы гораздо меньшими, однако «сороки» рассчитывают играть на победу, а там будет видно уже по ситуации.

22 ноября «Ньюкасл Юнайтед» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:1), а девятого ноября коллектив проиграл на выезде «Брентфорду» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Марсель» – 2.85

Ничья – 3.35

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.5

Статистика

«Марсель» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл уже три выездных матча подряд

Оба матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.85. «Сороки» в последних выездных матчах испытывают проблемы с результатами, и мы предполагаем, что хозяева сумеют этим воспользоваться.