«Арсенал» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария», который состоится 26 ноября 2025 года.
«Арсенал»
Лондонский клуб остается лидером АПЛ на данный момент и показывает уверенные результаты, лишь один раз потеряв очки за последнее время. Команда принимает «Баварию», которая является чемпионом Германии, а также лидирует в своем чемпионате и находится в потрясающей форме. «Канониры» наверняка рассчитывают на победу, но и ничья не станет катастрофой, но даст шанс «Интеру» стать единоличным лидером группового этапа, ведь все три команды на данный момент набрали по 12 баллов.
23 ноября «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» (4:1), а восьмого числа сыграл вничью на выезде с «Сандерлендом» (2:2).
«Бавария»
«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, ведь выиграла все матчи, кроме недавнего в Берлине, а также показывает максимальный результат в Лиге чемпионов. Команда встречается с не менее мощным «Арсеналом» и вынуждена будет сдерживает «канониров», учитывая выездной статус поединка. Встреча является центральной во всем туре и точно не разочарует болельщиков.
22 ноября «Бавария» разгромила на своем поле «Фрайбург» (6:2), а восьмого числа поделила очки на выезде с «Унион Берлин» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Арсенал» – 2.15
- Ничья – 3.55
- Победит «Бавария» – 3.2
Статистика
- «Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» одержала девять из десяти выездных побед при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что матч наверняка будет результативным, но в конечном итоге победитель не будет определен.