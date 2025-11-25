«Арсенал» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764101631

вчера, 23:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария», который состоится 26 ноября 2025 года.

«Арсенал»

Лондонский клуб остается лидером АПЛ на данный момент и показывает уверенные результаты, лишь один раз потеряв очки за последнее время. Команда принимает «Баварию», которая является чемпионом Германии, а также лидирует в своем чемпионате и находится в потрясающей форме. «Канониры» наверняка рассчитывают на победу, но и ничья не станет катастрофой, но даст шанс «Интеру» стать единоличным лидером группового этапа, ведь все три команды на данный момент набрали по 12 баллов.

23 ноября «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» (4:1), а восьмого числа сыграл вничью на выезде с «Сандерлендом» (2:2).

«Бавария»

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, ведь выиграла все матчи, кроме недавнего в Берлине, а также показывает максимальный результат в Лиге чемпионов. Команда встречается с не менее мощным «Арсеналом» и вынуждена будет сдерживает «канониров», учитывая выездной статус поединка. Встреча является центральной во всем туре и точно не разочарует болельщиков.

22 ноября «Бавария» разгромила на своем поле «Фрайбург» (6:2), а восьмого числа поделила очки на выезде с «Унион Берлин» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 2.15

Ничья – 3.55

Победит «Бавария» – 3.2

Статистика

«Арсенал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» одержала девять из десяти выездных побед при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что матч наверняка будет результативным, но в конечном итоге победитель не будет определен.