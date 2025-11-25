«Атлетико» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764102455

вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Интер», который состоится 26 ноября 2025 года.

«Атлетико»

«Атлетико» смог набрать всего шесть очков за четыре тура, но два поражения команда получила от очень серьезных соперников. Сложно сказать, смогут ли «матрасники» побороться за топ-8, но отобрать первые очки у «Интера» хозяева точно постараются. Интересный поединок ждет болельщиков клуба с непредсказуемым окончанием.

23 ноября «Атлетико» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0), а восьмого числа на своем поле справился с «Леванте» (3:1).

«Интер»

«Интер» выиграл все четыре поединка в Лиге чемпионов и набрал 12 очков, вместе с «Арсеналом» и «Баварией». Команду ждет очень сложная встреча с «Атлетико» на выезде, поэтому никто не удивится потере миланским клубом очков, учитывая последнее поражение в чемпионате Италии. Тем не менее, для подопечных Киву любые набранные очки в Мадриде будут полезны.

23 ноября «Интер» проиграл минимально «Милану» (0:1), а девятого числа команда обыграла «Лацио» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Атлетико» – 2.32

Ничья – 3.5

Победит «Интер» – 3.13

Статистика

«Атлетико» выиграл уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Интер» проиграл три из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

Поставить, на победу «Атлетико», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.55. Предполагаем, что «матрасники» смогут на своем поле нанести первое поражение «Интеру» в этой Лиге чемпионов.