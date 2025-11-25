«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764103515

вчера, 23:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » – «Тоттенхэм», который состоится 26 ноября 2025 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » проиграл первую игру в Лиге чемпионов только в прошлом туре, но не планирует долго расстраиваться и клуб намерен дальше набирать очки, чтобы закончить основной этап в топ-8. В нынешней встрече парижский клуб принимает «Тоттенхэм» и имеет отличные шансы на три балла, если не создадут себе проблемы в виде быстрого пропущенного мяча или ненужного удаления.

22 ноября « ПСЖ » обыграл на своем поле «Гавр» (3:0), а девятого числа команда на выезде обыграла «Лион» (3:2).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» на днях проиграл северное лондонское дерби «Арсеналу» и получил много критики от болельщиков, чего и следовало ожидать. В Лиге чемпионов «шпоры» набрали восемь пунктов, что является неплохим результатом и постараются навязать борьбу чемпиону Европы, хотя понимают, что шансов зацепиться за очки у них будет не так много.

23 ноября «Тоттенхэм» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4), а восьмого числа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « ПСЖ » – 1.35

» – 1.35 Ничья – 5.1

Победит «Тоттенхэм» – 8.5

Статистика

«Тоттенхэм» смог победить лишь в трех встречах из десяти последних во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл восемь домашних матчей из десяти последних во всех турнирах

» выиграл восемь домашних матчей из десяти последних во всех турнирах « ПСЖ » не выиграл ни одного из двух матчей у «Тоттенхэма» в основное время

Прогноз