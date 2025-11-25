«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Тоттенхэм», который состоится 26 ноября 2025 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» проиграл первую игру в Лиге чемпионов только в прошлом туре, но не планирует долго расстраиваться и клуб намерен дальше набирать очки, чтобы закончить основной этап в топ-8. В нынешней встрече парижский клуб принимает «Тоттенхэм» и имеет отличные шансы на три балла, если не создадут себе проблемы в виде быстрого пропущенного мяча или ненужного удаления.
22 ноября «ПСЖ» обыграл на своем поле «Гавр» (3:0), а девятого числа команда на выезде обыграла «Лион» (3:2).
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» на днях проиграл северное лондонское дерби «Арсеналу» и получил много критики от болельщиков, чего и следовало ожидать. В Лиге чемпионов «шпоры» набрали восемь пунктов, что является неплохим результатом и постараются навязать борьбу чемпиону Европы, хотя понимают, что шансов зацепиться за очки у них будет не так много.
23 ноября «Тоттенхэм» крупно проиграл «Арсеналу» (1:4), а восьмого числа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «ПСЖ» – 1.35
- Ничья – 5.1
- Победит «Тоттенхэм» – 8.5
Статистика
- «Тоттенхэм» смог победить лишь в трех встречах из десяти последних во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл восемь домашних матчей из десяти последних во всех турнирах
- «ПСЖ» не выиграл ни одного из двух матчей у «Тоттенхэма» в основное время
Прогноз
Поставить, на победу «ПСЖ» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.72. Хозяева гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и уже к концу первого тайма вполне могут вести в счете.