«Лилль» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лилль» – «Динамо» Загреб, который состоится 27 ноября 2025 года.

«Лилль»

Французский клуб предпочел играть еврокубки во вторник или в среду, но вынужден выступать в Лиге Европы и это пока получается не самым лучшим образом. «Лилль» набрал шесть очков в четырех турах и далеко не гарантировал себе место в плей-офф, поэтому в домашней игре с опытнейшим «Динамо» Загреб придется проявить все свои самые сильные качества.

23 ноября «Лилль» на своем поле разобрался с « ФК Париж» (4:2), а девятого числа на выезде уступил «Страсбуру» (0:2).

«Динамо» Загреб

Представитель Хорватии за четыре тура набрал семь очков и занимает текущее 12 место с семью баллами. «Динамо» Загреб с большой вероятностью может пройти дальше, если продолжит набирать очки в оставшихся турах. В игре во Франции у гостей наверняка будут шансы, ведь соперник играет совсем не идеально, что говорит о том, что поединок не станет скучным.

22 ноября «Динамо» Загреб обыграло на своем поле «Вараждин» (3:1), а ранее на выезде разгромило «Карловац» (7:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лилль» – 1.5

Ничья – 4.5

Победит «Динамо» Загреб – 5.9

Статистика

«Лилль» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Загреба уступил в трех из пяти последних матчах на выезде

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз

Поставить, на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что матч будет результативным, ведь обе команды умеют забивать соперникам, а победит более удачливый коллектив.